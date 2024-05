Trạm cứu hộ trái tim: Lộ cảnh An Nhiên suy sụp đến tàn tạ, Nghĩa nhận ra bộ mặt giả tạo của vợ mới

Tập 36 Trạm cứu hộ trái tim hứa hẹn là một tập phim cực kỳ đáng xem khi preview hé lộ cảnh Nghĩa chính thức bị bắt. Ngoài ra, nhà đài cũng hé lộ thêm một vài phân đoạn đáng chú ý sẽ lên sóng tối 29/5. Đầu tiên, đó là cảnh Nghĩa bắt đầu "đổi giọng" với An Nhiên. Dường như, hắn đã nhận ra bộ mặt giả tạo của vợ mới, ngoài mặt thì tỏ vẻ là con dâu ngoan hiền, nhưng thực chất, cô ả lại mưu mô xảo trá, đối xử không ra gì với mẹ chồng.

Đó là khi Nghĩa bàn với An Nhiên chuyện mình sẽ để ra một khoản, hoặc một cuốn sổ tiết kiệm cho bà Xinh trước khi lên đường sang Canada định cư. Tuy nhiên, mới nghe đến chuyện này, An Nhiên đã gạt phắt đi vì cho rằng "chắc gì mẹ đã nhận?". Thấy thái độ bàn lùi của vợ, Nghĩa bất ngờ đổi giọng, hỏi rằng phải chăng An Nhiên tiếc tiền cho mẹ chồng?

Tiếp đó, còn một phân cảnh gây chú ý hơn, đó là cảnh An Nhiên tàn tạ. suy sụp, đầu bù tóc rối đến thảm hại. Dường như đây là sau khi Nghĩa bị bắt. Mất bao lâu để lên kế hoạch cướp Lan Hà, rồi lại phải đóng kịch mang thai giả để ép Nghĩa kết hôn, nhưng giờ đây An Nhiên có gì trong tay? Người đàn ông mà cô ta giành giật, chiêu trò để có được giờ lại phải đi tù? Vậy thì mọi thứ An Nhiên làm còn có ý nghĩa gì?

Cảnh An Nhiên suy sụp, đau khổ được hé lộ

Đan xen với phân cảnh An Nhiên đau khổ là cảnh Hà đang thu âm cho chương trình phát thanh. Cô nói: "Cuộc đời vật đổi sao dời, thế giới hôm nay chúng ta nhìn có thể ngày mai đã khác. Và cũng như vậy, niềm tin của con người luôn không ngừng thay đổi. Sau tất cả, Trạm nhận ra được rằng, để hạnh phúc, chúng ta vẫn cần có niềm tin, cần niềm tin ở tình yêu, và tin ở chính bản thân mình".

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 36 lên sóng VTV3 tối 29/5.