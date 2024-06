Hari Won, Diệu Nhi bình luận gì về chồng mà gây “bão like”?

Tập đầu tiên của chương trình thực tế Anh trai say Hi vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến thú vị đến từ MC Trấn Thành và 30 anh trai.

Đảm nhận vai trò người kết nối, Trấn Thành được khen vì hoạt ngôn, chân tình, tạo được sự thoải mái và tin tưởng cho 30 anh trai. Nhiều người đánh giá rằng Trấn Thành đã làm tốt vai trò của mình, ở chương trình có đông thí sinh như Anh trai say Hi, cần người đủ kinh nghiệm, bản lĩnh dẫn dắt, và Trấn Thành hoàn toàn làm chủ được tình thế.

Trấn Thành ở chương trình "Anh trai say Hi"

Ngoài ra, một số khán giả cũng khen Trấn Thành điển trai, ăn mặc gọn gàng, lịch thiệp chứ không để râu cho có cảm giác "trưởng thành" giống thời điểm làm MC cho Rap Việt.

Đồng quan điểm, vợ của Trấn Thành - Hari Won vào tận kênh YouTube của chương trình để khen chồng. Hari Won nói: "Chồng ơi, bình thường chồng giống như chú. Nhưng trong đây thì cũng có vẻ gọi anh cũng được đấy".

Cùng lúc đó, Diệu Nhi cũng để lại bình luận về Anh Tú. Diệu Nhi chia sẻ: "Chồng ơi, chồng như vậy là mọi người lại nói do vợ lây nữa. Mọi người ơi trước khi yêu nhau chồng mình đã bệnh nặng vậy rồi chứ không phải do mình lây đâu".

Những bình luận nhận về hàng ngàn lượt like của Hari Won và Diệu Nhi

Hiện tại, bình luận của Diệu Nhi và Hari Won đã nhận về hàng ngàn lượt like từ khán giả.

Bên dưới bình luận của Hari Won - Diệu Nhi, khán giả thích thú để lại bình luận tích cực. Nhiều người ủng hộ nữ diễn viên và thể hiện sự ngưỡng mộ với tình cảm của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won lẫn Diệu Nhi - Anh Tú.

Hari Won - Trấn Thành

Anh Tú và Diệu Nhi

Anh trai say Hi có sự góp mặt của 30 nghệ sĩ, gồm nhiều gương mặt được yêu thích trong thời gian qua như Hieuthuhai, Isaac, Erik, Đức Phúc, Negav, Anh Tú Atus. Trong tập 1 vừa lên sóng, nhiều người chia sẻ đến với Anh trai say Hi để tìm lại lửa nghề, đồng thời tìm kiếm cơ hội để thể hiện "cái tôi" tươi mới, khác biệt hơn.

Tập 1 kéo dài hơn 3 tiếng nhưng chỉ có 2 phần trình diễn đến từ 2 liên quan, mỗi liên quan gồm 15 người. Phần lớn thời gian còn lại dành cho 30 anh trai giới thiệu bản thân cũng như chia đội hay thậm chí công kích, bình luận khiêu khích về nhau.