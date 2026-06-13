Giáo sư người Úc Richard Scolyer, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về ung thư hắc tố da, đã qua đời ở tuổi 59 sau gần 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư não ác tính.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của ông được nhắc đến không chỉ là cuộc chiến sinh tử với bệnh tật, mà còn là quyết định trở thành “bệnh nhân số 0” trong một phương pháp điều trị thử nghiệm chưa từng được áp dụng trước đây.

Hành trình của ông đã góp phần mở ra những nghiên cứu mới trong điều trị u nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma) – một trong những dạng ung thư não nguy hiểm và khó điều trị nhất hiện nay.

Chẩn đoán ung thư não ở tuổi 56

Năm 2023, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, giáo sư Scolyer nhận tin dữ: ông mắc u nguyên bào thần kinh đệm thể IDH “hoang dại”.

Đây là loại ung thư não có tốc độ phát triển nhanh, thường tiến triển nghiêm trọng và có tiên lượng sống rất thấp.

“Đáng tiếc là tôi mắc một trong những loại ung thư não tồi tệ nhất, khi hiện nay chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó”, ông từng chia sẻ trong chương trình Australian Story.

Theo giáo sư Scolyer, ông muốn tìm kiếm một cơ hội chiến đấu với căn bệnh thay vì chỉ chờ đợi diễn biến xấu hơn.

Giáo sư Scolyer trong quá trình điều trị.

Ông từng nói rằng thời gian sống trung bình của những người mắc căn bệnh này thường chỉ khoảng một năm. Vì vậy, việc ông có thể tiếp tục sống hơn hai năm rưỡi sau chẩn đoán là điều khiến chính ông cũng bất ngờ.

Quyết định mạo hiểm: điều trị miễn dịch trước phẫu thuật

Điểm đặc biệt trong hành trình điều trị của giáo sư Scolyer là ông đã đồng ý thử một hướng tiếp cận hoàn toàn mới.

Ông trở thành bệnh nhân glioblastoma đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch trước khi phẫu thuật loại bỏ khối u não.

Phương pháp này được phát triển dựa trên những thành công trong điều trị ung thư hắc tố da – lĩnh vực mà ông và đồng nghiệp, giáo sư Georgina Long, đã dành nhiều năm nghiên cứu.

Liệu pháp miễn dịch hoạt động bằng cách kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của y học hiện đại, đặc biệt trong điều trị một số loại ung thư vốn trước đây có rất ít lựa chọn.

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này cho ung thư não là một thử thách lớn.

Giáo sư Scolyer trở thành bệnh nhân glioblastoma đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch trước khi phẫu thuật loại bỏ khối u não.

“Đây hoàn toàn khác với phương pháp điều trị tiêu chuẩn”, bác sĩ ung thư John Thompson nhận định.

Thông thường, bệnh nhân ung thư não sẽ được điều trị bằng phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Việc sử dụng miễn dịch trị liệu trước phẫu thuật chưa từng được thực hiện với glioblastoma trước đó.

Sau điều trị, giáo sư Scolyer tiếp tục được xạ trị nhưng không sử dụng hóa trị. Trong thời gian này, ông vẫn chia sẻ công khai hành trình của mình với cộng đồng.

Vào cuối năm 2024, ông thông báo đã trải qua 18 tháng không phát hiện ung thư.

Kết quả này khiến giới nghiên cứu quan tâm, bởi bệnh glioblastoma thường có nguy cơ tái phát cao trong thời gian ngắn.

Dù vậy, chính ông cũng thận trọng cho rằng cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định liệu phương pháp này thực sự tạo ra khác biệt hay chỉ là một trường hợp đặc biệt.

“Tôi không biết kết quả này đến từ việc điều trị hay chỉ là may mắn. Chúng ta cần nhiều thử nghiệm hơn”, ông từng chia sẻ.

Nhóm nghiên cứu sau đó đã tiến hành các thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả của liệu pháp miễn dịch kết hợp ở những bệnh nhân ung thư não phù hợp.

Di sản lớn nhất: mở đường cho nghiên cứu ung thư

Trong suốt sự nghiệp hơn 35 năm, giáo sư Scolyer đã đóng góp hơn 800 công trình nghiên cứu khoa học về ung thư.

Ông cùng giáo sư Georgina Long từng giúp thay đổi cách điều trị ung thư hắc tố da bằng việc ứng dụng liệu pháp miễn dịch kết hợp, giúp cải thiện đáng kể cơ hội sống của nhiều bệnh nhân.

Giáo sư Scolyer cùng đồng nghiệp từng giúp thay đổi cách điều trị ung thư hắc tố da bằng việc ứng dụng liệu pháp miễn dịch kết hợp.

Những kinh nghiệm từ ung thư hắc tố sau đó trở thành nền tảng để ông thử nghiệm với ung thư não.

Dù cuối cùng không thể chiến thắng căn bệnh, ông hy vọng dữ liệu từ quá trình điều trị của mình có thể giúp các nhà khoa học tiến gần hơn đến phương pháp hiệu quả cho bệnh nhân khác.

“Nếu điều này không thể cứu tôi, nhưng có thể giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc chữa khỏi cho những bệnh nhân khác, đó vẫn là một di sản tuyệt vời”, ông từng nói.

Ung thư không định nghĩa một con người

Trong những năm cuối đời, giáo sư Scolyer vẫn duy trì tập luyện, đạp xe và tham gia các hoạt động gây quỹ cho nghiên cứu ung thư.

Ông hoàn thành các cuộc thi thể thao dù đang trong quá trình điều trị, bởi ông cho rằng vận động giúp duy trì tinh thần và sức mạnh để đối mặt với bệnh tật.

Trong những năm cuối đời, giáo sư Scolyer vẫn duy trì tập luyện, đạp xe và tham gia các hoạt động gây quỹ cho nghiên cứu ung thư.

Trong bức thư cuối cùng, ông nhắn gửi cộng đồng hãy tiếp tục đầu tư cho khoa học và nghiên cứu y học.

Ông cũng muốn mọi người hiểu rằng một chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối không phải là toàn bộ cuộc đời của một người.

“Ung thư có thể là con đường chúng ta đang đi qua, nhưng không phải toàn bộ hành trình”, ông viết.

Câu chuyện của Richard Scolyer không chỉ là câu chuyện về một bệnh nhân ung thư, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghiên cứu khoa học, sự can đảm và niềm tin rằng những bước tiến y học hôm nay có thể tạo nên hy vọng cho hàng triệu người trong tương lai.

Theo ABC News