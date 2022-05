Trẻ bị viêm tai giữa tái đi tái lại có 2 nguyên nhân, nguyên nhân thứ 2 khiến nhiều cha mẹ vô cùng hối hận

Chào bạn!

Viêm tai giữa là nỗi ám ảnh của nhiều cha mẹ vì điều trị suốt ngày nhưng con không khỏi bệnh. Thậm chí có những trẻ tháng nào cũng phải uống kháng sinh. Tại sao lại như vậy? Sau hàng chục nghìn ca tôi tiếp nhận và hướng dẫn điều trị, có 2 lý do duy nhất gây ra viêm tai giữa.

Một là, trẻ có sức đề kháng yếu do suy dinh dưỡng: Suy dinh dưỡng ở đây không phải do cân nặng kém. Nhiều trẻ có cân nặng vẫn đủ nhưng nhìn bé rất bủng beo. Tức là bé bị suy dinh dưỡng vi chất, chế độ ăn đơn điệu do điều kiện tài chính, thói quen sinh hoạt, không được cấp đủ vitamin, khoáng chất...

Bên cạnh đó có nhiều trẻ bị suy dinh dưỡng do cân nặng, chiều cao không đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của WHO. Những trẻ như vậy thường có sức đề kháng kém.

Ở đây, tôi không tính nhóm trẻ sinh non, sinh nhẹ cân, suy dinh dưỡng bào thai vì nhóm trẻ này nghiễm nhiên có hệ miễn dịch yếu hơn những trẻ khác. Nguy cơ có các vấn đề về ống tai là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Hai là, cha mẹ sử dụng thuốc chưa đúng cách. Tức là cứ thấy con chảy nước mũi, ho cũng cho uống kháng sinh. Cứ thấy con chảy nước mũi, ho... là lại sốt ruột. Nhiều trẻ không làm sao cả, sức đề kháng của bé đang tốt nhưng cứ thấy con khó chịu ở tai. Thế là nhiều cha mẹ lại cho con dùng kháng sinh, corticoid, kháng histamin. Con cứ uống mãi như vậy, uống loạn xạ lên... khiến cơ thể bé bị kháng thuốc, hay bị ốm. Nguy cơ viêm tai giữa cũng vì thế tái đi tái lại nhiều lần.