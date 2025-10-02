Có 3 tỷ ngồi chờ giá nhà hạ: 1 năm sau vẫn nguyên 3 tỷ, nhưng giá nhà đã gấp đôi

Mua nhà chung cư ở Hà Nội giờ không còn là chuyện "cân nhắc lâu dài" nữa, mà đôi khi chỉ cần chậm một vài tháng là giá đã nhảy vọt lên hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng. Không chỉ những dự án nằm ở trung tâm, ngay cả những khu vực ngoại thành vốn được coi là "giải pháp vừa túi tiền" cũng chứng kiến mức giá leo thang chóng mặt.

Có cả "Hội những người dừng mua nhà chống ngáo giá"

Trên MXH cũng có rất nhiều hội nhóm "chờ giá giảm rồi mới mua nhà" hay "không mua nhà khi đang ngáo giá"...

Đứng trước cơn bão giá chung cư, không ít người chọn cách "án binh bất động", hy vọng thị trường sớm hạ nhiệt rồi mới tính chuyện mua. Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm trôi qua, giá nhà không những không giảm mà còn có nơi tăng gấp đôi.

Những ai chấp nhận vay mượn, dồn tiền để mua bằng được thì giờ tất bật lo trả nợ mua nhà. Còn những người kiên nhẫn chờ giá hạ, lại rơi vào tình thế khó xử: thu nhập không kịp tăng theo, trong khi giá nhà cứ leo thang, chờ mãi vẫn chẳng thấy "ngày giảm giá".

Có người còn than thở: "Có hơn 3 tỷ, chờ giá nhà giảm rồi mua, vậy mà hơn 1 năm rồi, 3 tỷ vẫn còn nguyên đó, nhà đã tăng gấp đôi". Vậy ai từng nghĩ "chil chill ngồi chờ giá nhà giảm", giờ còn "chil nữa không" hay cũng thấp thỏm không yên rồi.

Những con số khiến người mua giật mình

Giá nhà tăng ác liệt khiến dân tình cũng "sốt sình sịch" theo.

Tại khu vực Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy - Bắc Từ Liêm), một căn hộ tập thể diện tích khoảng 30m2 đang được rao ở mức 4,59 tỷ đồng tức là 153triệu/m2, hay như một căn chung cư khác rộng 80m2 được rao bán với giá 5 tỷ đồng. Nhưng con số mà nghe đến thôi ai cũng phải giật mình nghĩ: "cả đời đi làm khéo chẳng đủ tiền mua nhà".

(Nguồn: @batdongsan.com.vn)

(Nguồn: @batdongsan.com.vn)

Không chỉ ở trung tâm, tại Hoài Đức - huyện nằm khá xa trung tâm Hà Nội, giá cũng tăng theo chiều thẳng đứng. Một căn hộ 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, diện tích khoảng 62m2, từng có giá khoảng 2 tỷ đồng vào năm 2020 - 2021 (thời điểm ấy giá nhà chung cư khu Hoài Đức loanh quanh tầm 2 tỷ, tùy từng khu vực sẽ có giá chênh nhau), nay được rao bán tới hơn 3,95 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau 3 - 4 năm, giá trị căn hộ đã tăng gấp đôi.

(Nguồn: @batdongsan.com.vn)

(Nguồn: @batdongsan.com.vn)

Với mức giá hiện nay, nhiều người lao động, người trẻ, hộ gia đình trẻ hay nhưng người ở tỉnh khác đang sống và làm việc tại Hà Nội và những thành phố lớn, rất khó tiếp cận nhà chung cư nếu thu nhập không tăng tương ứng. Không ít gia đình buộc phải tính đến phương án thuê dài hạn thay vì mua.

Nguyên nhân đẩy giá nhà tăng chóng mặt

Quỹ đất nội đô hạn hẹp

Khi khu trung tâm ngày càng dư thừa các dự án quy hoạch, người mua buộc phải xem xét các dự án ven đô, ngoại thành. Việc hạ tầng được cải thiện (đường, cầu, tuyến metro, tiện ích) làm cho việc "sống xa hơn" trở nên khả thi hơn, đồng nghĩa giá vùng ven cũng tăng theo.

Chi phí đầu tư, xây dựng leo thang

Vật liệu, nhân công, chi phí pháp lý, chi phí đất đều tăng, khiến chủ đầu tư phải đẩy giá bán để đảm bảo biên lợi nhuận.

Tâm lý người mua, kỳ vọng đầu tư

Nhiều người mua nhà không chỉ vì nhu cầu ở, mà còn xem bất động sản là kênh đầu tư. Khi nhìn thấy giá liên tục tăng, ai cũng muốn mua trước lest những căn "hét giá" trở thành tiêu chuẩn mới.

Lãi suất vay mua nhà giảm / hỗ trợ tài chính nhiều hơn

Các gói vay nhà, hỗ trợ mua nhà khi lãi suất tốt hơn giúp khả năng chi trả của người mua cao hơn, từ đó họ sẵn sàng mua với giá cao hơn.

Chờ ngày giá sập rồi mua hay cứ liều một phen: Cách nào cũng như "ngồi trên đống lửa"

Giữa cơn sốt giá, tâm lý người mua nhà cũng chia làm hai thái cực rõ rệt. Một bên vẫn kiên nhẫn "ngồi trên vạch xuất phát", chờ giá chung cư hạ nhiệt để xuống tiền. Họ tin rằng mức tăng quá nhanh hiện nay khó bền vững, sớm muộn thị trường cũng phải điều chỉnh.

Nhưng ở chiều ngược lại, không ít người lại chọn "tất tay", chấp nhận vay mượn, dồn hết vốn liếng để mua ngay, bởi nỗi lo giá ngày mai sẽ cao hơn hôm nay.

Câu hỏi "nên chờ hay nên liều" đang trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn bất động sản, phản ánh tâm lý hoang mang của dân tình trước một thị trường ngày càng khó lường.

Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng nhanh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lời khuyên cho người mua là đừng chạy theo tâm lý đám đông.

Nếu nhu cầu ở thật sự cấp thiết, hãy chọn dự án phù hợp với khả năng tài chính, ưu tiên yếu tố pháp lý minh bạch và hạ tầng kết nối tốt. Ngược lại, nếu chỉ mua để đầu tư lướt sóng, hãy cân nhắc rủi ro khi giá đã ở mức quá cao so với thu nhập bình quân. Đôi khi, sự tỉnh táo và tính toán dài hạn sẽ giúp bạn giữ được sự an toàn hơn là "tất tay" trong một thị trường nhiều biến động.