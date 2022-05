Bệnh viêm gan do virus bí ẩn ở trẻ đã xuất hiện ở Đông Nam Á, 3 trẻ tử vong

Bộ Y tế nước này cho biết, tổng số ca tử vong toàn cầu liên quan đến viêm gan cấp tính do virus bí ẩn đã lên 4 ca.

Bộ Y tế nước này cho biết, những trẻ này nhập viện ở thủ đô Jakarta có các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và ngất xỉu. Chính vì vậy, cơ quan y tế này đã kêu gọi các bậc cha mẹ đưa con em đến bệnh viện ngay lập tức nếu có các triệu chứng như trên. Cơ quan này đã thành lập một hội đồng chuyên môn để cố gắng xác định nguyên nhân gây bệnh, đồng thời đẩy mạnh giám sát dịch tễ trên toàn quốc.

Trước đó, Singapore đã xác nhận một trường hợp mắc viêm gan cấp tính ở một em bé 10 tháng tuổi và đang điều tra xem liệu bệnh nhi này có biểu hiện tương tự như các trường hợp khác được báo cáo trên toàn thế giới hay không. Bộ Y tế Singapore thông tin với SCMP rằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác định ca viêm gan cấp tính ở Singapore âm tính với các loại virus phổ biến gây viêm gan - virus loại A, B, C và E.

Em bé 10 tháng bị viêm gan ở Singapore từng mắc COVID-19 hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, tới nay, không có bằng chứng cho thấy bệnh viêm gan cấp tính có liên quan đến COVID-19.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có ít nhất 1 đứa trẻ khác đã chết vì viêm gan cấp tính và trên toàn cầu trước đó, hơn một chục trẻ khác đã được cấy ghép gan. Trong khi nguyên nhân của căn bệnh này vẫn chưa được xác định, các nhà điều tra đang nghiên cứu một họ mầm bệnh được gọi là adenovirus gây ra nhiều bệnh, bao gồm cả cảm lạnh thông thường.

Theo WHO, tính đến ngày 21.4, 169 ca viêm gan bí ẩn ở trẻ em đã được phát hiện. Hầu hết các ca bệnh được phát hiện ở Anh. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã xác định được 34 ca trong tuần trước, nâng tổng số ca lên 145 ở nước này. Cơ quan này cho biết, 10 trẻ em đã được ghép gan và không có trẻ nào tử vong do căn bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ. Các quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Israel, Mỹ và các nước khác ở châu Âu. Nhật Bản cũng cho biết họ đã phát hiện một số trường hợp mắc bệnh vào tuần trước.

Các quan chức y tế Hoa Kỳ đã nghi ngờ COVID-19 có thể là một nguyên nhân có thể gây ra các trường hợp viêm gan nghiêm trọng, đồng thời xem xét khả năng căn bệnh này liên quan tới một loại virus phổ biến hơn thường gây ra bệnh dạ dày.

Theo Bloomberg, Nationworldnews

https://afamily.vn/benh-viem-gan-do-virus-bi-an-o-tre-da-xuat-hien-o-dong-nam-a-3-tre-tu-vong-20220502184844061.chn