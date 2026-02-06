Đường Cung Kỳ Án vừa chính thức lên sóng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, cho thấy sức hút mạnh mẽ ngay từ những tập đầu tiên. Không chỉ gây chú ý nhờ đề tài huyền nghi cổ trang hấp dẫn, bộ phim còn tạo dấu ấn rõ rệt về mặt thành tích chiêu thương, khiến giới quan sát không khỏi bất ngờ.

Bạch Lộc trong vai nữ chính Lý Bội Nghi.

Theo số liệu được công bố, 4 tập đầu tiên của Đường Cung Kỳ Án đã thu hút tới 54 quảng cáo đến từ 17 thương hiệu, với tổng thời lượng lên đến 538 giây. Đáng chú ý, phim còn lập kỷ lục 22 năm mới có của nền tảng Youku, khi có 1 tập phim đạt tới 13 quảng cáo. Đây được xem là thành tích chiêu thương cực kỳ ấn tượng đối với một bộ phim mới lên sóng, phản ánh mức độ quan tâm lớn của khán giả cũng như niềm tin của các nhãn hàng. Trong đó, sức hút của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính Bạch Lộc, được cho là yếu tố then chốt giúp bộ phim "hái ra tiền" ngay từ giai đoạn đầu.

Không dừng lại ở đó, Đường Cung Kỳ Án nhanh chóng phá mốc 7.500 điểm nhiệt trên nền tảng Youku, cho thấy độ phủ sóng rộng rãi và tốc độ lan tỏa đáng nể. Trên các fanpage về giải trí Hoa ngữ, bộ phim liên tục được nhắc đến một cách sôi nổi.

Vương Tinh Việt vào vai nam chính Tiêu Hoài Cẩn.

Sau 4 tập đầu, Đường Cung Kỳ Án nhận được nhiều lời khen nhờ thẩm mỹ mang đậm chất điện ảnh. Bối cảnh cung đình được đầu tư chỉn chu, tạo cảm giác vương giả. Nhịp phim được đánh giá là nhanh và gọn, không kéo dài lê thê. Đặc biệt, ngay từ tập 3, phim đã tung ra một cú twist lớn, khiến khán giả không khỏi bất ngờ và tò mò về những diễn biến tiếp theo. Các vụ án trong phim được xây dựng cuốn hút, đủ sức giữ chân người xem. Việc phim sử dụng kịch bản gốc chứ không chuyển thể từ tiểu thuyết nào cũng trở thành điểm cộng lớn, khiến khán giả càng thêm háo hức.

Màn tái hợp của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt cũng được đánh giá là đúng với kỳ vọng. Cả hai mang đến diễn xuất ổn định, tròn vai. Dù chemistry ở những tập đầu chưa thực sự bùng nổ, nhưng người xem có cơ sở để chờ đợi sự phát triển mạnh mẽ hơn ở các tập sau.

Yếu tố thẩm mỹ của Đường Cung Kỳ Án được đánh giá cao.

Cho những ai chưa biết, Đường Cung Kỳ Án thuộc thể loại cổ trang huyền nghi, xoay quanh hành trình phá án của Lý Bội Nghị, một cô gái văn võ song toàn và anh chàng Tiêu Hoài Cẩn trong bối cảnh cung đình nhà Đường. Không chỉ phá giải những vụ án ly kỳ, họ còn đồng thời từng bước làm sáng tỏ chân tướng về thảm án của gia tộc họ Lý cách đây 15 năm.

Với riêng Bạch Lộc, bộ phim tiếp tục khẳng định sức hút đóng gì cũng hot của nữ diễn viên. Trước đó trong năm 2025, cô đã ghi dấu ấn với loạt tác phẩm như Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Bắc Thượng hay Lâm Giang Tiên. Ở thời điểm hiện tại, Đường Cung Kỳ Án được kỳ vọng sẽ là cái tên tiếp theo giúp Bạch Lộc tiếp tục tạo nên một cơn sốt mới trên màn ảnh Hoa ngữ.