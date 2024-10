Tháng 10 tôn vinh phụ nữ Việt Nam, chương trình Trên Ghế sẽ dành ra nhiều thời lượng để gặp gỡ những người phụ nữ đặc biệt trong ngành ô tô. Trong số Trên Ghế Xoay ngày 10/10, chương trình gặp gỡ Nguyễn Hà Giang, người được gọi là “Cô gái vàng trong làng offroad”.

Sau đây là những chia sẻ của host Đăng Việt và khách mời Nguyễn Hà Giang:

Mỗi người phụ nữ đều rất tất bật với công việc và gia đình, còn chị có thêm đua xe. Tôi tò mò chị Hà Giang cân bằng ba điều này như thế nào?



Xin chào tất cả mọi người.

Đua xe là một môn thể thao, là đam mê của tôi. Việc cân bằng giữa gia đình, công việc với một môn thể thao, nếu ai có đam mê thực sự tôi nghĩ rằng sẽ không khó.

Môn thể thao nào cũng cần có thời gian luyện tập. Còn tôi làm kinh doanh riêng, có nhân viên hỗ trợ nên tôi có thể chủ động được về thời gian. Vì thế, công việc này giúp tôi thuận lợi hơn, có thể chủ động sắp xếp thời gian để luyện tập.

Bên cạnh đó, gia đình cũng là hậu phương rất vững chắc. Từ con cái đến các thành viên trong gia đình đều ủng hộ tôi. Thời gian đầu, mọi người tỏ ra lo lắng cho tôi khi lựa chọn bộ môn này. Thế nhưng, sau khi được theo dõi các buổi luyện tập cũng như đi thi đấu nghiêm túc, gia đình đã ủng hộ cho niềm đam mê này của tôi.

Vì thế, có thể nói tôi đã sắp xếp một cách khá thuận lợi để cân bằng giữa công việc, gia đình và dành thời gian cho niềm đam mê của mình.

Nhiều người nói rằng đua xe offroad không phù hợp với phụ nữ. Vậy điều gì hay thời điểm nào thôi thúc chị đến với bộ môn này?

Cơ duyên ban đầu đưa tôi đến với đam mê này chỉ liên quan một chút đến xe thôi. Khoảnh khắc này từ khoảng năm 2015-2016, giữa một đêm đông tuyết rơi ở Hà Giang, trong một lần tôi đi hỗ trợ các đoàn từ thiện. Khi đó, chứng kiến đoàn 6 xe bán tải “cõng” rất nhiều hàng hóa chở đến bà con vùng cao, tôi cảm tưởng đó như đoàn kỵ binh với những chiến binh mạnh mẽ. Hình ảnh này khiến tôi ngưỡng mộ thực sự, giây phút đó khiến tôi bắt đầu có niềm đam mê rất lớn với xe bán tải.

Sau đó, tôi mua chiếc xe đầu tiên nhưng chỉ là một chiếc Chevrolet Spark. Tuy nhiên, thời điểm đó, tôi đã đi sưu tầm những logo của các giải đua xe dành cho bán tải như KOK (Knock out the King), KOP (King of Pickup) hay VOC (Vietnam Offroad Cup) để dán vào chiếc Spark. “Nhìn nó rất buồn cười”.

Khi có điều kiện hơn, tôi đã đổi từ chiếc Spark lên một mẫu bán tải. Chuyến đi đầu tiên cùng chiếc bán tải đó cũng là một chuyến chở đồ từ thiện. Sau đó, từ những cung đường gập ghềnh, khó khăn, khúc khuỷu đó, tôi đi xem giải đua VOC và không tin rằng những mẫu bán tải có thể đi qua địa hình như thế.

Vì thế, tôi cũng đã thử sức chiếc xe của mình đi các địa hình khó. Dù lần đầu khá chật vật và không được thuận lợi, nhưng có gì đó thôi thúc tôi chinh phục những thử thách. Đó là lý do tôi đăng ký tham gia đua xe địa hình tại VOC 2018. Đây là thời điểm đánh dấu việc bước chân vào bộ môn đua xe địa hình của tôi.

Chị đã vượt qua những khó khăn ban đầu như thế nào?



Phụ nữ chơi xe có nhiều yếu tố bất lợi hơn so với đàn ông.

Đầu tiên là sức khỏe, phụ nữ không thể nhanh nhẹn bằng, việc xử lý các tình huống cũng không bằng. Tiếp theo đó là tầm nhìn và khả năng phản xạ. Quan trọng nhất, sức vóc của phụ nữ không thể bằng đàn ông nên sẽ gặp nhiều khó khăn khi điều khiển một chiếc bán tải. Thế nhưng, đó chưa phải những gì khó nhất.

