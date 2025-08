Vương tử Harry vừa phát đi tuyên bố bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc gây sốc từ cuốn sách mới Entitled: The Rise and Fall of the House of York của tác giả Andrew Lownie. Trong sách, Lownie cho rằng vào năm 2013, Harry từng có một vụ "xô xát" dẫn đến việc khiến Vương tử Andrew "chảy máu mắt", đồng thời tiết lộ rằng Andrew từng buông lời cay nghiệt rằng cuộc hôn nhân của Harry với Meghan Markle "sẽ không kéo dài nổi một tháng".

Không chỉ vậy, tác phẩm còn cho rằng Vương tử Andrew từng gọi cháu trai là "kẻ điên rồ" và chỉ trích Harry vì "không điều tra kỹ quá khứ của Meghan trước khi cưới".





Ngay sau khi Daily Mail đăng tải các nội dung này, đại diện pháp lý của vợ chồng Harry – Meghan đã gửi văn bản phản hồi chính thức, đồng thời chia sẻ với báo Newsweek : "Tôi có thể xác nhận Vương tử Harry và Vương tử Andrew chưa từng có xô xát thể chất, và Vương tử Andrew cũng chưa bao giờ đưa ra những phát ngôn như bị cáo buộc về Công nương xứ Sussex".

Nhóm pháp lý cũng nhấn mạnh: "Do có quá nhiều chi tiết sai lệch nghiêm trọng, mang tính phỉ báng trong bài viết của Daily Mail, một bức thư pháp lý từ luật sư của Vương tử Harry đã được gửi tới tòa soạn".

Giữa cơn khủng hoảng truyền thông, Spare lại bất ngờ được tiếp thêm "động lực" khi tiếp tục góp mặt trong top 10 sách phi hư cấu được đọc nhiều nhất trên Amazon , tuần tính đến ngày 27/7. Cụ thể, Spare đang xếp hạng thứ 9 , cùng bảng xếp hạng với những đầu sách nổi bật như The Let Them Theory của Mel Robbins hay Remember When của Fiona Phillips.





Đáng nói, đây là tuần thứ 131 liên tiếp Spare nằm trong danh sách sách phi hư cấu được đọc nhiều nhất – một con số ấn tượng cho thấy cuốn hồi ký vẫn duy trì sức hút bất chấp những tranh cãi liên tiếp kể từ khi phát hành bản cứng vào tháng 1/2023 (sau đó ra bản bìa mềm vào tháng 10/2024).

Dù vậy, cũng không thiếu những khoảnh khắc dở khóc dở cười. Một sự cố trên Amazon khiến Spare bị xếp... nhầm vào danh mục "Tiểu sử phụ nữ bán chạy nhất", điều khiến nhiều độc giả phải bật cười. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp cá biệt: Cuốn tự truyện của huấn luyện viên tuyển Scotland – Duncan Ferguson cũng góp mặt trong cùng danh sách "tiểu sử phụ nữ" này, ở vị trí 21.

Theo Express