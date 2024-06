Tùng Dương - Hà Trần trục trặc sau bình luận nặng lời "No shame"?

Ngày 1/6, ca sĩ Tùng Dương đã đăng tải một video anh cover lại ca Sau lời khước từ của Phan Mạnh Quỳnh lên fanpage của mình. Nam ca sĩ cũng ghi rõ tên ca khúc, nhạc sĩ sáng tác và nhấn mạnh đó là một bản cover với lời kêu gọi "Bản cover hay thì cho một tim".

Chuyện sẽ không có gì ồn ào nếu ngay sau đó diva Hà Trần không vào để lại lời bình luận là "No shame" (tạm dịch không có sự xấu hổ) và tag thêm tài khoản cá nhân dành cho bạn bè thân thiết của MC Trấn Thành.

Tùng Dương.

Có lẽ do bận rộn nên phải vài ngày sau Tùng Dương mới để ý đến bình luận của đàn chị thân thiết. Nam ca sĩ có vẻ rất "sốc" và đã có phản hồi khá dài. Anh viết: "Bận quá giờ mới đọc kỹ còm của chị Hà, 2 lần trước 2 chương trình Thăng Long show muốn Tùng Dương hát bài này nhưng em đều nói phải xin ý kiến tác giả thì mới hát. Và lần này V. cũng yêu cầu hát và đã hỏi ý kiến tác giả cũng như đóng tác quyền đầy đủ.

Bên ekip Phan Mạnh Quỳnh đã ok chứ cũng không bao giờ hát mà không xin phép. Thật ra với 1 bài hát mà đã có ít nhất 5,7 version nhiều đồng nghiệp đã cover rồi thì chắc cũng không cần phải suy nghĩ và còm nặng nề thế đâu nhỉ? Mỗi 1 version mang 1 màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui có gì đâu sao chị Hà lại nặng lời như thế?".

Bình luận của Hà Trần và màn đáp trả của Tùng Dương ngay lập tức nhận được sự thảo luận sôi nổi của người yêu nhạc trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không ít người cho rằng, Hà Trần kém duyên thậm chí là vô duyên. Rất nhiều cư dân mạng đã tag Hà Trần ngay dưới bình luận của cô là: "Vô reply đi chị. Có duyên quá nè"; "Ô kìa sao chị nói vậy?"; "Có ý gì nói rõ đi chị ơi, chứ gây xích mích quá à"...

Thậm chí có người còn đào lại status Hà Trần từng triết lý về một người thông minh thế mà cô lại tự làm sai với chính triết lý của mình: "Một người thông minh không phải là người nói chuyện thông minh mà biết làm những điều thông thái bao gồm cả... ngậm miệng. Biết ẩn thân, tư duy cuộc sống độc lập khỏi áp lực đám đông (peer pressure)... Người thông minh sẽ luôn "nguy hiểm" khi cần..." - triết lý Hà Trần từng đăng tải trên Facebook cá nhân.

Thế nhưng dù được chính chủ là Tùng Dương tag tên đáp trả và rất nhiều cư dân mạng réo tên nhưng Hà Trần chọn cách im lặng không phản hồi tiếp. Tuy nhiên cũng có nhiều người bênh Hà Trần cho rằng nữ nghệ sĩ chỉ trêu vui. Thậm chí, có bình luận còn khẳng định người Hà Trần chê "không có sự xấu hổ" là Trấn Thành chứ không phải Tùng Dương.

"Ý chị Hà trêu Trấn Thành là đừng buồn, đừng ngượng mà thôi, em Dương ui. Hoan hỉ hoan hỉ. Yêu cả 2 chị em"; "Mấy bạn ơi ý là Hà Trần vô kêu Trấn Thành đừng mắc cỡ, ý là so sánh Trấn Thành với chú Tùng Dương. Kiểu kêu Trấn Thành coi mà học hỏi, hiểu sai ý chị rồi"... là ý kiến một số cư dân mạng.

Tùng Dương - Hà Trần là chị em thân thiết trong nghề.

Không đáp trả lại phản hồi của đàn em trên mạng xã hội nhưng vào ngày 11/6 - gần nửa tháng sau, trong buổi họp báo giới thiệu về liveshow riêng sắp diễn ra, Hà Trần đã hé lộ thông tin về mối quan hệ của cô và Tùng Dương sau ồn ào bình luận này.

Theo đó nữ diva đã chủ động nhắn tin, gọi điện cho Tùng Dương nhưng anh không có sự hồi đáp lại. Hà Trần cũng cho biết, cô không bình luận về đàn em và ý nghĩa "No shame" đã bị hiểu sai nghĩa.

"Tôi đính chính không bình luận về Tùng Dương. 'No shame' ở đây là 'không có gì phải xấu hổ hay thẹn '. Nếu muốn nói 'không biết xấu hổ', người ta dùng 'shame on you' hoặc 'shameless", Hà Trần chia sẻ trong buổi họp báo với tờ Tiền Phong.

Rất nhiều người tỏ ra lo lắng cho tình bạn thân thiết giữa Hà Trần và Tùng Dương sẽ bị "toang" chỉ vì một bình luận kém duyên. Trước đó cả hai thường xuyên có tương tác ủng hộ các dự án của nhau nhưng sau sự việc ồn ào Tùng Dương không có động thái gì về liveshow sắp tới của Hà Trần.

Bên cạnh đó, sau chia sẻ của Hà Trần rất nhiều người hiếu kỳ đã vào fanpage của Tùng Dương để tìm bình luận của cô. Nhiều người để lại lời than không thể tìm thấy, một số người cho rằng bình luận đã bị xóa.

Tuy nhiên, việc khó tìm ra bình luận của Hà Trần là do Tùng Dương đã giới hạn bình luận của bài viết đó. Phải vào phần bình luận và lựa chọn "mới nhất" thì vẫn sẽ thấy bình luận của Hà Trần vẫn ở đó.