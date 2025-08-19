Theo Daily Mail , trong buổi công chiếu Bob Marley: One Love tại rạp Carib (Jamaica), Vương tử Harry và Meghan Markle ban đầu tiến thẳng đến hàng ghế đầu, nhưng sau đó bất ngờ được yêu cầu lùi xuống ngồi hàng ghế thứ ba. Tình huống này khiến cặp đôi thoáng bối rối, đặc biệt là Harry.





Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cho rằng Meghan vẫn giữ trọn vẹn nụ cười duyên dáng, tỏa ra sự tự tin và phong thái "vô cùng gracious" của một ngôi sao lớn. Trong khi đó, Harry có những cử chỉ do dự, lùi bước và tỏ rõ sự không thoải mái. Bà James nhận xét: “Meghan trông như thể đang bước vào một sự kiện Hollywood đích thực. Cô ấy xuất hiện trong bộ váy dạ hội sang trọng, thần thái hoàng gia và thực hiện những cử chỉ giống các cặp đôi minh tinh hạng A – như việc đặt tay lên ngực Harry đầy lãng mạn để khẳng định sự gắn bó".

Không chỉ vậy, Meghan còn khéo léo "dẫn dắt" chồng trong suốt sự kiện: Nhẹ nhàng điều chỉnh bước đi, kéo tay Harry ra khỏi túi quần để cùng nắm tay tiến vào khán phòng.





Judi James phân tích thêm: Đối với Harry, các sự kiện Hoàng gia trước đây luôn gắn liền với "chỗ ngồi đẹp nhất, vị trí trang trọng nhất và đặc quyền phục vụ chu đáo". Trái lại, trong không khí của một buổi công chiếu thương mại, anh phải tự tìm chỗ, thậm chí “có lẽ còn phải tự mua bỏng ngô”. Chính sự đối lập này đã làm lộ ra sự vụng về và thiếu kinh nghiệm của Harry.

Được biết, Bob Marley: One Love có Kingsley Ben-Adir thủ vai huyền thoại Bob Marley và Lashana Lynch vào vai vợ ông – Rita Marley. Bộ phim công chiếu lần đầu tại Jamaica trước khi ra rạp toàn cầu vào ngày 14/2/2024.

Đây cũng là chuyến đi thứ hai của Harry và Meghan đến Jamaica với tư cách một cặp đôi. Lần đầu tiên họ đến quốc đảo này là vào năm 2017 để dự đám cưới bạn thân của Harry – Tom Inskip.

Theo Express