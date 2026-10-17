Trở về nhà sau 2 tuần công tác nước ngoài, vợ lại giáng cho tôi cú sốc đến mức không thể tin nổi

Tôi về nước được hai ngày thì phát hiện chuyện khiến mình không thể tin nổi. Trong khi tôi phải sang nước ngoài công tác suốt hai tuần, họp hành liên miên, căng thẳng đến mất ngủ để đàm phán một hợp đồng quan trọng cho công ty, thì vợ tôi lại có chuyến đi phượt qua đêm với một nhóm người xa lạ quen trên mạng. Điều khiến tôi sốc nhất là trong chuyến đi ấy, cô ấy đã ghép đôi với một thanh niên chưa từng gặp mặt trước đó, cùng nhau chạy xe phân khối lớn và cắm trại qua đêm.

Tôi vốn không phải người chồng thích kiểm soát vợ. Công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác, có khi cả tháng mới được ở nhà trọn vẹn vài ngày. Tôi hiểu vợ ở nhà một mình cũng buồn chán nên luôn cố gắng bù đắp bằng cách đưa cô ấy đi ăn, đi chơi mỗi khi có thời gian. Trước chuyến công tác vừa rồi, tôi còn hứa sau khi ký được hợp đồng sẽ đưa cô ấy đi nghỉ dưỡng vài ngày. Không ngờ, tôi chưa kịp thực hiện lời hứa thì cô ấy đã tự tìm cho mình một cuộc vui khác.

Tôi biết chuyện hoàn toàn tình cờ. Trong lúc tìm ảnh cũ trên máy tính bảng dùng chung của hai vợ chồng, tôi thấy một thư mục ảnh vừa được đồng bộ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là những bức ảnh vợ đi chơi cùng bạn bè. Nhưng càng xem, tôi càng thấy bất thường. Cô ấy xuất hiện trong những bức ảnh chụp đoàn xe phân khối lớn, phía sau là một thanh niên lạ mặt. Có ảnh hai người đứng sát nhau bên lều trại, có ảnh cô ấy khoác chiếc áo của người đàn ông đó giữa đêm lạnh.

Ảnh minh họa

Tôi mở tiếp những bức ảnh khác, rồi lần theo thông tin trong một nhóm đi phượt mà cô ấy tham gia. Tôi mới biết nhóm này thường tổ chức những chuyến đi dài ngày, có cả nam lẫn nữ. Những người đi theo cặp có thể tự đi cùng nhau, còn ai đi một mình thì được ghép với người khác để tiện chở nhau bằng xe phân khối lớn. Họ chạy xe cả ngày, tối dựng lều cắm trại, ăn uống và sinh hoạt chung.

Nếu chỉ là một chuyến đi chơi bình thường, có lẽ tôi đã không suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng vợ tôi đã qua đêm bên ngoài với một người đàn ông xa lạ, người mà trước chuyến đi, cô ấy chưa từng gặp trực tiếp. Tôi không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Những bức ảnh không đủ để kết luận cô ấy ngoại tình, nhưng cũng đủ khiến lòng tin của tôi lung lay dữ dội.

Tối hôm đó, tôi hỏi vợ về chuyến đi. Cô ấy thừa nhận đã tham gia nhưng giải thích rằng mọi người đều vui vẻ, ngủ trong những chiếc lều riêng và chẳng có gì vượt quá giới hạn. Cô ấy còn trách tôi suy nghĩ cổ hủ, cho rằng đi phượt ghép đôi chỉ là chuyện bình thường trong cộng đồng của họ.

Tôi nghe mà không biết phải phản ứng thế nào. Tôi không cấm vợ có bạn bè, càng không muốn biến hôn nhân thành một mối quan hệ mà hai người phải báo cáo từng bước đi. Nhưng việc cô ấy qua đêm cùng một người đàn ông mới quen, trong khi tôi hoàn toàn không biết gì, lại là chuyện khác.

Hai ngày nay, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Tôi vẫn chưa biết mình có nên tiếp tục đào sâu chuyện này hay không, bởi tôi sợ điều mình tìm thấy.