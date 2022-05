Trẻ bị bệnh viêm gan do virus bí ẩn thường có 2 dấu hiệu nhận biết, cha mẹ cần đưa con đi bệnh viện ngay

Sau dịch Covid-19, bệnh viêm gan do virus bí ẩn hiện đang là mối quan tâm lớn của mọi người. Nhất là những người đang làm cha làm mẹ. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh viêm gan do virus bí ẩn đã lan ra nhiều quốc gia, chỉ tấn công trẻ em và ghi nhận một số ca tử vong.

Đặc biệt, mới đây nhất ghi nhận, viêm gan do virus bí ẩn đã đến Đông Nam Á. Bộ Y tế Indonesia thông báo đã có 3 bệnh nhi nhập viện và qua đời ở thủ đô Jakarta. Trước tình hình dịch bệnh lan sang Đông Nam Á, ghi nhận ca tử vong, nhiều phụ huynh đang đứng ngồi không yên.

Hỏi: Con em 4 tuổi. Từ qua đến nay xuất hiện hiện tượng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Liệu có phải con em đã bị viêm gan do virus bí ẩn hay không ạ? Đông Nam Á cũng có ghi nhận ca bệnh rồi, em lo lắng quá! Em phải làm gì bây giờ thưa bác sĩ?

BS Trương Hữu Khanh (Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM) trả lời như sau:

Bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, liệu có phải con tôi đã bị viêm gan do virus bí ẩn? Chào bạn! Với tình hình phát hiện bệnh viêm gan do virus bí ẩn hiện nay, tôi cho rằng rất có thể con virus này đã đến Việt Nam rồi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn phải sợ hãi, lo lắng. Đầu tiên, bạn cần bình tĩnh trước những thông tin về bệnh viêm gan do virus bí ẩn hiện nay. Thứ hai, tôi xin chia sẻ, dấu hiệu phát hiện sớm khả năng con bị viêm gan do virus bí ẩn là vàng da, tiểu sậm màu. Trong vàng da thì có vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý. Nếu trẻ vàng da có biểu hiện không ăn, chán ăn, mệt mỏi thì đã bị vàng da bệnh lý. Nếu con xuất hiện những dấu hiệu này, bạn cần đưa con đến bệnh viện để tiến hành thăm khám theo chỉ định của bác sĩ và có hướng điều trị kịp thời. Trong trường hợp của con bạn, bé chỉ bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy... thì thực ra bạn hoàn toàn có thể chăm sóc tại nhà, không cần thiết phải lo lắng bệnh này bệnh kia rồi đi bệnh viện. Trong quá trình theo dõi sức khỏe, chú ý cho con ăn uống đủ chất, vệ sinh ăn uống cho đúng. Đặc biệt cần thường xuyên rửa tay đúng cách cho con để nhanh phục hồi sức khỏe. Ngoài ra, cha mẹ tuyệt đối không được cho con uống thuốc lung tung vì hành động này có thể gây tổn hại lá gan của con. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất cứ loại thuốc nào. Chúc bé chóng khỏe, cả nhà cùng vui!

