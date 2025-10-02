6 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà bạc phúc, mỏng lộc, đời này sang đời khác đều lao đao

Ai cũng mong mái ấm của mình không chỉ là chỗ trú ngụ, mà còn là nơi chứa chan năng lượng tốt, đem lại bình an và hưng thịnh cho cả gia đình. Thế nhưng, nhiều ngôi nhà tưởng chừng vững vàng lại vô tình phạm phải những lỗi phong thuỷ “đại kỵ”, khiến phúc khí đội nón ra đi, tài lộc thì cứ đến rồi mất.

Dưới đây là 6 đặc điểm xấu trong nhà mà gia chủ nên sớm nhận ra để kịp thời hóa giải.

1. Nhà tối tăm, thiếu ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng mặt trời tượng trưng cho nguồn sinh khí dồi dào. Nếu cả ngày trong nhà vẫn âm u, rèm che kín mít hoặc cây cối bao phủ thì nơi ở dễ tích tụ âm khí. Người sống bên trong lâu dần dễ mệt mỏi, tinh thần xuống dốc, công việc không hanh thông.

Cách khắc phục: mở thêm cửa sổ, tận dụng giếng trời, chọn màu nội thất tươi sáng hoặc dùng gương để “nhân đôi” ánh sáng.

2. Cửa chính và cửa sau thông thẳng nhau

Nhiều người cho rằng càng thông thoáng càng tốt, nhưng phong thuỷ thì ngược lại. Khi cửa trước và cửa sau nằm thẳng hàng, khí tốt đi vào lập tức thoát ra ngoài, tài lộc không giữ được lâu.

Cách khắc phục: Nên đặt vách ngăn, bình phong hoặc chậu cây để “giữ chân” vận khí.

3. Xây nhà trên đất méo hoặc hình tam giác

Đất méo mó, đặc biệt là đất tam giác, bị coi là thế “dao cắt”. Nhà dựng trên mảnh đất này thường khó sắp xếp bố cục, dòng khí bị xô lệch. Lâu dần, gia đạo dễ bất hòa, sự nghiệp gia chủ cũng lận đận.

Cách khắc phục: Cách hay là tận dụng phần đất méo làm tiểu cảnh, sân vườn, hoặc bố trí phong thuỷ hợp lý để cân bằng.

4. Mái nhà dột, tường nứt nẻ

Mái tượng trưng cho “trời che”, tường là “đất chở”. Một khi cả hai hư hỏng, phúc phần gia đình cũng hao hụt theo. Nhà bị thấm dột, nứt nẻ chẳng những mất thẩm mỹ mà còn là điềm báo hao tài, sức khỏe giảm sút.

Cách khắc phục: Lời khuyên: đừng chần chừ, hãy sửa chữa ngay khi phát hiện.

5. Cửa chính đối diện đường đâm thẳng hoặc ngõ cụt

Ngõ cụt khiến khí tụ lại không lưu thông; còn đường đâm thẳng vào cửa giống như luồng sát khí xông thẳng vào nhà. Cả hai đều dễ mang đến trục trặc, bất lợi cho gia chủ.

Cách khắc phục: Giải pháp: đặt cây xanh lớn, bồn nước, hoặc treo gương bát quái để làm dịu dòng khí xấu.

6. Bàn thờ, bát hương đặt sai vị trí

Bàn thờ là nơi tôn nghiêm nhất. Nếu đặt đối diện nhà vệ sinh, bếp, dưới xà ngang hoặc chỗ ồn ào sẽ khiến linh khí bị nhiễu, kéo theo phúc đức gia đình suy giảm. Hôn nhân, công việc, con cái đều dễ gặp trắc trở.

Cách khắc phục: Hãy đặt bàn thờ ở vị trí cao ráo, dựa tường vững chắc, tránh gió lùa và luôn giữ sạch sẽ.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo