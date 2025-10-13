Trò chuyện với "bà chủ" cụm sân Pickleball sang chảnh bậc nhất Sài Gòn: Ngày đầu ra sân xoay vòng như múa ballet, giờ cầm vợt là thấy như được reset năng lượng

Năng động, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng tích cực — đó là hình ảnh mà khán giả vẫn nhớ về Gigi Hương Giang , nữ ca sĩ từng ghi dấu với chất giọng nội lực và phong cách âm nhạc hiện đại.

Sau khi gặt hái những thành công trong nghệ thuật, người đẹp tiếp tục mở rộng bản thân sang lĩnh vực kinh doanh và thể thao, trở thành gương mặt tiên phong trong cộng đồng Pickleball – bộ môn đang “gây sốt” trong giới nghệ sĩ và doanh nhân Việt.

Với Gigi, Pickleball không chỉ là môn thể thao mang tính đối kháng, mà còn là “liệu pháp trẻ hóa tinh thần” giúp GiGi cân bằng giữa cuộc sống bận rộn. Từ những ngày đầu còn “xoay vòng như múa ballet” vì chưa đánh trúng bóng, đến nay đã là một trong những người góp phần lan tỏa Pickleball tại Sài Gòn, đồng thời đầu tư cụm sân thể thao hiện đại cùng bạn bè.

Giữa những kế hoạch âm nhạc mới, các dự án kinh doanh và lối sống hướng đến năng lượng tích cực, “chị đẹp sân pick” Gigi cho thấy hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Tự tin, chủ động và biết tận hưởng từng khoảnh khắc của mình.

Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Gigi Hương Giang đã chia sẻ về cơ duyên đến với Pickleball, bí quyết duy trì vóc dáng – tinh thần khỏe mạnh, cùng những dự định âm nhạc đang ấp ủ cho thời gian tới.

Body điểm 10 của Gigi Hương Giang

Pickleball đang trở thành bộ môn hot nhất trong giới nghệ sĩ. Với Gigi, cơ duyên nào khiến bạn theo đuổi bộ môn này?

Gigi biết đến Pickleball cách đây khoảng một năm rưỡi. Ngày đầu tiên lên sân, Gigi còn không chạm nổi quả bóng, cứ xoay vòng vòng như múa ballet vậy đó! Nhưng sau khoảng mười buổi, Gigi mới dần cảm được nhịp bóng và mê luôn từ lúc nào không hay.

Với Gigi, Pickleball là một dạng “thiền động” – vừa vận động, vừa giúp mình tập trung 100% vào hiện tại. Trên sân, chỉ cần lơ đãng một giây là đồng đội ‘réo tên’ liền, nên đây cũng là cách để Gigi rèn lại tinh thần bay bổng của mình (cười -pv).

Giờ mỗi lần cầm vợt là thấy như được reset năng lượng, vui và khỏe lắm!

Gigi có thể chia sẻ về thói quen luyện tập của mình được không? Ví dụ như về giờ giấc, hay việc lựa chọn sân tập?

Trước đây Gigi siêng lắm, tuần nào cũng cố gắng duy trì ba buổi Pickleball đều đặn. Nhưng dạo này Gigi “phản bội” nhẹ vì đang bận chạy song song các dự án âm nhạc và business mới (cười -pv).

Dù vậy, Gigi vẫn thích nhất là được chơi vào buổi sáng – cảm giác vừa đánh bóng vừa đón nắng khiến cả ngày hôm đó tràn đầy năng lượng, làm gì cũng hứng khởi hơn. Gigi thường ra sân ở Happy Hub quận 2 hoặc quận 4, vừa là nơi tụ tập bạn bè, vừa là “đứa con tinh thần” mà Gigi đang đầu tư trong thời gian gần đây.

Nói chung, lên sân vừa rèn sức, vừa gặp bạn, vừa chăm business – quá lời rồi đúng không?

Gigi chọn trang phục ra sân theo tiêu chí gì? Có phải “phải đẹp mới có động lực chơi” như nhiều cô gái vẫn nói vui không?

