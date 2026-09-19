Đi công tác ba tháng trở về, vợ nhất quyết không cho tôi vào nhà: Tôi đá tung cửa và cảnh tượng sau đó khiến tôi chết lặng

Sau ba tháng đi công tác, điều tôi mong nhất là được trở về ôm vợ con. Trên đường từ ga về nhà, tôi còn tính cuối tuần sẽ đưa con gái đi chơi, mua tặng vợ chiếc áo khoác cô ấy từng thích nhưng không nỡ mua.

Thế nhưng khi tra chìa khóa vào ổ, tôi phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

Tôi bấm chuông liên tục. Một lúc lâu sau, vợ tôi mới hé cửa. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy không vui mừng mà tái mặt:

“Anh về rồi à? Sao không báo trước?”

Tôi bật cười, tưởng cô ấy muốn tạo bất ngờ. Nhưng khi tôi định bước vào, cô ấy lập tức chắn cửa:

“Nhà đang bừa bộn. Anh xuống dưới chờ em một lát được không?”

Qua khe cửa, tôi nghe rõ tiếng chân người trong phòng khách. Cảm giác bất an lập tức dâng lên. Tôi yêu cầu cô ấy tránh ra nhưng cô ấy càng giữ chặt cánh cửa. Trong lúc nóng giận, tôi đạp mạnh khiến cửa bật mở.

Giữa phòng khách là một người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà của tôi, trên tay đang bế con gái tôi. Đó là chồng cũ của vợ.

Con bé sốt đỏ mặt, trên trán dán miếng hạ nhiệt. Thấy tôi, người đàn ông vội giải thích:

“Anh đừng hiểu lầm. Con bé sốt cao, tôi chỉ đến giúp đưa cháu đi viện.”

Vợ tôi vừa khóc vừa nói cô ấy đã gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng điện thoại tắt máy. Xe cấp cứu chưa đến được, hàng xóm lại vắng nhà nên trong lúc hoảng loạn, cô ấy đành gọi người ở gần nhất.

Tôi không thể nghe thêm. Nếu giữa họ không có chuyện gì, tại sao cô ấy khóa trái cửa và nhất quyết không cho tôi vào? Tại sao chồng cũ của cô ấy lại mặc quần áo của tôi, bế con tôi trong chính căn nhà của tôi?

Tôi giành lấy con, lấy từ hành lý ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ trước vì cuộc hôn nhân vốn có nhiều rạn nứt.

“Em ký đi. Nhà để lại cho em, còn con anh sẽ nuôi.”

Nói xong, tôi ôm con bỏ đi giữa tiếng khóc của vợ.

Ra đến cổng khu chung cư, tôi mới nhận ra con bé đang sốt gần 40 độ. Mọi tức giận lập tức bị thay thế bằng lo lắng. Tôi đưa con vào một phòng khám gần đó, ngồi ôm con suốt lúc truyền thuốc.

Điện thoại liên tục hiện tin nhắn của vợ: “Con đỡ chưa?”, “Anh đang ở đâu?”, “Cho em đến với con được không?”. Tôi đọc nhưng không trả lời.

Đêm ấy, hai cha con ngủ nhờ nhà một người bạn. Nhìn con nằm co ro bên cạnh, tôi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Tôi tin vợ không phản bội mình, nhưng hình ảnh chồng cũ của cô ấy đứng trong nhà vẫn khiến tôi không sao chấp nhận nổi.

Sáng hôm sau, tôi đưa con đến bệnh viện kiểm tra lại. Tại đây, tôi tình cờ gặp bạn thân của vợ. Cô ấy kể rằng tối hôm trước, con bé đột ngột sốt cao. Vợ tôi vừa khóc vừa gọi khắp nơi nhưng không tìm được ai giúp. Chồng cũ sống gần đó nên chỉ mất mười phút để chạy sang. Chiếc áo của anh ta bị ướt trong lúc bế đứa trẻ đến viện, vì thế vợ tôi lấy tạm bộ đồ cũ của tôi cho mặc.

“Họ đã hết tình cảm từ lâu. Anh ấy cũng đã tái hôn. Vợ anh giấu chuyện vì biết anh rất nhạy cảm với người cũ. Cô ấy sợ anh hiểu lầm, nhưng chính sự che giấu lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.”

Nghe xong, cơn giận trong tôi dịu xuống. Tôi vẫn thấy tổn thương, nhưng hiểu rằng hôm ấy vợ chỉ là một người mẹ đang hoảng loạn vì con sốt cao.

Khi hai cha con trở về, cánh cửa bị tôi đạp hỏng vẫn khép hờ. Con gái vừa nhìn thấy nhà đã vui vẻ chạy vào gọi mẹ. Vợ tôi lao ra ôm chầm lấy con. Mái tóc rối bù, đôi mắt sưng đỏ, cả người cô ấy tiều tụy sau một đêm thức trắng.

Con bé kéo tay cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế rồi hồn nhiên hỏi:

“Bố mẹ không giận nhau nữa nhé?”

Đêm đó, sau khi con ngủ, chúng tôi mới thực sự nói chuyện. Vợ thừa nhận mình sai khi gọi chồng cũ đến mà không báo cho tôi, lại còn tìm cách che giấu. Tôi cũng nhận lỗi vì không chịu nghe giải thích, nóng giận phá cửa rồi đưa con đang sốt rời khỏi nhà.

Chúng tôi không thể coi như chưa từng có chuyện gì. Lòng tin một khi đã rạn thì cần rất nhiều thời gian mới có thể hàn gắn. Nhưng thay vì lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân, cả hai thống nhất đặt ra giới hạn rõ ràng: không giấu giếm, không tự ý liên hệ với người cũ và không đưa ra quyết định khi đang mất bình tĩnh.

Hai tháng sau, vợ đưa cho tôi tờ kết quả siêu âm. Cô ấy đã mang thai được gần tám tuần. Nhìn chấm nhỏ trên tờ giấy, tôi nhớ lại quãng đường chúng tôi từng đi qua và hiểu rằng gia đình này vẫn còn cơ hội.

Tôi xin chuyển sang vị trí không phải đi công tác dài ngày. Vợ cũng chủ động chia sẻ mọi chuyện thay vì âm thầm xoay xở. Cánh cửa hỏng được thay bằng một cánh cửa mới, còn vết nứt trong lòng chúng tôi cũng dần được chữa lành.

Hôn nhân không thể bền vững nếu thiếu lòng tin, nhưng lòng tin cũng không có nghĩa là yêu cầu người kia phải hoàn hảo. Có những sai lầm cần phải chịu trách nhiệm, song cũng có những hiểu lầm chỉ được tháo gỡ khi cả hai đủ bình tĩnh để lắng nghe.

Cánh cửa hôm ấy bị tôi đạp tung vì giận dữ. Sau này tôi mới hiểu, điều khó mở nhất không phải cánh cửa căn nhà, mà là cánh cửa trong lòng một người đang bị tổn thương.