Tôi nghĩ rằng, điều khó khăn hơn đó là ánh nhìn của nhiều người đối với việc một người phụ nữ chơi xe theo kiểu “rất không bình thường”. Đa số mọi người thường gọi phụ nữ chơi xe là “bóng hồng của offroad”. Hàm ý của việc này ý chỉ đây là một điều gì đó để trang trí, sẽ không có thành tích hay điều gì nổi bật ngoài việc ấy là một cô gái chơi xe.

Nhưng, tôi đã chứng minh điều đó sai bằng cách tự rút kinh nghiệm và cố gắng hơn qua mỗi giải đấu. Trong cuộc sống hay trong tất cả việc, tôi luôn tâm niệm bản thân mình phải tin mình làm được thì mình mới làm được, nếu nghĩ rằng không làm được thì mình đã thất bại ngay từ suy nghĩ đầu tiên. Đó là mình không có niềm tin vào bản thân mình.

Ngoài ra, trong quá trình chơi xe, là phụ nữ nên tôi được các anh các, các vận động viên nam và các bạn làm về xe hỗ trợ, tư vấn. Thời gian đầu, khi mới chơi tôi chưa được nhiều sự ủng hộ. Nhưng về sau, khi nhận thấy tôi nghiêm túc với cuộc chơi, kết quả thi đấu ngày càng tốt, mọi người đã có cái nhìn khác. Đó là lý do giúp tôi ngày càng hiểu hơn về chiếc xe, về cách chơi, dần dần tôi đã trở thành một vận động viên đua xe offroad.

Nhiều người cho rằng, việc chị đua xe một phần cũng là bổ trợ cho công việc kinh doanh. Có những ý kiến khác lại cho rằng, vì chị tự kinh doanh nên mới có thời gian và kinh tế để đi đua xe. Chị suy nghĩ gì về điều này?



Tôi có nhiều lần tâm sự cùng các anh em cùng chơi xe. Điều đầu tiên và quan trọng nhất phải là niềm đam mê. Mỗi sân chơi đều có nhiều yếu tố, mọi người có thể mở rộng mối quan hệ, có thể là cách để khẳng định bản thân.

Tuy nhiên, những ai chỉ chơi để biết thì sau 1-2 lần, họ sẽ dừng cuộc chơi ở đó. Còn với những người đam mê thực sự, họ sẽ duy trì việc chơi xe bền bỉ lâu dài, sau mỗi giải đấu họ sẽ tiến bộ lên rất nhiều.

Bản thân tôi làm kinh doanh, không phủ nhận việc chơi xe đã bổ trợ nhiều cho công việc của mình vì tôi được mọi người yêu quý khi tham gia các sân chơi đó. Khi mình chơi tốt, khẳng định được tố chất, tôn trọng cuộc chơi, thi đấu một cách công bằng và văn minh, mọi người tin rằng trong công việc tôi cũng sẽ như thế. Cách tôi chơi trong hội nhóm cũng thể hiện bản chất của con người tôi trong công việc. Ngược lại, nếu như chơi mà mình không tốt, tôi cũng sẽ không thể làm việc tốt.

Vì thế, tôi cho rằng, việc chơi có ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình là không hề sai.

Câu hỏi thứ hai về điều kiện kinh tế tôi nghĩ rằng không sai. Điều quan trọng là tôi kết hợp chiếc xe của mình “3 trong 1”, bao gồm công việc, phương tiện đi lại và dùng để chơi. Tôi vẫn sử dụng chiếc xe này đi lại hàng ngày, để chở hàng phục vụ kinh doanh, tham gia các chuyến từ thiện và đam mê nhất là tham gia các giải đua xe địa hình.

Chị muốn gửi gắm điều gì với những người phụ nữ trong không khí chào đón ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10?



20/10 là ngày dành cho các chị em. Từ xưa đến nay, tôi luôn nói rằng là “phụ nữ là để yêu thương”.

Quan trọng nhất, tôi mong rằng đầu tiên tất cả các chị em phụ nữ hãy tự yêu thương bản thân mình trước. Khi mình đã đầy đủ yêu thương rồi, mình tự cảm thấy bản thân mình đủ yêu thương thì mình sẽ không cần đòi hỏi cái sự yêu thương của ai cả.

Vì thế, nếu muốn người khác yêu thương, các chị em hãy tự yêu thương chính mình và tự khẳng định được bản thân mình trong cuộc sống. Điều này cũng giống tôi, tôi khẳng định được mình tự tin với chiếc xe thì mình cũng sẽ tự tin trong cuộc sống.



Chúc cho tất cả các chị em phụ nữ ngày 20/10 luôn tự tin, chủ động và xinh đẹp.

Cảm ơn chị rất nhiều.