Thông tin từ The YOUniverse, đơn vị sản xuất nhạc kịch "Shrek: On National Tour", cho biết năm 2024, nhạc kịch "Shrek" trở lại Việt Nam với 5 đêm diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tour diễn dài, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của The YOUniverse. Cụ thể, vở nhạc kịch sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 12-14/7; tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội từ ngày 2-3/8.

Đại diện Ban tổ chức cho biết: Sau thành công của nhạc kịch "Shrek: The Musical" năm 2023, năm nay The YOUniverse đã mang show diễn nhạc kịch "Shrek: The Musical" trở lại với một diện mạo mới mang tên "Shrek: On National Tour" đánh dấu năm thứ 3 trên hành trình đưa nghệ thuật và nhạc kịch chuẩn Broadway đến gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam. Đây là một vở nhạc kịch chuẩn Broadway được mua bản quyền và biểu diễn tại Việt Nam.

Trong lần trở lại này, nhạc kịch Shrek có quy mô lớn và hoành tráng hơn, được đầu tư kỹ lưỡng về cảnh trí, sân khấu nhằm đem lại trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn nhất cho công chúng.

Dựa trên bộ phim hoạt hình đình đám của Dream Works từng đoạt giải Oscar được chuyển thể thành nhạc kịch, cuộc phiêu lưu cổ tích "Shrek The Musical" đã đạt giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực nghệ thuật sân khẩu Tony Award. Vở nhạc kịch là sự tổng hòa của tất cả các ca khúc mới do Jeanine Tesori sáng tác (Thoroughly Modern Millie; Caroline, or Change) với kịch bản hài hước, thú vị viết bởi David Lindsay-Abaire. “Shrek The Musical" đã đưa đưa tất cả các nhân vật từ nguyên tác phim lên sân khấu nhạc kịch để chứng tỏ rằng câu chuyện có nhiều điều thú vị hơn những gì khán giả nghĩ.

"Shrek: On National Tour" không chỉ đơn thuần là một vở nhạc kịch mà là dự án mang nhiều giá trị ý nghĩa đối với cộng đồng. Đây cũng là sân chơi về nghệ thuật bổ ích và lý thú cho các diễn viên không chuyên; tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận với nhạc kịch chuyên nghiệp, cơ hội làm việc với nhiều chuyên gia, cố vấn nổi tiếng trong ngành.

Vở nhạc kịch chính là cơ hội sáng tạo quý giá cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng của mình, từ khâu thiết kế, trang phục, đạo cụ tới việc dựng bối cảnh…Bên cạnh việc mang lại niềm vui bất tận cho buổi quây quần ấm cũng bên gia đình, "Shrek The Musical" còn truyền tải một thông điệp vô cùng ý nghĩa về sự bình đẳng: Bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp, bình đẳng ngoại hình, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc… ê kíp thực hiện vở nhạc kịch "Shrek" năm 2024 mong muốn nghệ thuật sẽ góp phần xóa tan khoảng cách thế hệ và kết nối trái tim mọi người.

Trong nhạc kịch "Shrek" 2024, trang phục biểu diễn của các diễn viên được ê kíp sản xuất tái chế từ nhựa và vải cũ, cùng chất liệu tự nhiên như bông, các loại vải sợi tự nhiên... để góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường.

Trong lần trở lại này, nhạc kịch Shrek có quy mô lớn và hoành tráng hơn, được đầu tư kỹ lưỡng về cảnh trí, sân khấu nhằm đem lại trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn nhất cho công chúng. "Shrek: On National Tour" không chỉ đơn thuần là một vở nhạc kịch mà là dự án mang nhiều giá trị ý nghĩa đối với cộng đồng. Đây cũng là sân chơi về nghệ thuật bổ ích và lý thú cho các diễn viên không chuyên; tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận với nhạc kịch chuyên nghiệp, cơ hội làm việc với nhiều chuyên gia, cố vấn nổi tiếng trong ngành.