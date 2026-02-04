Bao nhiêu hy vọng cược cả vào phim Trung Quốc này: Nữ chính là búp bê đẹp nhất trần đời, xem ngay kẻo hối hận

Những năm gần đây, các phim truyền hình Trung Quốc vẫn đều đặn ra mắt nhưng không thể phủ nhận thị trường đang có dấu hiệu đi xuống. Không ít tác phẩm sở hữu dàn diễn viên đẹp, đầu tư lớn nhưng kịch bản lại rơi vào lối mòn, khó tạo được dấu ấn dài hơi. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê nhanh chóng khiến khán giả chú ý, bởi đây là một dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt.

Trần Đô Linh trong vai Bạch Ấu Vi chẳng khác nào xé truyện bước ra.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hoa Hoa Liễu, khai thác đề tài tận thế kết hợp vô hạn lưu. Câu chuyện đặt bối cảnh tương lai năm 2055, khi loài người đối mặt với thảm họa từ Thế Giới Búp Bê. Con người lần lượt bị cuốn vào những màn chơi sinh tử, kẻ thất bại sẽ bị biến thành búp bê, vĩnh viễn mất đi quyền làm người.

Bạch Ấu Vi là một cô gái trẻ thiên tài nhưng mang khiếm khuyết ở đôi chân. Trong khi đó, Thẩm Mặc là một chàng trai sở hữu năng lực vượt trội. Họ bị cuốn vào những tình huống tàn khốc, để rồi dần nhận ra rằng cả thế giới đã thành một bản đồ trò chơi sinh tử.

Cùng với chàng trai trẻ Đàm Tiếu nhiệt huyết, thầy giáo về hưu chính trực Thừa Úy Tài, thiếu niên thông minh Phan Tiểu Tân, họ cùng nhau đoàn kết truy tìm chân tướng, kết thúc cơn ác mộng khủng khiếp này.

Trần Đô Linh tại buổi tiếp ứng khai máy phim.

Đảm nhận vai nữ chính Bạch Ấu Vi là Trần Đô Linh. Mỹ nhân sinh năm 1993 sở hữu gương mặt đẹp như búp bê và mang nét cổ điển đặc trưng, là cái tên quen mặt với khán giả qua các dự án cổ trang và dân quốc. Thế nhưng với tạo hình đầu tiên trong Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê, cô được xem là như xé truyện bước ra vậy. Không chỉ xinh đẹp, Trần Đô Linh gần đây cũng được đánh giá tiến bộ rõ rệt về diễn xuất, đặc biệt sau vai diễn trong Quý Nữ phát sóng hồi năm ngoái.

Sự kết hợp giữa kịch bản độc lạ, thế giới quan mới mẻ cùng nữ chính có visual lẫn khí chất phù hợp khiến Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê được kỳ vọng sẽ trở thành làn gió khác biệt, thổi bùng sức sống cho dòng phim truyền hình Trung Quốc đang có phần trầm lắng.