Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang cận kề và trong vài năm trở lại đây, khái niệm “ăn Tết” của hội mê phim không chỉ gói gọn trong sum họp, khai xuân hay lì xì, mà còn là những đêm cày phim xuyên màn đêm. Giữa không khí ấy, cái tên Hậu Cung Chân Hoàn Truyện một lần nữa trở thành tâm điểm khi chương trình phát sóng livestream thường niên của đài GTV (Đài Bát Đại, Đài Loan) chính thức bước sang năm thứ 5, quay trở lại từ 18h ngày 12/02 trên kênh YouTube GTV Drama.

Không chỉ “một mình một cõi”, sức nóng năm nay còn được đẩy lên cao hơn khi bên cạnh Chân Hoàn, hai siêu phẩm cổ trang đình đám khác là Mị Nguyệt Truyện (Tôn Lệ đóng chính) và Minh Lan Truyện (Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong) cũng đồng loạt gia nhập đường đua livestream 24/24, biến kỳ nghỉ Tết thành đại tiệc cổ trang đúng nghĩa.

Ra mắt hình thức livestream lần đầu vào năm 2022, giữa giai đoạn dịch bệnh, chuỗi phát sóng Chân Hoàn Truyện nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chương trình lại tạo nên cơn sốt cày phim rầm rộ, thu hút hàng chục nghìn người xem cùng lúc và liên tục phá vỡ các kỷ lục trước đó. Sức hút quá lớn thậm chí còn khiến chương trình được các nhãn hàng quảng cáo săn đón, trở thành “món đặc sản tinh thần” không thể thiếu mỗi mùa Xuân.

Cứ tưởng phim cũ thì sẽ hạ nhiệt, ai dè sức hút của "Nương nương" Chân Hoàn còn "khủng" hơn gấp bội khi liên tục xô đổ những kỷ lục livestream từ trước đến nay. Nếu như năm 2024 con số cao nhất chỉ dừng lại ở mức 6,1 vạn người, thì năm 2025 đã vọt lên tới 7,7 vạn. Theo thống kê từ kênh GTV Drama, trong năm 2025, Chân Hoàn Truyện đã lập kỳ tích với 26 ngày phát sóng liên tục không nghỉ, hoàn thành tới 12 vòng lặp toàn bộ phim và thu về tổng lượt xem kỷ lục hơn 20,3 triệu. Đặc biệt nhất phải kể đến phân cảnh Hoàng thượng băng hà kinh điển đã thu hút tới 83.000 người cùng "online" tiễn đưa bệ hạ cùng lúc, một lần nữa khẳng định vị thế "tượng đài" bất bại của bộ phim trong lòng khán giả.

Bên cạnh những màn đấu trí "căng não" chốn hậu cung, điều khiến dân tình không thể rời mắt chính là những màn "comment dạo" tại phòng chát cực kỳ hài hước của các fan cứng. Đây được xem là "linh hồn" khiến buổi livestream lúc nào cũng nhộn nhịp như đi trảy hội.

Truyền thông Trung Quốc từng nhận định, Chân Hoàn Truyện sở hữu sức sống lâu dài không thua kém những kinh điển như Tây Du Ký, Hoàn Châu Cách Cách hay Bao Thanh Thiên. Bộ phim đã được phát sóng lại tới 190 lần, lần nào cũng giữ top 1 rating toàn quốc. Khi được LeTV mua bản quyền với giá 20 triệu NDT, mỗi năm phim vẫn mang về khoảng 10 triệu NDT lợi nhuận, buộc nền tảng này phải nhanh chóng tái ký thêm 10 năm khi hợp đồng cũ đáo hạn.

Thành công ấy đến từ kịch bản chặt chẽ, những âm mưu chốn hậu cung được xây dựng sâu sắc, phản ánh trần trụi cuộc đấu đá quyền lực và bản năng sinh tồn của con người. Phim không chỉ hấp dẫn mà còn để lại nhiều bài học về cách làm người, cách giữ mình giữa môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Không thể không nhắc tới Tôn Lệ, linh hồn của Chân Hoàn Truyện và cũng là vai diễn để đời của nữ diễn viên. Thời điểm ghi hình, cô mới 29 tuổi, nhưng diễn xuất tinh tế đã khiến khán giả và giới chuyên môn phải nể phục. Từ một thiếu nữ ngây thơ đến người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng, hành trình của Chân Hoàn được Tôn Lệ thể hiện trọn vẹn chỉ bằng ánh mắt.

Không cần lời thoại cầu kỳ, đôi mắt của Tôn Lệ vẫn truyền tải được nỗi đau, sự kiên cường lẫn những phút yếu mềm, tạo nên một hình tượng nữ chính vừa đáng thương vừa đáng sợ. Chính vai diễn này đã đưa Tôn Lệ lên hàng sao hạng A, trở thành “nữ hoàng rating” của màn ảnh Hoa ngữ suốt nhiều năm sau đó.

Sau hơn 15 năm, giữa vô số phim cổ trang ra đời, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện vẫn đứng vững như một chuẩn mực khó vượt qua. Không chỉ là phim hay, đây còn là tác phẩm mà mỗi lần xem lại, khán giả vẫn tìm thấy những lớp nghĩa mới một điều mà không phải bộ phim nào cũng làm được.