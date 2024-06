Trạm cứu hộ trái tim tập 48: Chưa đến ngày tai nạn, khán giả đã vội "quay xe" với An Nhiên

Trạm cứu hộ trái tim đang đi tới giai đoạn kịch tính nhất. Trong tập 46, An Nhiên và Nghĩa chính thức "hạ bài" với nhau. Bị Nghĩa bóc mẽ chuyện cắm sừng, An Nhiên kể về quá khứ từng sai lầm để có con với Việt. An Nhiên khẳng định mình rất yêu Nghĩa, từng muốn kết thúc chuyện trả thù.

Trong preview tập 47, Nghĩa vẫn nhất quyết tuyệt tình. Anh ta tuyên bố cho vợ 24h để dọn ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Nghĩa vẫn không tàn nhẫn đến tận cùng với Gôn - đứa trẻ mà anh ta đã tưởng là con trai mình, nuôi nấng, chăm sóc suốt bao năm. Nghĩa nói rằng Gôn có thể ở lại, hoặc có thể ra đi với mẹ, đó là do An Nhiên quyết định.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 48

Một lần nữa, Nghĩa lại đuổi một cô vợ ra khỏi nhà. Sau đó, anh ta đến tìm cô vợ cũ là Ngân Hà, người cũng từng bị anh ta đá đi như vậy. Nghĩa cảm ơn Ngân Hà đã sinh Kitty cho mình. Tuy nhiên Ngân Hà không đồng ý cho Nghĩa nhận con, đồng thời yêu cầu anh ta tránh xa mẹ con mình.

Xem xong tập 46 và preview tập 47, một bộ phận khán giả bất ngờ "quay xe" với An Nhiên, thậm chí còn cho rằng tiểu tam là nhân vật đáng thương nhất phim. Như vậy đủ thấy An Nhiên quá lợi hại. Chỉ với một vài lời kể lể về quá khứ, nhân vật này thậm chí còn có khả năng... thao túng tâm lý người xem.

Đó là chưa kể sau này, An Nhiên còn có một phân cảnh bị ô tô đâm vì bảo vệ bé Kitty. Thực tế là lúc đó, cô ả định bắt cóc Kitty, nhưng rồi khi thấy cô bé gặp nguy hiểm thì chút lương tri cuối cùng của An Nhiên trỗi dậy. Cô ta đã lao ra che chắn cho Kitty. Chưa cần đến cảnh An Nhiên gặp tai nạn, khán giả đã thương cảm đến thế, thì hẳn là tới ngày An Nhiên cứu Kitty, cô nàng tiểu tam này sẽ được "tẩy trắng" hoàn toàn trong lòng fan.

Tất nhiên, cũng phải nói thêm rằng, ngoài các fan của An Nhiên thì vẫn còn rất đông đảo người xem cho rằng đoạn kết này dành cho An Nhiên là xứng đáng.

Những gì An Nhiên gây ra chính là minh chứng cho luật nhân quả có tồn tại. Thực tế thì mọi bi kịch hiện tại của An Nhiên đều do cô ta tự chuốc lấy. Việc An Nhiên hận thù bà Lan và Ngân Hà là quá vô lý. An Nhiên nói rằng qua đêm với Việt là sai lầm, nhưng thực tế thì bao năm qua, cô ta vẫn giấu Nghĩa để qua lại với nhân tình.

An Nhiên nói yêu Nghĩa, nhưng lại chấp nhận để người đàn ông mình yêu làm chồng người đàn bà khác, sau đó còn bày trò để hợp thức hóa cuộc hôn nhân với anh ta. Thứ mà An Nhiên tham lam đến cuối cùng, cũng chỉ là khoản tiền bán Lan Hà - thứ ngay từ đầu vốn đã chẳng thuộc về cô ta hay Nghĩa.

Một số bình luận trái chiều của khán giả Trạm cứu hộ trái tim:

- An Nhiên tuy là vai phụ phản diện nhưng phải thừa nhận Lương Thu Trang diễn quá thành công. Cách cô ấy nhập vai xuất sắc từng phân cảnh, chạm tới tất cả các cung bậc cảm xúc. Trang phục đẹp, thoại tốt, đài từ rõ ràng… xét về góc độ diễn xuất phải nói cô ấy đã gánh team còng lưng cho cả một bộ phim dài dòng, tình tiết lan man, phi thực tế… - Và nhân vật An Nhiên là người đáng thương nhất trong bộ phim này! - Cuối cùng thì An Nhiên là người bất hạnh nhất, dành cả tuổi thanh xuân để đứng sau, dâng người mình yêu cho người khác, có con với Việt rồi bị Việt chối bỏ... mất hết! - Xem đến cuối cùng lại thấy đáng thương An Nhiên hơn đáng trách. Nghĩa và An Nhiên diễn xuất sắc, quá đỉnh! - Giờ thì thấy thương An Nhiên nhiều hơn. Công nhận Lương Thu Trang diễn đỉnh. - Vẫn có nhiều người khen và thương Nhiên được. Họ nói gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Ắt giả ắt báo. Từ đâu do mình lựa chọn, có con với Việt là sự cố nhưng rồi tiếp theo bao nhiêu năm thì sao, còn qua lại hay duy nhất 1 lần sự cố? Yêu Nghĩa thật và nhiều như lúc bà diễn vai nạn nhân sao? Mê nên tính toán phương án để ra đi chia chác tài sản đó thôi. Thật là nực cười. Mình chẳng thấy đáng thương chút nào vì động cơ không đáng để làm vậy mà vì tâm ác, tham lam và tàn nhẫn. Còn vai Ngân Hà nhiều người mắng cô ấy không làm được gì. Ủa cuộc đời này cứ phải nhảy bổ lên thù thù oán oán ra tay trả đũa hay sao? Không phải sống tử tế, dùng sự tử tế đối với những cái xấu nó mới là cái đích của con người hướng đến à? Nếu Ngân Hà cũng như Nghĩa, như Nhiên thì bộ phim không có hồi kết đâu ạ!

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.