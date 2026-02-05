Tại sao phim Trung Quốc dở thế này cũng được lên sóng: Cặp chính diễn chán không tả nổi, xứng đáng flop mãn kiếp

Sau 3 năm ròng rã bị “đắp chiếu”, Phong Quá Lưu Ngân vừa lên sóng đã lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích. Được quảng bá là phim hình sự kịch tính, đậm chất đấu trí, nhưng những gì khán giả nhận lại lại là một tác phẩm sến súa, lê thê và lạc nhịp, khiến không ít người ngỡ ngàng. Cú “treo đầu dê, bán thịt chó” này nhanh chóng thổi bùng làn sóng bất bình: vì sao một dự án yếu kém cả về nội dung lẫn cách thể hiện như vậy vẫn có thể đường hoàng ra mắt và thách thức sự kiên nhẫn của công chúng?

Phong Quá Lưu Ngân (tạm dịch: Dấu Vết Của Gió) chính thức trình làng trên hai nền tảng Tencent và iQIYI từ ngày 3/2. Bộ phim xoay quanh những bí ẩn đằng sau cánh cửa của Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Công an thành phố Vân Tịch, nơi tiếp nhận những kỳ án hóc búa nhất.

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lãnh Khải Minh (Khương Vũ), một biệt đội cảnh sát tinh nhuệ đã được thiết lập với những mảnh ghép đầy thú vị. Đó là Diệp Khiêm (Cung Tuấn) cùng các cộng sự Tư Nguyên Long, Tiêu Lỗi, Trương Tử Vu... Với lý tưởng cao đẹp "Giải mã mật mã cái chết để bảo vệ phẩm giá sự sống", tổ đội này đã cùng nhau bóc tách những vụ án tưởng chừng như không thể giải đáp. Qua từng thước phim, bộ phim được kỳ vọng là hành trình phá án nghẹt thở và là tấm gương soi chiếu bản chất con người.

Thực tế, Phong Quá Lưu Ngân không phải không có điểm khởi đầu đáng chú ý. Phim mở màn bằng một vụ thảm sát cả gia đình đầy rùng rợn, kèm theo cách tiếp cận đề tài tương đối mới mẻ. Thế nhưng, chút kịch tính hiếm hoi ấy nhanh chóng bị dập tắt khi bộ phim trượt dài vào lối kể chuyện sướt mướt, dông dài, để rồi lộ rõ bản chất của một tác phẩm đội lốt trinh thám nhưng lại sa đà vào bi lụy.

Thay vì đào sâu vào các bước lần dấu vết phá án, đạo diễn lại biến bộ phim thành một vở kịch yêu đương sướt mướt. Người xem không khỏi phát ngán khi cứ dăm ba phút, phim lại chèn những đoạn nhạc buồn bã, rồi quay chậm cảnh tóc bay trong gió hay những cái nhìn xa xăm đầy vẻ đau khổ của nam chính Diệp Khiêm. Sự vô lý được đẩy lên đỉnh điểm với màn đua xe dài lê thê và những mối quan hệ lắt léo đến phát mệt: cô bạn nối khố thầm thương nam chính, anh bạn thân lại đem lòng yêu cô gái ấy, còn nam chính thì chỉ mải mê nhớ nhung người phụ nữ của tay trùm ma túy. Rõ ràng, đây chỉ là một bộ phim thần tượng đang cố khoác lên mình tấm áo trinh thám một cách gượng ép.

Sự góp mặt của Khương Võ, một diễn viên thực lực đáng lẽ phải là điểm cộng, nhưng cũng không cứu nổi kịch bản. Nhân vật của anh xuất hiện với chiếc kính râm đeo xuyên suốt từ hiện trường vụ án đến phòng thẩm vấn, không có bất kỳ lời giải thích hợp lý nào, khiến hình ảnh trở nên lạc quẻ và phản cảm trong bối cảnh ngành cảnh sát vốn đòi hỏi tính nghiêm túc.

Cách giải quyết các vụ án trong phim cũng khiến người xem khó chấp nhận. Vụ án đầu tiên liên quan đến cái chết của các thiếu nữ được xử lý một cách khiên cưỡng: một nghi phạm sẵn sàng nhận tội thay cho kẻ từng hãm hại mình chỉ vì lời hứa chăm sóc người cha từng bán đứng con trai với giá 2 vạn tệ. Logic nhân vật bị bóp méo đến mức phi lý, khiến khán giả không khỏi ngao ngán. Đến tập 4, phim tiếp tục sa đà vào kể khổ đời tư của cảnh sát một cách không cần thiết, bất chấp việc điều này chẳng đóng góp gì cho mạch phá án.

Điểm yếu chí mạng khiến bộ phim xứng đáng nhận "gạch đá" chính là diễn xuất của cặp đôi Cung Tuấn và Tôn Di. Cả hai cùng thể hiện một phong độ "ba không": không cảm xúc, không phản ứng hóa học và không lời thoại tự nhiên.

Cung Tuấn dù mang danh "nam thần" tốt nghiệp khoa biểu diễn, nhưng sau 8 năm với gần 20 tác phẩm, diễn xuất của anh vẫn đứng yên tại chỗ. Trong màn đối đầu với diễn viên thực lực, Cung Tuấn hoàn toàn bị "nghiền nát". Khi đồng nghiệp thể hiện sự biến chuyển tâm lý tinh tế, anh chỉ biết đứng bất động, trợn mắt nhìn ống kính như đang đọc bài. Trong khi đó nữ chính Tôn Di cũng không khá hơn với gương mặt đờ đẫn, thiếu sức sống khiến những phân cảnh lẽ ra phải xúc động lại trở nên hài hước một cách trớ trêu.

Sau thành công của Sơn Hà Lệnh năm 2021, Cung Tuấn nhanh chóng vươn lên hàng “đỉnh lưu”. Thế nhưng, đà thăng tiến ấy không kéo dài. Việc liên tục tham gia các dự án bị “đắp chiếu” hoặc lên sóng với chất lượng thấp đã khiến hình ảnh của anh đi xuống rõ rệt.

Dù sở hữu ngoại hình sáng và xuất thân từ khoa biểu diễn Đại học Đông Hoa, nhưng sau 8 năm hoạt động, Cung Tuấn đã tham gia 19 tác phẩm, trong đó 14 phim "flop" thảm. Ngay cả ở dòng phim ngôn tình sở trường, nam diễn viên vẫn bị chê thiếu phản ứng hóa học với bạn diễn, khiến hàng loạt dự án được kỳ vọng như An Lạc Truyện hay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên lần lượt thất bại. Phong Quá Lưu Ngân một lần nữa khẳng định: Nếu không thay đổi, danh tiếng của nam thần họ Cung sẽ sớm tan thành mây khói.