Vào những ngày trời lạnh, luôn có lúc bạn không muốn nấu nướng gì. Đó là lúc các món hấp trở thành lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cần chọn một vài nguyên liệu đơn giản, nêm gia vị, cho vào nồi, hấp trong vài phút là bạn có thể thưởng thức. Món ăn nóng hổi, ngon miệng và dễ làm. Ví dụ, sự kết hợp nguyên liệu trong món ăn hôm nay khá ngon đấy.

Trứng và khoai tây là 2 nguyên liệu chính cho món hấp hôm nay. Tôi đoán nhiều người chưa từng thử món hấp với 2 nguyên liệu này trước đây. Món ăn thành phẩm có kết cấu mềm mại và vị hơi cay, khiến nó trở nên đặc biệt ngon miệng. Các bước chuẩn bị cũng rất đơn giản.

Không dài dòng nữa, tôi xin chia sẻ cách làm món khoai tây bào sợi hấp trứng. Đây là sự kết hợp nguyên liệu đơn giản, ngon miệng và dễ làm, đậm đà hương vị, rất hợp với cơm.

Nguyên liệu nấu món khoai tây bào sợi hấp trứng

5 quả trứng gà, 1 củ khoai tây, nước tương, dầu hào, một nhúm bột ớt thô, muối, hành lá thái nhỏ, ớt sừng đỏ, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách nấu món khoai tây bào sợi hấp trứng

Bước 1: Trước tiên, chúng ta chuẩn bị khoai tây bào sợi. Rửa sạch và gọt vỏ một củ khoai tây, sau đó bào sợi và cho vào bát. Rắc một ít bột ớt thô, nước tương và dầu hào vào, trộn đều. Bạn có thể điều chỉnh gia vị cho khoai tây bào sợi theo sở thích; nếu không thích ăn cay, bạn có thể bỏ qua bột ớt.

Bước 2: Đập lần lượt 5 quả trứng vào đĩa sâu lòng đã được làm nóng trước đó, rồi rưới một ít nước tương để nêm gia vị. Khi đập trứng vào, bạn lưu ý đừng để trứng vỡ lòng đỏ. Sau đó rải khoai tây bào sợi đã ướp vào chính giữa 5 quả trứng.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp và đun sôi ở lửa lớn. Tiếp tục đun sôi, rồi đặt đĩa trứng khoai tây vào xửng rồi đậy nắp nồi và hấp ở lửa lớn trong 10 phút. Sau đó tắt bếp và lấy khay ra khỏi nồi hấp. Sau khi món ăn chín, rắc một ít hành lá thái nhỏ và ớt sừng lên trên khoai tây bào sợi. Lúc này, bạn có thể đun một chút nóng dầu nóng, rồi rưới lên trên hành lá và ớt để dậy mùi thơm. Để món ăn đậm đà hơn, bạn có thể rưới thêm một ít nước tương trước khi dùng.

Thành phẩm món khoai tây bào sợi hấp trứng

Đây là một món hấp đơn giản và dễ làm mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Khoai tây bào sợi mềm và ngon, vị cay nhẹ kết hợp hoàn hảo với trứng. Món ăn này ngon miệng, hấp dẫn và rất hợp với cơm. Hãy thử công thức này khi bạn không muốn nấu nướng cầu kỳ nhé.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món khoai tây bào sợi hấp trứng!