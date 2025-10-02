Koichi Matsubara, 56 tuổi, làm công việc dọn dẹp khu vực công cộng và bảo trì cơ bản trong một tòa nhà chung cư ở Tokyo, theo The Gold Online. Matsubara làm việc theo ca khoảng 4 tiếng/ngày và 3 ngày mỗi tuần. Công việc lao công mang lại cho ông thu nhập hàng tháng là 100.000 yên (17,9 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Tokyo là 350.000 yên (62 triệu đồng).

Mặc dù chỉ là lao công nhưng Matsubara có thể là một trong những "triệu phú vô hình" giàu có nhất của tòa nhà. Ông kiếm được hơn 30 triệu yên (5,3 tỷ đồng) mỗi năm từ việc cho thuê bất động sản và đầu tư.

Matsubara lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, ông thường phải tiết kiệm trong một thời gian dài để mua những thứ mình muốn. “Tôi luôn hy vọng có thể sống bằng chính tài sản của mình", ông nói. Sau khi tốt nghiệp trung học, Matsubara làm việc tại một nhà máy với mức lương hàng tháng là 180.000 yên (32 triệu đồng).

Koichi Matsubara dọn dẹp khu vực công cộng và làm công việc bảo trì cơ bản tại một khu chung cư ở Tokyo. (Ảnh: Handout)

Ông kiểm soát chặt chẽ chi tiêu của mình và tiết kiệm được khoảng 3 triệu yên (538 triệu đồng) trong vài năm. Số tiền này được ông dùng để mua căn hộ studio đầu tiên. “Thị trường nhà đất đã chạm đáy vào thời điểm đó. Tôi đã cố gắng trả hết nợ thế chấp sớm, dần dần tăng giá trị bất động sản của mình”, ông nói.

Hiện tại Koichi Matsubara sở hữu 7 căn hộ cho thuê ở Tokyo và vùng ngoại ô, đồng thời đầu tư vào cổ phiếu. Mặc dù có khối tài sản khổng lồ, Matsubara vẫn sống giản dị, tiết kiệm. Ông ở trong căn hộ rẻ tiền, tự nấu ăn và không hề mua quần áo mới trong hơn một thập kỷ.

Ông chỉ sử dụng chiếc điện thoại thông minh giá rẻ và di chuyển chủ yếu bằng xe đạp. Matsubara cho biết ông làm lao công không phải để kiếm tiền mà là để bản thân năng động hơn. “Mỗi sáng, tôi thức dậy, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Cảm giác thật tuyệt vời", ông nói.

Mục tiêu của Matsubara là sống viên mãn mà không cần phô trương sự giàu có. Với gần 20 năm làm việc, ông đang mong chờ được hưởng lương hưu ở tuổi 60. Ông chia sẻ triết lý sống của mình: “Tôi hy vọng có việc gì đó để làm mỗi ngày, luôn khỏe mạnh và tự suy nghĩ cho bản thân".

Matsubarasở hữu 7 bất động sản cho thuê ở Tokyo và vùng ngoại ô. (Ảnh: Shutterstock)

Câu chuyện của Matsubara đã gây xôn xao trên mạng xã hội, có nhiều lời khen về lối sống của ông: "Ông ấy là người lý trí và có kỹ năng quản lý tài sản của mình"; "Dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày cũng là một hình thức chữa lành tinh thần và là cách tốt để rèn luyện cơ thể"; “Đừng bao giờ đánh giá thấp người dọn dẹp hay phục vụ. Một triệu phú vô hình có thể đang ở ngay bên cạnh bạn đấy"...

Ở Nhật Bản, lối sống khác thường như của Matsubara không phải hiếm. Một người đàn ông 75 tuổi được mệnh danh là "vị thần của đồ miễn phí" do sử dụng phiếu giảm giá và ưu đãi miễn phí thay tiền trong một thập kỷ. Ít ai ngờ rằng, ông sở hữu cổ phiếu của hơn 1.000 công ty và có giá trị tài sản ròng hơn 100 triệu yên (17 tỷ đồng).

(Nguồn: SCMP)