Gigi luôn chọn đồ ra sân theo tiêu chí: Thoải mái, năng động và thấm hút mồ hôi tốt. Quan trọng là phải giúp mình di chuyển linh hoạt mà vẫn cảm thấy tự tin, an toàn. Gigi không thích phô trương da thịt đâu nha (cười -pv).

Tất nhiên, đẹp thì vẫn phải đẹp, nhưng là kiểu đẹp năng lượng – mặc vào thấy muốn chạy liền chứ không phải chỉ để chụp hình!Ngoài trang phục, những phụ kiện đi kèm cũng đóng vai trò quan trọng – đặc biệt là cây vợt.

Với GiGi, việc chọn vợt không chỉ là yếu tố kỹ thuật mà còn thể hiện phong cách cá nhân. Bạn có tiêu chí gì khi chọn vợt, và có “chiếc vợt ruột” nào luôn đồng hành trên sân không?Với Gigi, ngoài trang phục thì cây vợt chính là “bạn đồng hành” không thể thiếu trên sân. Phải hiểu ý nhau, hợp gu mới đánh được hết mình chứ! (cười)-pv

Hiện Gigi đang gắn bó với cây Selkirk Boomstik – dòng vợt có trợ lực rất phù hợp với các bạn gái. Trước đây Gigi cũng từng thử qua nhiều loại khác nhau, nhưng giờ thì đang muốn “chinh phục” Boomstik hẳn hoi. Với những cô gái tay không quá khỏe như Gigi, việc có cây vợt trợ lực giúp đường bóng đi mượt mà hơn rất nhiều.

Mặt vợt được phủ công nghệ giúp tăng độ xoáy và độ bám, trong khi form cầm vừa tay giúp hạn chế rung lắc khi đánh lệch tâm. Đây cũng là sự lựa chọn được nhiều vận động viên nữ yêu thích nhờ vừa đẹp, vừa mạnh, vừa tinh tế.

Nhiều fan nhận thấy bạn xuất hiện năng động hơn, trẻ trung hơn sau khi chơi thể thao đều đặn. Bạn có xem đây là “liệu pháp trẻ hóa tinh thần” của riêng mình không?

Ai theo dõi Gigi chắc cũng biết mình mê những bộ môn gắn liền với thiên nhiên như đi bộ, tắm nắng hay yoga. Với Gigi, mỗi lần vận động không chỉ là rèn thể chất mà còn là khoảng thời gian để lắng lại, cân bằng năng lượng và làm mới tinh thần.

Gigi cũng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh như hạn chế thịt, không ăn khuya, ăn nhiều rau xanh. Gigi cũng không đặt áp lực cho bản thân, chỉ đơn giản là yêu cơ thể mình và muốn chăm sóc nó mỗi ngày – đó mới chính là liệu pháp trẻ hóa mà Gigi nghĩ hiệu quả nhất.

Pickleball dường như đang trở thành “mốt thể thao mới” trong giới nghệ sĩ. Theo bạn, điều quan trọng nhất để duy trì phong trào này không chỉ là trào lưu, mà là một lối sống lành mạnh, bền vững, là gì?

Thật ra trước đây Gigi thường chọn những bộ môn giúp mình được ở một mình nhiều hơn như yoga, đi bộ hay thiền, tắm nắng. Đó là những lúc Gigi có thể chậm lại, lắng nghe và suy nghĩ sâu hơn về hành trình của chính mình.

Nhưng Pickleball thì khác, đây là bộ môn đối kháng duy nhất mà Gigi tham gia, đòi hỏi phải giao tiếp, phối hợp và teamwork rất nhiều.

Ban đầu đó là một thử thách thật sự, vì Gigi vốn quen với không gian riêng tư. Thế nhưng sau hơn một năm rưỡi gắn bó, Gigi nhận ra Pickleball không chỉ giúp mình rèn luyện thể chất mà còn dạy cách mở lòng, chia sẻ và kết nối nhiều hơn với mọi người.

