Trong khi các chị em đang mê mệt với hội “Ghét bếp” vì thấy ai cũng vụng về giống mình thì các ông chồng lại cật lực tham gia để xin admin đuổi vợ ra

Chỉ trong vòng 3 ngày, group có cái tên thách thức người xem là "Ghét bếp, không nghiện nhà" đã đánh bại tất cả những hội nhóm lão làng nhất trên MXH bấy lâu nay để giành ngôi vị quán quân, với tốc độ thành viên xin vào hội nhóm nhanh đến choáng váng: 1 tiếng đồng hồ có thêm hàng nghìn thành viên, sau 72h đã sở hữu 440 nghìn followers (!) Mỗi bài viết do thành viên group đăng lên đều nhận được lượt like share, tương tác bình luận khổng lồ.

Chỉ có một lý do khiến hội Ghét bếp đạt được thành tích đáng kinh ngạc ấy, đó là vì chị em đã tìm được thế giới riêng để sống thật với chính mình, không cần phải tỏ ra khéo léo đảm đang, hay giấu đi sự vụng về be bét khi nấu nướng! Đọc những bài viết khoe thảm họa nấu ăn, các cô nàng đểnh đoảng cảm thấy được an ủi vô cùng.

Trong khi các chị các mẹ đua nhau xin vào group bằng được để "lót dép hóng" cho bằng bạn bằng bè, thì mục đích làm thành viên Ghét bếp của các ông chồng lại hài hước vô cùng. Từ nói xấu vợ, kiếm người yêu vụng để nấu cho ăn, cho đến cầu xin các admin kick vợ ra khỏi group để tập trung nấu nướng cho đàng hoàng... lý do nào cũng khiến cư dân mạng cười đau ruột.

Trong thời điểm cách ly xã hội không được ra ngoài vui chơi, hội Ghét bếp chính là nơi xả stress tuyệt vời, với vô số thảm họa nấu ăn cười ra nước mắt được chị em tự khoe ra không sợ bị gạch đá. Vô số nàng mừng vui khi tìm thấy "đồng minh" có năng khiếu phá hoại bếp núc giống mình, góp phần giúp Ghét bếp tiến đến con đường trở thành group tấu hài quốc dân được yêu thích nhất thời điểm hiện tại.