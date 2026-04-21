Mãn kinh là giai đoạn sinh lý tự nhiên mà bất kỳ phụ nữ nào cũng phải trải qua, nhưng không ít phụ nữ đã âm thầm chịu đựng những thay đổi kéo dài, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và chất lượng sống.

Trường hợp một nữ Việt kiều (51 tuổi) đến điều trị tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội là ví dụ điển hình, khi những triệu chứng tưởng chừng “bình thường” lại trở thành nỗi ám ảnh suốt nhiều năm.

Những đêm mất ngủ vì bốc hỏa và nỗi niềm khó nói của tuổi mãn kinh

Theo chia sẻ, khoảng 3 năm trước, khi khoảng cách giữa các chu kỳ kinh nguyệt thưa dần, chị H. (51 tuổi) bắt đầu xuất hiện các cơn bốc hỏa nhẹ, mỗi ngày 1-2 lần, nhu cầu "gần gũi chuyện chăn gối" với chồng cũng giảm đi rõ rệt. Tuy nhiên, chị H khi đó không chú ý, quan tâm nhiều đến những thay đổi này.

Hai năm sau đó, khi kinh nguyệt ngừng hẳn, tình trạng bốc hỏa quay trở lại với mức độ nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày, chị trải qua 3- 4 cơn bốc hỏa, không chỉ vào ban đêm mà xuất hiện cả ban ngày. Sau mỗi lần bốc hỏa là tình trạng đổ mồ như tắm, chị H. phải vội lau người, thay quần áo, khiến giấc ngủ ban đêm bị gián đoạn liên tục và công việc hàng ngày bị ảnh hưởng, kèm biểu hiện hay quên, thiếu tập trung.

Không dừng lại ở đó, những rối loạn khó nói như tiểu són khi ho, tiểu gấp không kiểm soát được, gây rất nhiều nhiều phiền toái trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Quyết định về nước điều trị mãn kinh, bước ngoặt lấy lại chất lượng sống

Sinh sống ở nước ngoài, chị H. cho biết việc tiếp cận dịch vụ y tế gặp nhiều trở ngại về giao tiếp và chi phí điều trị. Trong khi các triệu chứng ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống, chị đã quyết định trở về Việt Nam điều trị.

Chị H. được người quen giới thiệu đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, tại đây chị được ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội trực tiếp thăm khám.

“Rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng đây là biểu hiện bình thường của tuổi mãn kinh nên cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, các triệu chứng này hoàn toàn có thể can thiệp nếu được phát hiện sớm”, ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, chia sẻ.

Bác sĩ Ngọc chỉ định chị H. thực hiện một số xét nghiệm nội tiết cần thiết để đánh giá tình trạng mãn kinh.

Kết quả cho thấy chỉ số FSH tăng cao, estrogen giảm mạnh; khám thực thể ghi nhận tình trạng teo niêm mạc âm đạo. Bác sĩ kết luận bệnh nhân bị rối loạn vận mạch, kèm hội chứng niệu sinh dục thời kỳ mãn kinh.

“Chẩn đoán mãn kinh dựa trên tiêu chuẩn đơn giản nhưng rất quan trọng, đó là không có kinh nguyệt trong 12 tháng liên tiếp. Trường hợp này đi kèm rối loạn vận mạch điển hình như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, cũng các hội chứng niệu sinh dục”, bác sĩ cho biết.

Chấm dứt những khó chịu bởi mãn kinh: Khi liệu pháp nội tiết phát huy hiệu quả

Chị H. được chỉ định thực hiện siêu âm tuyến giáp, tuyến vú, ổ bụng, điện tim, xét nghiệm mỡ máu, đánh giá chức năng gan thận, công thức máu để tầm soát nguy cơ ung thư. Sau khi loại bỏ các yếu tố nguy cơ: Tim mạch, ung thư, rối loạn đông máu, bệnh nhân được tư vấn điều trị bằng liệu pháp hormone nội tiết thời kỳ mãn kinh kết hợp điều chỉnh lối sống.

Theo bác sĩ, đây là phương pháp mang lại hiệu quả cao nếu được chỉ định đúng.

“Với những trường hợp có triệu chứng bốc hỏa rõ rệt, liệu pháp nội tiết có thể cải thiện nhanh chỉ sau khoảng một tuần. Tuy nhiên, bắt buộc phải loại trừ các chống chỉ định trước khi điều trị.”

Sau 1 tháng điều trị, các triệu chứng của bệnh nhân giảm rõ rệt, tình trạng bốc hỏa chấm dứt, giấc ngủ được cải thiện, không còn tình trạng mệt mỏi. Sau tái khám, bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, từ đó giảm liều và tiếp tục theo dõi trong những tháng tiếp theo.

“Điều trị nội tiết không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, hạn chế loãng xương và rối loạn chuyển hóa. Nhưng hiệu quả tốt nhất chỉ đạt được khi bệnh nhân đến khám sớm”, bác sĩ nhấn mạnh.

Trường hợp của nữ Việt kiều 51 tuổi cho thấy, mãn kinh không phải là điều phải chấp nhận chịu đựng. Việc chủ động thăm khám và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp kiểm soát triệu chứng mà còn cải thiện toàn diện chất lượng sống.

“Chúng tôi từng gặp nhiều bệnh nhân để tình trạng này kéo dài hàng chục năm mới đi khám. Nếu để ảnh hưởng của mãn kinh kéo dài trên 10 năm hoặc bệnh nhân trên 60 tuổi thì cơ hội điều trị nội tiết đã không còn vì không đảm bảo loại trừ được các yếu tố nguy cơ tim mạch, tiểu đường.... Vì vậy, phụ nữ nên đi khám ngay khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường”, bác sĩ Ngọc khuyến cáo.