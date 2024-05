Trạm cứu hộ trái tim: Nghĩa làm điều vô lý với anh họ An Nhiên khiến khán giả ngán ngẩm

Trạm cứu hộ trái tim tập 34 lên sóng VTV3 tối 27/5. Trong tập này, sau khi bà Xinh về quê, Nghĩa bắt đầu suy nghĩ về những điều mẹ mình nói, liên quan đến vở kịch mang thai của An Nhiên. Bán tín bán nghi, Nghĩa đến gặp Thắng - vị bác sĩ sản khoa đã khám cho An Nhiên suốt thời gian qua.

Nghĩa hỏi Thắng về chuyện An Nhiên mang bầu thực hư ra sao. Tuy nhiên, Thắng không nói sự thật và vẫn bảo vệ An Nhiên. Thậm chí Thắng còn quả quyết rằng nếu Nghĩa không tin thì có thể đưa An Nhiên đi khám ở chỗ khác. Lúc này, Nghĩa cũng đành buông xuôi mọi chuyện, không truy cứu nữa.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện cũng làm lộ ra thân phận của Thắng, rằng anh ta chính là anh họ của An Nhiên. Cứ cho rằng Nghĩa thân với Thắng, thì cũng đâu có chuyện Thắng có thể dễ dàng bán đứng em họ mình như vậy? Làm sao Thắng có thể thừa nhận với Nghĩa chuyện mình thông đồng với An Nhiên vụ mang thai giả, chỉ để ép Nghĩa ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn?

Thế nên, việc Nghĩa đi gặp Thắng với mong muốn tìm hiểu sự thật là vô cùng phi lý. Nghĩa vốn không phải kẻ ngu dốt, thế nên việc anh ta xử lý tình huống hời hợt như vậy làm khán giả ngán ngẩm và thực sự "sốt ruột" với cách xây dựng tình huống của biên kịch.

Ở một diễn biến quan trọng khác, cũng trong tập này, Nghĩa đã bị Tuấn - tay luật sư ở Lan Hà lật mặt. Phát hiện Tuấn thông đồng với phe Đông Ba để ăn hoa hồng cao trong vụ bán Lan Hà, Nghĩa đã quyết định đi trước một bước. Hắn không thông qua Tuấn nữa mà làm việc trực tiếp với Đông Ba. Biết mình bị Nghĩa qua mặt, Tuấn đã đến gặp Nghĩa để đòi quyền lợi. Hắn tuyên bố muốn được chia 10% trong thương vụ bán Lan Hà.

Thì ra, Tuấn đã nắm thóp được Nghĩa. Hắn giữ trong tay đoạn clip quan trọng ghi lại ngày ông Trường phải đi cấp cứu, chính Nghĩa là người thay cô thư ký cho ông Trường uống thuốc. Vậy nên, Tuấn mới tự tin đến vậy khi đòi tiền Nghĩa.

Nghe tin mình sắp phải chia cho Tuấn 10%, An Nhiên không phục, mắng Nghĩa non tay. Cô ta vô cùng cay cú, tức giận vì bỗng dưng bị mất một số tiền lớn.

