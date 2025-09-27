Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005, là một gương mặt cực kỳ quen thuộc với các khán giả xem phim điện ảnh Việt. Năm 11 tuổi, Lâm Thanh Mỹ ghi dấu ấn đậm nét với vai diễn trong phim kinh dị Đoạt hồn, và sau một loạt phim điện ảnh như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Bóng đè, Nghề siêu dễ…, Lâm Thanh Mỹ trở thành diễn viên nhí gần như ai cũng biết mặt.

Lâm Thanh Mỹ khi còn là diễn viên nhí

Ngay khi bước vào độ tuổi trưởng thành, Lâm Thanh Mỹ đã có vai diễn nặng ký trong phim Cám (2024) với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, tạo bước chuyển mình cực kỳ ấn tượng từ diễn viên nhí thành một nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của điện ảnh Việt.

Lâm Thanh Mỹ ở hiện tại, nữ diễn viên năm nay 20 tuổi

Không nghỉ ngơi quá lâu sau phim Cám, Lâm Thanh Mỹ gần đây đã quay trở lại với vai diễn Nhài trong phim kinh dị Khế ước bán dâu , cho thấy sự mới mẻ hơn về diễn xuất. Nhân vật Nhài của Lâm Thanh Mỹ là một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ. Trong phim, Lâm Thanh Mỹ đóng cặp với nam diễn viên Hữu Vi – người đảm nhận nhân vật cậu hai Thế Định. Hai diễn viên sẽ trở thành một cặp vợ chồng trên phim với nhiều cung bậc cảm xúc và những bí ẩn kích thích sự tò mò.

Lâm Thanh Mỹ trong Khế ước bán dâu

Nhân dịp Khế ước bán dâu ra rạp và đang nhận được sự quan tâm của khán giả, Lâm Thanh Mỹ đã có cuộc trò chuyện để chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cũng như công việc diễn xuất.

Không áp lực với danh xưng "ngọc nữ trăm tỷ"

Nói đến các nữ diễn viên đóng chính trong phim điện ảnh đạt mức doanh thu trăm tỷ, không thể quên nói tới Lâm Thanh Mỹ. Cô còn là nữ diễn viên trẻ nhất trong dàn mỹ nhân. Dẫu vậy, Lâm Thanh Mỹ không quá áp lực với danh xưng "ngọc nữ trăm tỷ", bởi có điều quan trọng hơn đối với cô:

"Trước giờ em không đặt cho mình danh xưng gì cả. Mà hầu hết là các anh chị báo chí hay khán giả yêu quý mình, thì họ đặt cho mình những danh xưng. Nhưng mà chắc chắn doanh thu là một cái rất quan trọng đối với một bộ phim về thương mại. Tuy nhiên, doanh thu không phải là áp lực quá lớn đối với em, với cương vị là một diễn viên.

Cái mà em áp lực hơn là trong vai diễn đó, mình mang được đến cái gì cho khán giả. Vì em biết là không phải khán giả nào cũng xem hết các bộ phim của mình. Mọi người xem Cám nhưng có thể sẽ không xem mình ở vai diễn lần này. Cho nên mỗi cơ hội mình mang đến một vai diễn nào đó, đều là cơ hội mình thể hiện khả năng của mình, năng lực của mình. Và mình phải hết sức cho vai diễn đó" .

Gương mặt trẻ thơ vừa là bất lợi, vừa là thuận lợi

Lâm Thanh Mỹ đã bước vào độ tuổi 20 vào năm nay. Tuy nhiên, ngoại hình của Lâm Thanh Mỹ vẫn có nhiều nét trong trẻo, thơ ngây, trẻ hơn nhiều so với độ tuổi. Không dễ để khán giả quên được hình ảnh diễn viên nhí năm nào. Theo Lâm Thanh Mỹ, ngoại hình trẻ thơ có lợi nhưng đôi khi cũng bất lợi. Ưu điểm ở đây là gương mặt trẻ trung sẽ giúp cô hóa thân tốt hơn vào các nhân vật trẻ hơn độ tuổi thật của mình, chẳng hạn như nhân vật Nhài mới 17 tuổi trong Khế ước bán dâu .

