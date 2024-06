Tranh luận câu hát 'Người Việt Nam da nâu, mắt đen' của Tùng Dương

Ca khúc Một vòng Việt Nam do ca sĩ Tùng Dương thể hiện, phát hành vào tháng 6/2023 trên nền tảng YouTube được đông đảo khán giả yêu thích. Vài tháng qua, bài hát bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn trên TikTok khi nhiều người ghép vào video khơi gợi lòng tự hào, cảnh đẹp non sông đất nước...

Bản nhạc được khán giả khen ngợi có giai điệu hào hùng, gợi lên tinh thần tự hào dân tộc. Tuy nhiên, ca từ trong bài hát khiến nhiều người khúc mắc. Cụ thể ở đoạn: “Người Việt Nam da nâu, mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen”.

Phiên bản Một vòng Việt Nam do Tùng Dương thể hiện gây sốt mạng xã hội, nhất là TikTok. Cụm câu "Người Việt Nam da nâu mắt đen" gây xôn xao thời gian dài nhưng đến hiện tại tác giả mới lên tiếng.

Khi khán giả bình luận, thắc mắc tại sao tác giả miêu tả người Việt Nam lại dùng từ “da nâu” và cuối bài hát sử dụng tiếng Anh, nhạc sĩ Đông Thiên Đức - cha đẻ Một vòng Việt Nam - giải thích:

“Tôi dùng ‘da nâu’ vì trong trong bài có nhắc về mẹ. Có thể lúc chưa mang nặng đẻ đau, da mẹ tôi có màu vàng, nhưng qua những ngày lam lũ, ngủ dưới nắng, chắn gió trời nuôi con, da mẹ nâu sạm, rám nắng. Tôi đưa từ ‘da nâu’ vào bài hát là điều tôi kính trọng nhất dành cho cha mẹ và tất cả người Việt”.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ nói cố tình đưa cụm từ “Da nâu mắt đen” vào bài hát cùng vế "Thảo thơm bất khuất như cành sen" với ý nghĩa người Việt thảo thơm và hiên ngang bất khuất như sen, gần bùn mà chẳng tanh bùn, bao lần "khách tới" vẫn giữ sạch nhà.

Về câu hát chốt cuối bài sử dụng tiếng Anh “Come with me, we'll travel 'round Việt Nam”, anh cho hay Một vòng Việt Nam là ca khúc chủ đề cho chương trình du lịch, ẩm thực Việt. Anh đưa vào câu tiếng Anh để truyền tải thông điệp đến du khách quốc tế.

Ban đầu khi nghe đề nghị từ chương trình, anh phản đối việc dùng từ nửa tây nửa ta, nhất là ca khúc viết về quê hương, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ.

“Phát triển đất nước và hội nhập là việc không của riêng ai. Người nhạc sĩ như tôi sẽ chọn cách thể hiện qua những bài hát như Một vòng Việt Nam ” - anh chia sẻ.