Từ buổi ngâm chân miễn phí, cụ bà gánh khoản nợ hàng trăm triệu

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc được phản ánh vào cuối tháng 5/2026 và gây chú ý trong những ngày đầu tháng 6/2026 tại quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Lệ Loan sau đó đã vào cuộc điều tra những dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến một trung tâm dưỡng sinh có tên Phúc Thuận Đường, sau khi nhiều khách hàng tố bị dụ dỗ chi số tiền lớn cho các liệu trình chăm sóc sức khỏe không rõ hiệu quả.

Một trong những trường hợp được chú ý là cụ bà họ Quách, 68 tuổi. Ban đầu, cụ bà chỉ ghé vào cơ sở này để trải nghiệm dịch vụ ngâm chân miễn phí. Tuy nhiên, sau nhiều lần được nhân viên và những người tự xưng là "bác sĩ" kiểm tra sức khỏe, cụ bà liên tục được thông báo rằng cơ thể đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Cụ bà chỉ ghé vào trung tâm dưỡng sinh để trải nghiệm dịch vụ ngâm chân miễn phí, sau đó bất ngờ gánh khoản nợ lớn. (Ảnh: Sohu)

Theo lời kể của gia đình, các nhân viên tại đây nói cụ bà có nguy cơ đột quỵ, thậm chí có thể bị liệt nửa người nếu không điều trị kịp thời. Họ liên tục thuyết phục cụ bà đăng ký các gói dưỡng sinh, với lý do nếu để bệnh nặng rồi vào bệnh viện thì chi phí chữa trị sau này sẽ còn tốn kém hơn.

Không dừng lại ở đó, cụ bà Quách còn được thông báo những nếp nhăn trên trán có thể ảnh hưởng đến vận mệnh con cái và cần tiêm thuốc để "hóa giải". Mỗi mũi tiêm có giá 6.600 Nhân dân tệ, tương đương hơn 23 triệu đồng, và phải thực hiện đủ 3 lần.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cụ bà đã chi hơn 170.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 600 triệu đồng, cho các dịch vụ tại cơ sở này. Đáng chú ý, hơn 100.000 Nhân dân tệ trong số đó là tiền vay và quẹt thẻ tín dụng.

Con gái cụ bà cho biết, khi mẹ không còn khả năng chi trả, nhân viên cửa hàng đã trực tiếp sử dụng điện thoại của bà để vay tiền từ nhiều tổ chức tài chính khác nhau. (Ảnh: Sohu)

Con gái cụ bà cho biết, khi mẹ không còn khả năng chi trả, nhân viên cửa hàng đã trực tiếp sử dụng điện thoại của bà để vay tiền từ nhiều tổ chức tài chính khác nhau. Họ cũng yêu cầu cụ bà không được kể chuyện này với người thân.

Khoản nợ lớn khiến cụ bà 68 tuổi rơi vào cảnh khó khăn, phải đi làm lao công vệ sinh để trả góp hàng tháng. Dù gia đình đã gửi đơn khiếu nại, cơ sở dưỡng sinh này vẫn tiếp tục hoạt động.

Một cụ bà khác bị lừa bán "tinh dầu chữa ung thư" giá gần 1,4 tỷ đồng

Không chỉ riêng cụ bà Quách, một phụ nữ khác là cụ bà họ Phùng, 70 tuổi, cũng cho biết mình từng trở thành nạn nhân của những chiêu trò tương tự tại chính cơ sở này.

Theo truyền thông địa phương, sau một buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí, cụ bà Phùng được thông báo mắc ung thư buồng trứng. Nhân viên tại đây sau đó giới thiệu cho bà 2 hộp tinh dầu với giá lên tới 100.000 Nhân dân tệ và khẳng định sản phẩm có thể giúp chữa khỏi bệnh.

Qua xác minh, loại tinh dầu này thực chất chỉ là mỹ phẩm thông thường, với giá niêm yết khoảng 130 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, từ tháng 2 đến tháng 9/2025, cụ bà Phùng đã chi tổng cộng khoảng 400.000 Nhân dân tệ, tương đương gần 1,4 tỷ đồng, cho các sản phẩm và liệu trình tại trung tâm.

Một phụ nữ khác là cụ bà họ Phùng, 70 tuổi, cũng cho biết mình từng trở thành nạn nhân của những chiêu trò tương tự tại chính cơ sở này. (Ảnh: Sohu)

Trước sức ép từ dư luận và cơ quan chức năng, Phúc Thuận Đường sau đó đồng ý bồi thường cho cụ bà Phùng 290.000 Nhân dân tệ. Cơ quan quản lý thị trường địa phương cho biết đã chính thức lập hồ sơ điều tra các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động của cơ sở này.

Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, biển hiệu của cơ sở nói trên từng bị tháo xuống sau khi vụ việc gây chú ý, song nhân viên tại đây vẫn cho biết cửa hàng còn hoạt động. Phía cơ sở từ chối trả lời thêm về các nội dung liên quan đến quá trình điều tra.

Cảnh báo từ những buổi "miễn phí" nhắm vào người cao tuổi

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn tại Trung Quốc, đồng thời trở thành lời cảnh báo về những chiêu thức tiếp thị đánh vào tâm lý lo sợ bệnh tật của người cao tuổi. Điểm chung của các trường hợp này là bắt đầu từ những lời mời tưởng như vô hại: ngâm chân miễn phí, khám sức khỏe miễn phí, kiểm tra cơ thể miễn phí hoặc tư vấn dưỡng sinh không mất tiền.

Sau đó, nạn nhân thường được thông báo mắc bệnh nặng, có nguy cơ đột quỵ, ung thư hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng nếu không can thiệp ngay. Khi tâm lý hoang mang xuất hiện, các nhân viên sẽ tiếp tục giới thiệu những liệu trình, sản phẩm hoặc gói chăm sóc sức khỏe có giá rất cao.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn tại Trung Quốc, đồng thời trở thành lời cảnh báo về những chiêu thức tiếp thị đánh vào tâm lý lo sợ bệnh tật của người cao tuổi. (Ảnh: Sohu)

Các chuyên gia khuyến cáo, người cao tuổi cần thận trọng trước những chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí không rõ đơn vị tổ chức, đặc biệt nếu sau đó bị yêu cầu mua sản phẩm, đăng ký liệu trình đắt tiền hoặc vay tiền để thanh toán. Việc chẩn đoán bệnh phải được thực hiện tại các cơ sở y tế có giấy phép, bởi người tự xưng là "bác sĩ" trong các trung tâm chăm sóc sức khỏe chưa chắc có đủ chuyên môn và thẩm quyền điều trị.

Gia đình cũng nên thường xuyên quan tâm, trao đổi với cha mẹ lớn tuổi về những khoản chi tiêu bất thường, các lời mời khám bệnh, dưỡng sinh hay đầu tư sức khỏe. Trong trường hợp phát hiện người thân bị dụ dỗ vay tiền, mua sản phẩm giá cao hoặc bị đe dọa tinh thần, cần nhanh chóng lưu lại bằng chứng và trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Từ câu chuyện của cụ bà Quách và cụ bà Phùng, có thể thấy những chiếc "bẫy" nhắm vào người cao tuổi không chỉ xuất hiện trong các mô hình đầu tư, du lịch hay sở hữu kỳ nghỉ, mà còn có thể núp bóng dưới những buổi chăm sóc sức khỏe miễn phí.