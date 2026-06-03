Theo báo cáo từ Đài phát thanh và truyền hình Quảng Đông, tại quận Lệ Loan, Quảng Châu, Trung Quốc một người phụ nữ 58 tuổi họ Quách vì đi rửa chân miễn phí tại một tiệm dưỡng sinh đã bị nhân viên dụ dỗ tiêu tốn hơn 170.000 Nhân dân tệ (khoảng 600 triệu đồng), trong đó hơn 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 353 triệu đồng) là tiền vay mượn.

Một trường hợp khác là bà Phùng, người đã bị dụ dỗ chi tiêu tới 400.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) sau khi đối phương khẳng định bà mắc ung thư buồng trứng và tinh dầu của họ có thể chữa khỏi bệnh. Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Lệ Loan, Quảng Châu cho biết đã lập hồ sơ điều tra các manh mối liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Bà Quách, 58 tuổi tại Quảng Châu, vì "tận hưởng" một lần rửa chân miễn phí, sau đó đã chi hơn 170.000 Nhân dân tệ để làm các dịch vụ dưỡng sinh, trong đó hơn 100.000 Nhân dân tệ là tiền quẹt thẻ tín dụng. Bà Quách cho biết ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó mỗi lần kiểm tra, đối phương đều khẳng định cơ thể bà có vấn đề: "Họ nói nếu không điều trị, sau này vào bệnh viện nằm sẽ tốn kém hơn nhiều."

Các nhân viên liên tục "thao túng" nạn nhân để chi thêm tiền

Con gái bà Quách, cô Ngụy, cho biết đối phương tuyên bố có bác sĩ từ bệnh viện lớn đến kiểm tra, sau khi khám xong liền khẳng định bà Quách có dấu hiệu đột quỵ, nếu không điều trị sẽ bị liệt nửa người. Việc điều trị 3 liệu trình tốn 19.800 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng).

Cô Ngụy còn cho biết, họ nói nếp nhăn hình chữ Xuyên trên trán bà Quách sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của con cái nên cần phải tiêm thuốc. Mỗi mũi tiêm có giá 6.600 Nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng), phải tiêm 3 mũi. Sau khi mẹ không còn tiền, nhân viên tiệm đã dùng điện thoại của bà để vay tiền tại nhiều ngân hàng khác nhau, đồng thời sử dụng cả hạn mức tín dụng, và yêu cầu bà phải giữ bí mật với con cái.

Nhân viên tại tiệm dưỡng sinh Phúc Thuận Đường liên quan vụ việc phản hồi rằng, mọi người đều là người trưởng thành, bà Quách cảm thấy mình có khả năng chi trả thì cứ việc chi tiêu.

Để trả nợ nhanh chóng, bà Quách đã phải đi làm lao công vệ sinh, mỗi tháng phải trả 4.000 Nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng). Người nhà đã khiếu nại lên cơ quan chức năng, tuy nhiên trung tâm quản lý sức khỏe Phúc Thuận Đường vẫn đang hoạt động bình thường.

Các nạn nhân bị nhắm đến là phụ nữ trung niên

Một phụ nữ họ Phùng, 70 tuổi ở Quảng Châu, cũng cho biết từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2025, bà đã bị Phúc Thuận Đường lừa dối tiêu tốn 400.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng). Phúc Thuận Đường từng đưa bà đi kiểm tra miễn phí, sau khi bác sĩ ấn vào vài điểm trên cơ thể liền khẳng định bà Phùng mắc ung thư buồng trứng, sau đó đưa cho bà hai hộp tinh dầu, lấy giá 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 353 triệu đồng), nói rằng có khả năng chữa khỏi ung thư.

Tuy nhiên, giá niêm yết thực tế của nhà sản xuất cho loại tinh dầu mỹ phẩm này chỉ là 130 Nhân dân tệ (khoảng 450.000 đồng). Cuối tháng 5 vừa qua, Phúc Thuận Đường cuối cùng đã đồng ý bồi thường cho bà Phùng 290.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Lệ Loan, Quảng Châu phản hồi về vụ việc cho biết, họ đã lập hồ sơ điều tra theo quy định pháp luật đối với các manh mối liên quan đến hành vi vi phạm, và tranh chấp tiêu dùng của bà Phùng cũng đã được giải quyết thỏa đáng.