Trong số Trên Ghế ngày 8/10, series Sượt qua sinh tử có lần đầu tiên lên sóng. Đây là nơi các khách mời cũng là nhân vật chính kể lại giây phút đã vượt qua sinh tử trong các vụ tai nạn như thế nào.

Khách mời đầu tiên là anh Vũ Mạnh Hùng, đến từ Quảng Ninh, đã gặp phải sự cố cùng chiếc Kia Seltos hồi đầu năm 2023. Dưới đây là phần trao đổi của host Đăng Việt cùng anh Vũ Mạnh Hùng.

Cảm ơn anh Vũ Mạnh Hùng đã nhận lời tham gia series Sượt qua sinh tử của chương trình Trên Ghế. Khi được nghe câu chuyện của anh, tôi cảm thấy đây là câu chuyện rất hay và mong muốn được truyền tải những thông điệp có ý nghĩa đến khán thính giả xem đài.

Giây phút đó đã diễn ra thế nào, thưa anh?

Xin chào tất cả các bạn Trên Ghế Nóng. Tôi là Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1995, hiện tại tôi đang công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Sự việc này xảy ra trong một chuyến tôi cùng vợ đi chơi xuyên Việt và đang trên đường về. Đêm trước đó, tôi dừng nghỉ ở Nghệ An, sau đó dậy sớm tiếp tục di chuyển thì bị tai nạn ở Thanh Hóa, vào lúc gần 6h sáng.

Ngay tại giây phút sinh tử ấy, tôi gần như mất trí nhớ tạm thời, quên đi tất cả những gì diễn ra trong khoảng 1-2 tiếng trước đó. Thời điểm đó, tôi còn trẻ, chủ quan và luôn tự tin mình đủ sức khỏe để có thể tiếp tục đi. Đến khi nhận ra mình đã bị tai nạn, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.

Giây phút đó đã thực sự diễn ra như thế nào?

Đến mãi sau này, tôi mới nhớ lại thời khắc ấy. Lúc đó, trên đường về tôi có đôi chút buồn ngủ, nhưng trước đó đã uống cà phê và đang còn trẻ khỏe nên tôi chủ quan nghĩ rằng mình vẫn có thể đi được.

Trước khi bị tai nạn, xe đi qua một đoạn cua nên có phần bị khuất tầm nhìn, cộng với việc tôi bị mất suy nghĩ tạm thời nên không còn tỉnh táo. Hậu quả là chiếc xe của tôi đâm trực diện vào đuôi của một chiếc xe tải trên đường. Gần như một nửa thân trước xe mình nằm dưới gầm xe tải.

Thời điểm đó, trên xe có những ai, những người đó bây giờ thế nào?



Thời điểm đó, vợ chồng tôi mới cưới được 2-3 tháng, nhân khi kết thúc một chuyến đi từ thiện ở Nghệ An nên đã thống nhất sẽ đi xuyên Việt để hưởng tuần trăng mật. Vì thế, trên xe lúc đó chỉ có 2 vợ chồng thôi.

Ngay khi xảy ra tai nạn, tôi và vợ bị choáng tạm thời vì tác động của việc nổ túi khí. Sau khi báo cho một số bạn bè, mọi người đã chạy từ Hà Nội vào Thanh Hóa, đưa hai vợ chồng vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Rất may mắn, chúng tôi chỉ bị xước xát nhẹ, còn lại không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Cho đến nay, chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Chiếc xe đó đến bây giờ nó như thế nào rồi?



Chiếc xe sau khi xảy ra tai nạn đã bị hỏng hết toàn bộ và không còn sử dụng được nữa. Đầu xe đâm trực diện vào đuôi xe tải, toàn bộ đầu xe, khoang máy hư hỏng hoàn toàn. Chiếc xe không có khả năng phục hồi nên tôi đã bỏ đi.

Qua sự việc này, đâu là bài học lớn nhất của anh?

Bài học lớn nhất của tôi là không nên tự tin quá vào bản thân và sức khỏe của mình. Lúc đó tôi mới 27 tuổi, nghĩ rằng đấy là độ tuổi sung sức nhất của mình. Tôi nghĩ rằng sức khỏe của mình vẫn đảm bảo để có thể lái xe liên tục như thế.

Nhưng, thực tế tôi nhận ra dù có khỏe đến đâu, khi lái xe ai cũng cần phải cẩn thận. Việc phân bổ thời gian hợp lý giữa việc lái xe và dừng nghỉ rất quan trọng. Tôi cần đảm bảo mỗi lần cầm lái đều hoàn toàn tỉnh táo.

Anh có lời khuyên gì đối với những khán giả đang có ý định thực hiện các chuyến đi đường dài?

Đầu tiên, tôi khuyên tất cả mọi người luôn phải thắt dây an toàn mỗi lần cầm lái. Ở sự việc của mình, dây an toàn đã giữ người của tôi dính chặt vào ghế không bị bay ra ngoài. Ngực của tôi lúc đó đã rất sát với vô-lăng, nếu không có dây an toàn, tôi đã phải chịu một cú va đập mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Dây an toàn là một cái đã cứu sống cả hai vợ chồng. Thêm vào đó là hệ thống túi khi đã kích nổ kịp thời.

Thứ hai, mọi người luôn phải cho mình một tinh thần thật thoải mái. Sau đó, việc sắp xếp thời gian di chuyển phải hài hòa, hợp lý. Nếu đã mệt mà cứ cố đi, ai cũng sẽ rơi vào tình trạng “giấc ngủ trắng”. Nghĩa là dù tôi đang mở mắt nhưng tâm trí thực ra đang chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là lý do mà tôi đã gặp phải vụ tai nạn này.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này.