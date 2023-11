Nhạc kịch của Broadway đầu tiên tại Việt Nam có gì mà được kỳ vọng trở thành loại hình giải trí cuối tuần cho các gia đình?

Vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra buổi công chiếu Shrek The Musical với sự tham gia của hơn 300 người là diễn viên, đội ngũ thực hiện cùng nhiều khán giả, khách mời, cơ quan truyền thông. Khán giả đã có hơn 90 phút cùng vui, cùng cười và hòa mình với âm nhạc.

Những nhân vật ở xứ sở cổ tích được biến tấu mang đến thông điệp bình đẳng

Shrek The Musical dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng DreamWork, vẫn là nhân vật quen thuộc như công chúa, hoàng tử cùng các sinh vật cổ tích. Thế nhưng, thay vì câu chuyện mộng mơ về cuộc sống hay là chuyện tình đẹp của công chúa và hoàng tử thì vở nhạc kịch này lại chuyển sự chú ý sang các nhân vật chằn tinh Shrek, chú lừa Donkey, lãnh chúa Farquaad và nàng công chúa Fiona.

Khác với khuôn mẫu, Shrek được xây dựng là một nhân vật có ngoại hình to lớn, mập mạp. Chú lừa Donkey biết nói, lãnh chúa lùn, nàng công chúa bị dính lời nguyền, ba chú chuột mù... Điều này đã phá vỡ những tiêu chuẩn về ngoại hình, mở rộng cái nhìn cũng như đem đến nhiều cơ hội cho những người đam mê diễn xuất.

Mỗi nhân vật đều có một điểm gì đó khác với cái nhìn của số đông, và điều đó khiến họ trở nên đặc biệt. Song, nàng công chúa tự tin với ngoại hình của mình, hằng ngày mong đợi tìm được tình yêu đích thực. Shrek sau khi trải qua hành trình dài đã thấu hiểu bản thân, chấp nhận ngoại hình của chính mình. Nhờ đó, từ một con chằn tin bị phân biệt đối xử, anh vượt qua định kiến và nhận được sự ủng hộ của muôn loài. "Khi bạn bắt đầu biết chấp nhận và yêu thương sự khác biệt của bản thân cả thế giới sẽ bắt đầu yêu thương bạn" - câu hát truyền đi thông điệp về sự đùm bọc và cởi mở với cuộc sống.

Đoạn kết của vở nhạc kịch, công chúa không về với lãnh chúa mà chọn ở bên chằn tinh. Theo tiêu chuẩn thông thường, Shrek và Fiona chẳng phải một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng tình yêu đẹp của vẫn đẹp, hạnh phúc, vượt mọi khuôn khổ hay kỳ vọng của xã hội: "Ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc".



Vở nhạc kịch mang tầm cỡ quốc tế dưới diễn xuất của dàn diễn viên Việt Nam

Không chỉ thu hút bởi truyền tải đi những thông điệp ý nghĩa, Shrek The Musical còn là vở nhạc kịch mang phong cách Broadway đầu tiên được công diễn tại Việt Nam. Đơn vị tổ chức The YOUniverse đã mua được bản quyền full - licensed của Shrek The Musical, được cấp phép bởi Music Thearter International (MTI) - đơn vị cấp phép bản quyền biểu diễn nhạc kịch lớn nhất thế giới, có trụ sở tại New York, Mỹ.

Bối cảnh, âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu đến từ đội ngũ chuyên môn.

Vở nhạc kịch cũng đánh dấu hợp tác mang tính chuyên môn cao đến từ những chuyên gia nghệ thuật nhạc kịch hàng đầu của hai nước Việt Nam và Australia. Các đạo diễn, giám đốc âm nhạc, biên đạo, nhạc trưởng đều là những tên tuổi lớn của nước Úc, được đào tạo chuyên nghiệp, từng tham gia vào những vở nhạc kịch nổi tiếng. Về phía Việt Nam, NSƯT Đặng Châu Anh đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật dự án nhạc kịch.

