Trạm cứu hộ trái tim: Màn thoát vai gây "choáng" của An Nhiên

Lương Thu Trang đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả với vai An Nhiên trong Trạm cứu hộ trái tim. Diễn xuất nhiều màu sắc với những trường đoạn nội tâm ấn tượng giúp Lương Thu Trang ghi điểm và nhận về hàng loạt lời khen trên mạng xã hội.

Thậm chí trong những tập gần đây, nhiều khán giả còn "quay xe" thương cảm nhân vật An Nhiên, đặc biệt trong phân cảnh An Nhiên bị Nghĩa đuổi ra khỏi nhà, không được nhận một đồng trong thương vụ bán Lan Hà.

Hình ảnh An Nhiên ra đi, mang theo cậu con trai nhỏ chẳng biết gì khiến nhiều người xem xót xa. Một phân cảnh ấn tượng của Lương Thu Trang là khi An Nhiên uống say, nằm trong căn phòng trọ chỉ có hai mẹ con. Lúc Gôn chạy lại hỏi han, An Nhiên như phát điên. Sau đó, cô ôm lấy con trai khóc nức nở.

Trên phim, đây là một phân cảnh khiến nhiều khán giả xót xa, nhưng ở trong hậu trường, đạo diễn vừa hô "cắt" là Lương Thu Trang đã lập tức thoát vai bằng cách... nhảy múa quay cuồng. Được biết, nữ diễn viên phải sử dụng "chiêu" này để thoát khỏi những cảm xúc u ám do cả ngày phải nhập thân vào An Nhiên và quay những phân cảnh đau khổ, khóc lóc.

Hậu trường thoát vai của Lương Thu Trang

Một số khán giả còn cho rằng, năm nay, Lương Thu Trang xứng đáng nhận vai Nữ diễn viên ấn tượng nhất của VTV Awards.

Bình luận của khán giả Trạm cứu hộ trái tim:

- Lương Thu Trang đóng vai này xuất sắc thật sự, hay hơn cả vai Minh hung hãn luôn. Mình thích nhất vai cô giáo Hòa và An Nhiên của Lương Thu Trang. - Lương Thu Trang diễn vai nào cũng thật sự rất chất lượng. Nhưng ở vai này Trang đã đạt đến đỉnh cao. - Lương Thu Trang diễn quá xuất sắc luôn nè, gặp em ấy ở Nhà hát Tuổi Trẻ hôm mình đi xem kịch Người Lạ Hoàn Hảo, em ấy xinh đẹp, gần gũi với khán giả và dễ thương lắm luôn! - Lần đầu tiên xem một bộ phim thấy thương nhân vật phản diện. - Giờ chỉ có phân đoạn nào có Nhiên là em mới có cảm xúc để xem.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.