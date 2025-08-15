Một thành viên của gia đình Kardashian vừa trở thành hàng xóm mới của Vương tử Harry và Meghan ở Montecito, California. Không ai khác, đó là Kendall Jenner – siêu mẫu và ngôi sao truyền hình thực tế đình đám.

Theo tiết lộ từ giới bất động sản, Kendall đã lặng lẽ chi 23 triệu USD (17 triệu bảng) để sở hữu biệt thự rộng 6 mẫu đất (hơn 24.000 m²). Khuôn viên gồm căn nhà chính 1.400 m², chuồng ngựa đạt chuẩn chuyên nghiệp và tầm nhìn bao quát Thái Bình Dương. Biệt thự này từng thuộc về loạt tên tuổi lớn như MC Ellen DeGeneres, nhà sáng lập Bumble – Whitney Wolfe Herd, hay đồng sáng lập Tinder – Sean Rad.





Điều đáng chú ý, bất động sản mới của Kendall chỉ cách nhà Meghan – Harry vài phút lái xe và ngay sát khu đất của Oprah Winfrey. Chính sự xuất hiện của “hàng xóm siêu sao” này đã khiến công chúng liên tưởng ngay đến động thái PR mới đây của Meghan Markle.

Cuối tuần qua, Khloe Kardashian (41 tuổi) chia sẻ hình ảnh từ tiệc sinh nhật lần thứ 28 của Kylie Jenner, trong đó xuất hiện một giỏ quà xa xỉ từ thương hiệu As Ever của Meghan. Bộ quà gồm rượu vang hồng Napa Valley, mứt nổi tiếng và nhiều loại rau củ hữu cơ được cho là quà Meghan gửi riêng cho gia đình Kardashian. Trên Instagram, Khloe đính kèm ba biểu tượng trái tim trắng, một câu “Hey hey all my girls with a K” cùng emoji hôn gió, như ngầm thể hiện sự thân thiết.

Meghan thậm chí còn chia sẻ lại hình ảnh giỏ quà này, khéo léo biến sự kiện thành một lần “xuất hiện” thương hiệu miễn phí trước hàng triệu người theo dõi nhà Kardashian.





Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Vương phi Meghan tung ra dòng rượu vang As Ever Napa Valley Rosé 2024. Theo mô tả, hương vị của phiên bản mới vẫn giữ “nốt đá quả mềm mại, độ khoáng nhẹ và hậu vị lâu” giống bản 2023 vốn đã cháy hàng chưa đầy một giờ sau khi mở bán. Giá bán vẫn giữ nguyên: 22 bảng (30 USD) mỗi chai, bán theo set 3, 6 hoặc 12 chai, với mức giá lần lượt là 66 bảng (90 USD), 116 bảng (159 USD) và 218 bảng (300 USD).





Bên cạnh đó, công ty Archewell Productions của Vương tử Harry và Meghan vừa công bố gia hạn hợp tác với Netflix trong thỏa thuận “first look” kéo dài nhiều năm. Theo đó, Netflix sẽ được quyền xem trước mọi ý tưởng sản xuất của cặp đôi trước khi quyết định đầu tư. Đại diện Netflix khẳng định, As Ever – thương hiệu do Meghan phát triển cùng nền tảng này sẽ tiếp tục mở rộng sang các dòng sản phẩm mới, với nhiều hạng mục ra mắt trong phần còn lại của năm.

Giới quan sát nhận định, việc Kendall Jenner chuyển về sống gần không chỉ tạo thêm “tia lửa” cho Montecito – khu vực vốn đã là tụ điểm của giới siêu giàu mà còn mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác truyền thông khổng lồ cho Meghan Markle và thương hiệu As Ever.

Theo Express