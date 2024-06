Trạm cứu hộ trái tim: Nghĩa tiết lộ sự thật liên quan đến con gái ruột gây hoang mang cực độ

Tập 48 Trạm cứu hộ trái tim đã lên sóng VTV3 tối 26/6. Trong tập này, Nghĩa chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt với An Nhiên, đuổi cô ả ra khỏi nhà. An Nhiên không nhận được một đồng nào trong khoản tiền chung. Bà Xinh muốn chăm sóc cho Gôn trong thời gian chờ An Nhiên ổn định cuộc sống nhưng cô ả cho rằng mẹ Nghĩa đạo đức giả và không đồng ý. Phân cảnh An Nhiên say xỉn, tâm lý bất ổn, trong khi cậu con trai hoang mang, lo lắng cho mẹ khiến khán giả cũng phần nào thương cảm.

Trong khi đó, Nghĩa bắt đầu chiến dịch "yêu lại vợ cũ". Hắn tìm tới nhà Ngân Hà để gặp Kitty, mua bóng bay cho Kitty. Nhưng Ngân Hà vô cùng dè chừng khi gặp lại Nghĩa. Cô cũng hẹn chồng cũ nói chuyện. Ngân Hà tuyên bố mình đã chấm dứt mọi chuyện với Nghĩa và muốn hắn tránh xa khỏi cuộc đời mình. Việc Nghĩa đem Kitty ra trước truyền thông như một con bài hạ bệ Vũ khiến Ngân Hà không chấp nhận được.

Tuy nhiên Nghĩa khẳng định mình không hại Vũ, không sử dụng Kitty làm "con bài" như Ngân Hà nghĩ. Nghĩa cho rằng có lẽ bản thân Vũ cũng có những kẻ thù, những người không ưa ở viện. Có thể những người đó đã ghen ghét, nhân cơ hội tìm cách hạ bệ anh. Tiết lộ của Nghĩa khiến khán giả hoang mang. Đúng là Vũ có những người không ưa, coi anh là đối thủ ở nơi làm việc.

Nhưng câu chuyện Kitty là con ruột Nghĩa thì chỉ có Ngân Hà và gia đình cô, bà Xinh, An Nhiên và sau cùng là Nghĩa biết mọi chuyện. Người có thù với Ngân Hà nhất là An Nhiên, nhưng cô ả chẳng dại gì mà công khai bí mật Kitty là con ruột Nghĩa trước bàn dân thiên hạ. Nếu Nghĩa không làm, thì ai có thể làm việc này? Còn nếu Nghĩa nói dối, thì quả thật hắn quá hèn hạ, không xứng đáng có được chút lòng thương sau cùng từ khán giả.

Về phía Ngân Hà, trong tập này, cô cũng đã dũng cảm dám đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Để lấy lại danh dự cho Vũ, Ngân Hà thậm chí đã công khai toàn bộ câu chuyện đời cô trên chương trình phát thanh Trạm cứu hộ trái tim.

Ngân Hà kể chi tiết từ chuyện cô bị chồng phản bội, cho uống thuốc tránh thai, tới khi Kitty ra đời và Vũ luôn là người kề vai sát cánh, yêu thương mẹ con Ngân Hà vô điều kiện. Ngân Hà nói rằng Kitty thậm chí biết gọi "ba Vũ" trước khi gọi mẹ. Trong cuộc đời nhiễu nhương này, Vũ thực sự là một người đàn ông tử tế, một bác sĩ có tâm, đáng được trân trọng.

Nghe những lời Ngân Hà nói về mình, Vũ vô cùng xúc động. Chính Ngân Hà cũng là người sau đó đã chủ động tìm tới gặp Vũ và chạy tới ôm lấy người mình yêu.