Đây cũng là một tinh thần đẹp của một lối sống lành mạnh và bền vững.

Khi chơi cùng các đồng nghiệp, bạn có tính thắng thua cao không, hay chỉ xem đây là một dịp để thư giãn, kết nối?

Gigi không có tính thắng thua cao đâu, ai muốn giành banh là Gigi nhường hết, miễn mọi người vui là được (cười lớn -pv). Với Gigi thì mỗi lần lên sân là một buổi “xả stress” đúng nghĩa vừa vận động, vừa cười, vừa kết nối.

Điều mà mình luôn nghĩ trong đầu quan trọng không phải hơn thua sát phạt với ai, mà chỉ cần hôm nay mình vượt qua chính mình, tốt hơn ngày hôm qua một chút là đã vui rồi. Nhưng Gigi vẫn mong sắp tới sẽ có nhiều thời gian rèn luyện nhiều hơn, “trình” được cải thiện hơn để có thể tham gia vài giải đấu biết đâu lúc đó tinh thần cạnh tranh của mình lại trỗi dậy.

Gần đây nhiều nghệ sĩ, doanh nhân bắt đầu xây sân pickleball riêng hoặc lập câu lạc bộ. Gigi nghĩ sao về xu hướng này?

Gigi thấy rất vui khi Pickleball đang trở thành bộ môn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ và doanh nhân. Mọi người không chỉ tập cho vui hay theo trào lưu, mà thật sự đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng thể thao văn minh, năng động và tích cực. Việc nhiều người đầu tư mở sân hay lập câu lạc bộ cho thấy Pickleball đã vượt qua ranh giới của một “mốt nhất thời”, để trở thành một lối sống - nơi mọi người có thể kết nối, rèn luyện và lan tỏa tinh thần vui khoẻ đẹp.

Bạn có từng nghĩ đến việc mở sân tập hoặc tổ chức giải giao lưu pickleball dành cho giới nghệ sĩ, bạn bè thân thiết?

Với Gigi, kinh doanh và âm nhạc luôn song hành. Mình có thể bay bổng hết mình trong nghệ thuật, nhưng khi trở lại với thực tế thì cần sự tỉnh táo để có những bước đi vững vàng. Mọi thứ phải bổ trợ cho nhau thì hành trình mới trọn vẹn. Hiện Gigi cùng các cộng sự đang phát triển ba sân Pickleball - gồm hai sân Happy Hub và cụm sân mới MatchUp cùng hai người bạn Lê Giang và Lý Hoàng Nam.

Điều khiến Gigi tự hào nhất là đã duy trì được hoạt động social “Thirsty Friday” - nơi các anh chị em trong và ngoài giới giải trí gặp gỡ, chơi thể thao và cùng “cháy hết mình” với âm nhạc.

Gigi tin khi tinh thần thể thao kết hợp với âm nhạc, năng lượng tích cực sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn - đó chính là điều Gigi muốn mang đến cho mọi người.

Gigi vừa chính thức ra mắt MV Ngay lúc này trong EP "Ngày hoàng hôn rơi"

Gigi có thể chia sẻ dự định mới trong âm nhạc của mình trong thời gian tới được không ?

Hiện tại, Gigi đang dành nhiều tâm huyết cho EP “Ngày hoàng hôn rơi” - dự án âm nhạc mới nhất sau album “Du hành vào tâm trí” cùng các single ‘Thương anh hơn tình yêu’ và “Vừa đi vừa khóc”. Song song đó, Gigi cũng đang chuẩn bị cho “The Record 5” và ấp ủ thêm vài kế hoạch âm nhạc khác trong thời gian tới.

Với Gigi, âm nhạc luôn là một liệu pháp tinh thần song hành cùng thể thao - giúp mình cân bằng giữa những guồng quay áp lực của cuộc sống. Hy vọng các dự án sắp tới sẽ chạm được đến cảm xúc của khán giả, như cách Gigi Hương Giang vẫn tìm thấy bình yên qua từng giai điệu.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Gigi Hương Giang!