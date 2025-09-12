Tối 11/9/2025, ê-kíp phim điện ảnh Khế Ước Bán Dâu đã có buổi công chiếu và giao lưu cùng khán giả, nghệ sĩ và truyền thông tại Hà Nội, sau thành công của suất chiếu sớm ở TP.HCM.

Xuất hiện tại buổi công chiếu, Lâm Thanh Mỹ xuất hiện trong tà áo dài đỏ rực, vừa kiêu sa vừa đậm chất Á Đông. Hình ảnh nữ chính Gen Z trong chiếc áo dài gợi liên tưởng đến hình tượng cô dâu trẻ trong phim, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành nổi bật của nữ diễn viên.

Bên cạnh Lê Tuyết Anh và Phương Trà My, sự xuất hiện của Lâm Thanh Mỹ đã khiến thảm đỏ trở nên lộng lẫy như một đám cưới cổ trang. Hữu Vi và Lãnh Thanh diện vest lịch lãm, tô điểm cho bức tranh “cô dâu – chú rể” đặc biệt mà Khế Ước Bán Dâu mang đến.

Với khán giả điện ảnh Việt, Lâm Thanh Mỹ đã không còn xa lạ. Từ cô bé trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, giờ đây, nữ diễn viên Gen Z đã bước sang giai đoạn trưởng thành, gánh trọn vai chính Nhài – một cô dâu trẻ bị cuốn vào khế ước quỷ dữ trong bộ phim cổ trang tâm linh – kỳ bí.

Không khí sự kiện càng thêm sôi động khi nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc như Thanh Hương, Thanh Huế, Đàm Hằng, Liên Tít, Thuỳ Dương, Ngô Lệ Quyên, Quang Trọng… có mặt để chúc mừng NSND Trung Anh với vai diễn phản diện đầu tiên trên màn ảnh rộng.

Chia sẻ tại sự kiện, Lâm Thanh Mỹ xúc động gửi lời cảm ơn tới ê-kíp và khán giả đã ủng hộ: “Em đã hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, nhưng nếu để tính những vai chính thực sự trên màn ảnh rộng thì Nhài là một trong những vai quan trọng đầu tiên. Ban đầu, em rất áp lực khi nhận vai, nhưng sự đồng hành của cả đoàn phim đã giúp em có thêm tự tin để đi đến thời điểm này. Đặc biệt, chú Lê Văn Kiệt đã hướng dẫn, chỉ bảo em rất nhiều.”

Nhài không chỉ là vai diễn thử thách về mặt cảm xúc mà còn đòi hỏi Lâm Thanh Mỹ phải thể hiện sự biến chuyển tâm lý liên tục: từ cô dâu ngây thơ, hồn nhiên cho đến người phụ nữ bị ám ảnh, hoảng loạn bởi những thế lực siêu nhiên.

Ngay trong đêm 11/9, hơn 20.000 vé suất chiếu sớm đã được bán ra. Khán giả đánh giá cao diễn xuất chân thực và nhiều tầng cảm xúc của Lâm Thanh Mỹ, cho rằng cô là điểm sáng của bộ phim. Hình ảnh cô gái nhỏ bé trong tà áo dài cổ phục, phải chống chọi với số phận và quỷ dữ, đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Phục trang do ê-kíp Vạn Thiên Y chuẩn bị càng làm nổi bật vẻ đẹp Á Đông và thần thái của nữ chính. Không ít ý kiến cho rằng Khế Ước Bán Dâu chính là “cú lột xác” giúp Lâm Thanh Mỹ thoát khỏi hình tượng sao nhí để trở thành một nữ diễn viên trưởng thành, có chiều sâu.

Khế Ước Bán Dâu do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, với sự tham gia của NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…