"Em nghĩ việc mình đóng nhân vật có độ tuổi nhỏ hơn lại là lợi thế đôi chút. Tại vì mình trải qua độ tuổi đó rồi. Dù Nhài có thể ở thời đại khác em, nhưng khi đã trải qua rồi thì mình biết tâm lý chung của người ở độ tuổi đó sẽ như thế nào. Cho nên, đôi khi em nghĩ đó cũng là một cái lợi thế cho mình.

Thế nhưng, đôi lúc trong việc chọn lựa diễn viên thì lại có cái bất lợi. Vì mình nhìn nhỏ tuổi quá, cho nên là, nếu lâu rồi mọi người không gặp em, hay cập nhật những hình ảnh mới của em nhiều, thì mọi người sẽ không biết là bây giờ em 20 tuổi rồi, em cũng có những vai diễn mới rồi. Vậy nên, khi mà chọn diễn viên để lên casting chẳng hạn, thì em cũng nghe mọi người nói rằng Thanh Mỹ còn nhỏ lắm, kêu lên làm gì. Nhưng vẫn may là ở trong ê-kíp cũng có người gặp em trong thời gian gần đây, cho nên vẫn có người nói rằng con bé bây giờ cũng 19 - 20 tuổi rồi, cứ gọi lên gặp thử đi.

Cho nên, em nghĩ là với một ngoại hình hơi nhỏ hơn tuổi của mình thì nó cũng có những cái bất lợi, cũng như là cái thuận lợi cho mình" .

Chưa sẵn sàng đóng cảnh nóng

Phim Khế ước bán dâu cũng có yếu tố cảnh nóng và chủ yếu xoay quanh vợ chồng Thế Định và Nhài. Khi được hỏi suy nghĩ của Lâm Thanh Mỹ thế nào khi đọc kịch bản và thấy có cảnh nhạy cảm, nữ diễn viên 20 tuổi chia sẻ rằng:

"Em nhớ đó là một trong những yếu tố làm em cảm thấy chần chừ. Và em cũng hỏi các anh chị ở ê-kíp sản xuất là mình sẽ quay chi tiết như thế nào. Em có hai cảnh, thì thật ra nếu nói là cảnh nóng thì em không biết có phải không. Bởi thực tế là ở phần của em quay thì chỉ dừng lại ở việc là sẽ cởi lớp áo bên ngoài, và vẫn giữ áo yếm với váy, cho nên là về mặt trang phục thì không bị quá hở, hay cho em cảm giác không thoải mái cả. Và em vẫn cảm thấy ổn trong quá trình làm việc.

Một điều nữa là ê-kíp có những người làm việc với em từ nhỏ, biết mình từ nhỏ tới lớn, nên mọi người xem mình rất là con nít. Cho nên, mọi người cũng hiểu là em cũng có những lo lắng, em cũng có những áp lực trong quá trình quay. Nên mọi người cũng làm cho nó nhẹ nhàng, tinh tế thôi và em cảm thấy cũng không bị quá nhạy cảm.

Nhưng nếu trong trường hợp đặt cái cảnh này nhạy cảm hơn, thì chắc chắn là em sẽ suy nghĩ và xem xét rất nhiều. Tại vì thực sự em cũng chưa sẵn sàng. Một phần nữa là vai trong phim này của mình là thuộc thể loại tâm linh kinh dị, nên sẽ không đánh mạnh vào những cái yếu tố quá nhạy cảm như vậy. Thay vào đó, kịch bản tập trung nhiều vào cái phần kinh dị và diễn biến của câu chuyện, và cái gì xảy ra thì nó phải xảy ra" .

Không chỉ nói riêng về Khế ước bán dâu , với những tác phẩm tiếp theo trong tương lai, Lâm Thanh Mỹ cũng cho thấy sự dè dặt trước cảnh nhạy cảm: "Bản thân em, thì em vẫn thừa nhận là mình chưa sẵn sàng với cảnh nóng" ,

Không thân thiết lắm với Hữu Vi

Lâm Thanh Mỹ và Hữu Vi đã tạo nên một cặp đôi khá thú vị trong phim Khế ước bán dâu . Dù bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng vẫn có thể thấy sự phát triển giữa hai nhân vật. Được biết, Lâm Thanh Mỹ nhỏ hơn Hữu Vi 13 tuổi nhưng dù có chemistry trên phim, cả hai lại không thực sự thân thiết ở ngoài đời.

