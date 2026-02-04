Xem phim Trung Quốc này cười sập giường mất thôi: Làm riêng cho các "nô lệ tư bản", nam chính duyên quá trời

Bộ phim Tuổi Trẻ Tài Cao vừa lên sóng không lâu nhưng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Với nội dung mới lạ, cách kể chuyện duyên dáng và màu sắc hài hước đầy thú vị, tác phẩm được đánh giá là một trong những phim giải trí đáng xem nhất thời điểm hiện tại.

Nhân vật trung tâm của phim là Bùi Khiêm, một nhân viên văn phòng bình thường, đang rơi vào giai đoạn chạm đáy sự nghiệp khi bị sa thải khỏi tập đoàn lớn. Giữa lúc chán chường, anh bất ngờ được một nhân vật bí ẩn trao cho cơ hội thành lập công ty riêng. Điều kiện nghe qua đã thấy oái oăm: Công ty này phải làm ăn thua lỗ, càng lỗ càng tốt.

Bùi Khiêm bắt tay vào thực hiện "sứ mệnh thất bại" với một tập thể nhân sự vô cùng hỗn độn. Anh liên tục đưa ra những quyết định tưởng chừng chỉ có thể khiến doanh nghiệp phá sản: Tăng lương mạnh tay, cho nhân viên nghỉ phép dài ngày, phúc lợi hào phóng đến mức khó tin, đầu tư vào các dự án kỳ quặc mà không ai dám nghĩ tới. Thế nhưng trớ trêu thay, mọi nước cờ "đi vào lòng đất" ấy lại lần lượt mang về thành công ngoài dự đoán.

Từ một ông chủ chỉ muốn công ty sớm sập tiệm, Bùi Khiêm bỗng trở thành hình mẫu lãnh đạo trong mơ. Trong khi đó, anh chỉ biết âm thầm nuốt nỗi khổ vì càng cố thua thì càng giàu, buộc phải tiếp tục tìm cách "lật kèo số phận" trong sự bất lực đầy hài hước.

Không chỉ ghi điểm ở ý tưởng kịch bản, Tuổi Trẻ Tài Cao còn sở hữu không khí vui nhộn, nhiều tình huống gây cười tự nhiên, không gượng ép. Dàn diễn viên gồm Bành Dục Sướng, Hà Thụy Hiền, Lâm Duẫn, Lưu Quán Lân, Ngô Tuần Đình... phối hợp ăn ý, giúp câu chuyện trở nên sinh động và gần gũi với khán giả.

Đặc biệt, hình ảnh một ông chủ sẵn sàng chi tiền vì nhân viên đã khiến cư dân mạng thích thú. Có thể nhận xét một cách hài hước rằng đây đúng là bộ phim sinh ra để an ủi các "nô lệ tư bản", xem mà chỉ ước một ngày nào đó được làm việc trong công ty của Bùi Khiêm.

Với nhịp phim nhanh, yếu tố giải trí cao, Tuổi Trẻ Tài Cao đang cho thấy mình là một lựa chọn rất đáng xem cho những ai muốn tìm một bộ phim vừa cười sảng khoái, vừa xả stress sau giờ làm.