Đặc biệt hơn cả, Shrek The Musical trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội với sự xuất hiện của 100% diễn viên Việt Nam. Họ đều là những người rất trẻ, có cả không chuyện, song, đều có năng khiếu và đam mê với diễn xuất, với thể loại nhạc kịch.

Mở ra tương lai về kịch Broadway tại Việt Nam

Broadway không phải khái niệm xa lạ với một bộ phận khán giả Việt Nam. Có người lý giải "Broadway" nghĩa là âm nhạc đường phố, dành cho người lao động, giới bình dân. Hay một ý kiến khác lại cho rằng âm nhạc của thể loại kịch này xuất phát từ những vũ điệu dân gian của nô lệ người da đen.

Tuy nhiên, Michael Park Masterson - nghệ sĩ nhạc kịch sân khấu - đại sứ văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng lý giải trong một lần đến Việt Nam giao lưu như sau: "Broadway chính xác là tên của một con đường tại New York, nằm chính giữa trung tâm nhạc kịch của thành phố này. Trong gần hai thế kỷ, Broadway đã hội tụ khoảng 40 nhà hát chuyên nghiệp và công diễn hàng ngàn vở nhạc kịch từ khắp nơi trên thế giới. Thành công về mặt thương mại của các nhà hát Broadway đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ngành nhạc kịch Hoa Kỳ nói chung, đem lại sức sống mới cho loại hình nghệ thuật độc đáo, là sự pha trộn giữa giải trí với lịch sử và phê bình xã hội".

Đặc trưng của loại này là dễ tiếp cận đại chúng bởi âm nhạc sử dụng trong buổi biểu diễn luôn mang một nét gì đó rất đường phố, gần gũi, khiến người ta nhún nhảy theo. Chưa kể, các câu chuyện đã được hiện đại hóa, tuy mang đến ý nghĩa nhân văn nhưng đơn giản, dễ hiểu, không đi theo một khuôn mẫu nhất định.

Các khán giả ở mọi lứa tuổi, các gia đình, các nghệ sĩ đều đưa theo con tới thưởng thức vở nhạc kịch.

Trong nhiều năm qua, Broadway đã tiếp cận được khán giả Việt, song, việc đơn vị Việt Nam mua bản quyền Shrek The Musical từ MTI và công chiếu sẽ giúp đưa thể loại này tiếp cận gần hơn với đại chúng. Bởi bối cảnh hiện tại, nhu cầu thưởng thức âm nhạc, coi trọng đời sống tinh thần ở nước ta không chỉ gói gọn trong một nhóm đối tượng mà được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt với thế hệ các gia đình trẻ.

"Đây là lần thứ hai vợ chồng tôi đưa con gái đi xem nhạc kịch, lần trước là vở Alice vào hồi tháng 10/2022. Chúng tôi không có kiến thức chuyên sâu về nghệ thuât, trước đó cũng lo nếu đi xem các vở nổi tiếng thì sẽ không hiểu nhiều. Nhưng cảm nhận của tôi sau khi xem xong là rất dễ chịu, con gái xem còn giới thiệu từng nhân vật cho bố mẹ, có những đoạn không thể không nhún nhảy theo nhạc", chị Nguyễn Hà Thanh (Hoàn Kiếm) nói.

"Vẫn là câu chuyện cổ tích, các nhân vật, lời thoại đều đơn giản nhưng chính cách diễn xuất, kết hợp với âm nhạc, ánh sáng mà khán giả cảm nhận được tính cách, suy nghĩ của từng nhân vật. Thông điệp được truyền tải qua lời hát nên dễ nhớ, dễ thuộc", anh Minh Quang (Thanh Xuân) nêu cảm nhận.

Ngôn ngữ của Shrek The Musical là tiếng Anh, có chạy phụ đề tiếng Việt và sẽ phục vụ khán giả đến ngày 4/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.