"Nhân vật này của em hơi khác một chút xíu. Tức là tụi em được yêu cầu là không có cần thân với nhau quá, cứ giữ khoảng cách. Tại vì trên phim hai người diễn vai vợ chồng, nhưng mình không biết gì về người chồng của mình hết. Và người chồng này cũng rất xa cách, cho nên là tụi em giữ cái điều đó. Thật ra, đến bây giờ em với anh Vi cũng không nói chuyện gì quá nhiều đâu.

Trong showcase, em có chia sẻ vui rằng em hay nói với anh Vi là tụi mình không có hợp. Vì có vẻ như là mình có khoảng cách thế hệ. Nhưng mà trong quá trình làm việc, em vẫn cảm thấy đây là một lần hợp tác khá đặc biệt với mình. Mọi người sẽ rất ít thấy em xuất hiện mà đóng cặp với một bạn diễn nam. Việc thể hiện một vai như vậy lần này là một cơ hội em cảm thấy mình cần nắm bắt tốt. Mình có thể thể hiện cho khán giả thấy là mình cũng có những mặt này. Mình cũng có khả năng để thể hiện được một nhân vật có chồng, và rất là quan tâm đến chuyện chồng con, quan tâm đến gia đình của mình, và trọng tình cảm. Mặc dù, em tự đánh giá mình không kết nối quá tốt với anh Vi. Nhưng mà đôi khi em nghĩ với phim này, nó lại phù hợp với nhân vật. Vì hai nhân vật này dường như không có sự đồng điệu với nhau, không có sự gắn kết với nhau" .

Từ diễn viên nhí thành mỹ nhân 20 tuổi xinh đẹp, diễn hay

Có không ít diễn viên nhí gặp khó khăn và cảm thấy chông chênh khi đến độ tuổi trưởng thành. Áp lực về ngoại hình hay duy trì danh tiếng là điều mà khán giả cũng có thể cảm nhận được từ không ít diễn viên nhí ở cả điện ảnh Việt lẫn quốc tế. Với Lâm Thanh Mỹ, cô có quan điểm khá lạc quan về quá trình trưởng thành của một diễn viên đã bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ.

"Dạ thật ra thì, em không có quá áp lực trong việc là đến độ tuổi này thì bắt buộc là mình phải có một vai diễn ghi dấu ấn với mọi người. Nhưng mà may mắn là vai diễn Cám đã đến với em rất là đúng thời điểm, lúc đó em 19 tuổi và đúng là vai diễn đó cần cho sự quay trở lại, đánh dấu sự trưởng thành hơn của mình. Mọi người thấy được khía cạnh mới mẻ hơn ở mình. Mình không còn đóng những vai con nít nhỏ nhỏ nữa, mà mình có cơ hội thể hiện được nhiều khía cạnh hơn, và có sự sáng tạo hơn trong sự nghiệp.

Nhưng vẫn có khó khăn là mình đã có một cái vai ghi dấu ấn như vậy rồi, thì những vai diễn tiếp theo của mình phải như thế nào? Mình sẽ phải làm tốt hơn.

Em thấy vai diễn trong Khế ước bán dâu là một bước đi mà em cảm thấy đúng đắn. Ban đầu em rất chần chừ nhưng đến bây giờ em thấy đây là một quyết định đúng đắn với em. Ban đầu em băn khoăn là, em không biết là em có thể hiện được vai diễn một người mẹ hay không. Vì mình không có quá nhiều trải nghiệm ở bên ngoài như vậy, thì làm sao mình thể hiện đây. Mặc dù có rất nhiều diễn viên không có trải nghiệm bên ngoài về nhân vật nhưng họ vẫn thể hiện cái vai rất là tốt, thì phải qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu này kia rất là nhiều, thì mới có thể thể hiện được vai diễn.

Em nghĩ là với vai Nhài lần này. Áp lực, khó khăn thì cũng có nhưng mà em cũng mong chờ rất là nhiều. Bởi vì đây cũng là vai mới mẻ so với những cái vai trước đây của mình về mặt chuyển biến tâm lý của nhân vật".

Ảnh: FBNV, sưu tầm