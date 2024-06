Trạm cứu hộ trái tim: Lộ thời điểm An Nhiên có bầu Gôn, tiểu tam bắt đầu được tẩy trắng?

Tập 47 Trạm cứu hộ trái tim đã lên sóng VTV3 tối 25/6. Trong tập này, quá khứ của An Nhiên tiếp tục được hé lộ sau khi Nghĩa hạ bài với vợ hai. Từ cuộc nói chuyện của An Nhiên và bà Xinh, Nghĩa đã phát hiện ra Kitty là con ruột của mình. Hắn vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn cảm ơn trời phật vì đã giúp mình có con với Hà.

Sau đó, Nghĩa chính thức hạ bài với An Nhiên. Hắn công khai việc minh đã biết Gôn không phải con đẻ khiến An Nhiên vô cùng sốc. Lúc này, An Nhiên mới kể lại quá khứ cho Nghĩa nghe, thời điểm cô ta lầm lỡ và mang bầu Gôn.

Đó chính là ngày mà Nghĩa tỏ tình với Hà ở một nơi vô cùng lãng mạn với nến và hoa. An Nhiên cũng theo đến và cảm thấy vô cùng hối hận vì đã dâng Nghĩa cho người phụ nữ khác.

Trông thấy Nghĩa ở bên Hà, An Nhiên thú nhận rằng lúc đó cô ta chỉ muốn chạy đến để giành lại Nghĩa. Thời điểm đó, An Nhiên không còn muốn trả thù, cô chỉ muốn được yêu mà thôi.

Thế nhưng thay vì làm những điều mình muốn thì An Nhiên lại ngồi uống rượu đến say bí tỉ và gặp Việt. Trong lúc gần gũi với Việt, An Nhiên nhầm tưởng đó là Nghĩa nên đã... lỡ lầm. Gôn vì thế mà ra đời, còn An Nhiên thú nhận lúc nào cô ả cũng ước đó là con của Nghĩa.

An Nhiên thừa nhận rất yêu Nghĩa, và Nghĩa cũng không phủ nhận chuyện hắn ta cảm nhận được điều này. Nhưng Nghĩa không chấp nhận được việc ngay cả khi yêu Nghĩa thì An Nhiên vẫn qua lại, lên giường với Việt. Lời buộc tội của Nghĩa khiến An Nhiên cứng họng.

Cuộc hôn nhân của Nghĩa và Nhiên, đến cuối cùng lại như một trò đùa khi họ là vợ chồng mà không có con chung, mỗi người đều có con riêng với người đàn ông và người đàn bà khác. Cả hai luân phiên... cắm sừng lẫn nhau.

Nhưng An Nhiên, sau cùng lại thiệt thòi hơn khi mất tất cả, thậm chí chẳng có cả tài sản. Việt cũng chứng tỏ mình là một tên khốn khi phủi sạch mọi trách nhiệm với bé Gôn. Xem tập 47, nhiều khán giả bắt đầu tỏ ra cảm thông cũng như thương cảm hơn đối với An Nhiên. Những tình tiết của bộ phim xây dựng khiến người xem đặt câu hỏi phải chăng hành trình "tẩy trắng" tiểu tam của Trạm cứu hộ trái tim chính thức bắt đầu?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 48 lên sóng VTV3 tối 26/6.