Trời ơi sống 40 năm mới biết: 8 thứ trong nhà dễ là ổ phát tán Formaldehyde, hít mỗi ngày mà tưởng vô hại

Trong bất kỳ công trình nào, yếu tố thẩm mỹ và tiện nghi luôn được chú trọng. Tuy nhiên, một khía cạnh quan trọng không kém lại thường bị bỏ qua là mức độ an toàn của vật liệu đối với sức khỏe. Formaldehyde - chất thường xuất hiện trong keo dán công nghiệp - chính là thủ phạm phổ biến gây ô nhiễm không khí trong nhà.

Dưới đây là 8 khu vực dễ tiềm ẩn formaldehyde mà gia chủ nên đặc biệt lưu ý.

1. Sàn gỗ công nghiệp giá rẻ

Trước hết là sàn gỗ. Đây là bề mặt chiếm diện tích lớn nhất trong nhà. Sàn công nghiệp có giá thành hợp lý nhưng lại chứa nhiều keo ép, được coi là nguồn phát thải formaldehyde lớn. Loại gỗ ghép nhiều lớp có ưu điểm ổn định hơn song vẫn phụ thuộc nhiều vào keo. Chỉ có sàn gỗ tự nhiên mới thật sự an toàn, ít hóa chất, nhưng đi kèm chi phí cao và yêu cầu bảo dưỡng kỹ lưỡng.

Nếu buộc phải chọn loại sàn nhiều lớp, gia chủ nên chú ý đến cấp độ an toàn môi trường như ENF, E0 hoặc E1, đồng thời kiểm tra giấy chứng nhận từ đơn vị uy tín.

2. Đồ nội thất gỗ kém chất lượng

Đồ nội thất bằng gỗ kém chất lượng cũng là nguồn phát thải không nhỏ. Những tủ quần áo, kệ bếp hay giá sách được làm từ ván MDF, HDF hoặc ván dăm thường chứa nhiều formaldehyde do cần một lượng lớn keo dán. Ván ép nhiều lớp hay ván sinh thái có phần an toàn hơn, nhưng vẫn không hoàn toàn "sạch".

Giải pháp tốt nhất vẫn là sử dụng gỗ tự nhiên hoặc gỗ ghép finger-joint vốn ít keo hơn. Khi mua, người tiêu dùng cần yêu cầu nhà sản xuất cung cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn, tránh trường hợp hàng kém chất lượng được "ngụy trang" dưới nhãn mác đẹp mắt.

3. Sơn tường

Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến không khí là sơn tường. Sơn dầu đã dần bị loại bỏ khỏi thị trường vì hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) cao, mùi hắc khó chịu. Trong khi đó, sơn nước lại được xem là lựa chọn an toàn hơn, thân thiện hơn.

Để đảm bảo, người mua nên chọn sản phẩm có dấu chứng nhận môi trường, đồng thời mở nắp kiểm tra: sơn đạt chuẩn sẽ gần như không có mùi nồng gắt.

4. Cửa gỗ công nghiệp

Không chỉ sàn, tường hay nội thất, cửa gỗ cũng là chi tiết dễ bị bỏ qua. Nhiều loại cửa "sinh thái" hay cửa rỗng thường sử dụng ván ép phủ bề mặt, chứa nhiều keo, bạn tốt nhất không nên dùng. Thay vào đó, cửa gỗ công nghiệp ghép veneer hoặc cửa gỗ tự nhiên sẽ an toàn và bền hơn. Dù vậy, ngay cả khi chọn cửa tốt, gia chủ cũng cần chú ý đến nẹp và khuôn bao quanh, bởi nếu dùng ván kém chất lượng, nguy cơ phát thải vẫn còn.

5. Keo dán kính, trám khe hở

Một chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng lâu dài là keo silicon dùng để trám khe hở. Loại keo thợ sửa chữa thường dùng thường là loại giá rẻ, dễ dùng nhưng chứa nhiều hóa chất độc hại, gây mùi khó chịu. Tốt nhất, gia chủ nên chủ động mua keo silicon trung tính, chống nấm mốc của thương hiệu uy tín và giao cho thợ thi công.

6. Rèm cửa kém chất lượng

Ngoài ra, rèm cửa cũng là vật dụng mềm dễ "ngậm" formaldehyde. Các loại rèm đậm màu, hoa văn cầu kỳ thường sử dụng nhiều thuốc nhuộm và hóa chất chống nhăn. Ngược lại, rèm sáng màu, làm từ sợi tự nhiên như cotton hay linen sẽ an toàn và dễ vệ sinh hơn. Trước khi treo, cần giặt kỹ và phơi khô để loại bỏ phần lớn hóa chất tồn dư.

7. Ghế sofa kém chất lượng

Đối với sofa, yếu tố nguy hiểm không chỉ nằm ở lớp bọc mà còn ở phần lõi như mút xốp và khung gỗ. Nhiều loại mút giá rẻ được dán keo hoặc tái chế từ nguyên liệu kém chất lượng, trong khi khung gỗ công nghiệp cũng có thể phát thải liên tục. Vậy nên người tiêu dùng nên mua sofa từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn rõ ràng và hỏi kỹ về chất liệu bên trong.

8. Nệm giá rẻ

Cuối cùng là nệm - vật dụng gắn bó trực tiếp với giấc ngủ mỗi người. Nệm xơ dừa nếu được ép bằng keo thường chứa nhiều formaldehyde, trong khi nệm lò xo cũng cần dùng keo để dán các lớp vật liệu. Để bảo vệ sức khỏe, bạn có thể cân nhắc lựa chọn an toàn hơn là nệm ép nhiệt 3E, không sử dụng keo hoặc nệm đến từ những thương hiệu có chứng chỉ kiểm định chất lượng.

