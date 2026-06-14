Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc gần đây đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên khu vực, nhắm vào đối tượng là người cao tuổi. Đường dây này vận hành hơn 20 cơ sở dưỡng sinh tại nhiều địa điểm, sử dụng chiêu trò "massage miễn phí" kết hợp với các đòn đánh tâm lý, tình cảm để dụ dỗ hàng trăm nạn nhân mua các liệu trình điều trị giả mạo với giá cắt cổ. Một cụ bà họ Lý, gần 70 tuổi, đã bị lừa mất hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỷ đồng) tiền tiết kiệm trong vòng chưa đầy 2 năm, thậm chí phải cầm cố cả vòng tay vàng để có tiền đóng phí.

Cảnh sát Bắc Kinh cho biết các đối tượng lừa đảo hoạt động rất có tổ chức và tinh vi. Nhân viên tại các cơ sở này thường tiếp cận người già tại những nơi họ hay lui tới, chăm sóc ân cần, thậm chí tạo ra "vỏ bọc tình thân" còn chu đáo hơn cả con cái để lấy lòng tin. Sau khi tạo được mối liên kết tình cảm, nhân viên sẽ phối hợp với đồng bọn giả danh "danh y" để chẩn đoán miễn phí, đe dọa nạn nhân mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư hoặc "nhiễm độc cơ thể" để bán các liệu trình "rửa ruột thải độc" trị giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Từ buổi massage miễn phí ban đầu, các nạn nhân dần dần bị đưa vào bẫy

Thủ đoạn lừa đảo này gây chấn động dư luận khi "hiệu quả thần kỳ" của các liệu trình hoàn toàn là một chiêu trò thị giác. Các đối tượng đã cố tình pha nước tương vào dung dịch rửa ruột, khiến người già sau khi thực hiện liệu trình sẽ bài tiết ra chất lỏng màu nâu đen, từ đó lầm tưởng rằng độc tố trong người đã được tống khứ ra ngoài. Dưới áp lực từ các "chuyên gia giả" và sự dẫn dụ ngọt ngào của nhân viên, các cụ già thường mất cảnh giác, sẵn sàng dốc sạch tiền tiết kiệm để "điều trị". Có trường hợp một nạn nhân đã bỏ ra hơn 2.000.000 nhân dân tệ (khoảng 8,8 tỷ đồng).

Sau nhiều ngày theo dõi và lên kế hoạch, cơ quan chức năng đã đồng loạt đột kích, phá hủy hơn 20 cơ sở lừa đảo của tổ chức này. Đối tượng chủ mưu họ Khương cùng hơn 30 thành viên cốt cán đã bị tạm giữ hình sự vì tội lừa đảo.

Vụ án này là hồi chuông cảnh báo về việc người cao tuổi đang trở thành mục tiêu khai thác của tội phạm do nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự cô đơn trong tâm lý. Cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng cảnh giác với các bẫy "trị liệu giá rẻ" hoặc "trải nghiệm miễn phí", tuyệt đối không tin vào các quảng cáo chữa khỏi bệnh mãn tính hay rửa ruột thải độc. Đồng thời, cảnh sát cũng khuyến cáo con cái nên quan tâm hơn đến tâm lý và chi tiêu hàng ngày của người thân, nếu phát hiện có các khoản chi tiêu lớn bất thường cần kịp thời ngăn chặn để tránh bị rơi vào bẫy lừa đảo.

Nguồn: ETtoday