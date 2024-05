Trạm cứu hộ trái tim: Sự thật về giấy đăng ký kết hôn của An Nhiên và Nghĩa

Gần đây, bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đã hé lộ một clip hậu trường thú vị liên quan đến cảnh quay Nghĩa - Nhiên đăng ký kết hôn thành công, hợp thức hóa mối quan hệ ngoại tình khiến khán giả căm ghét. Cảnh quay này cũng đánh một dấu mốc lớn trong cuộc đời của nhân vật An Nhiên. Cô ả tiểu tam đã có được thứ mình muốn, đó chính là "danh chính ngôn thuận". Ngay cả khi biết rằng trái tim Nghĩa không hoàn toàn đặt để ở phía mình thì An Nhiên vẫn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì đã được pháp luật bảo hộ.

Hậu trường phim Trạm cứu hộ trái tim: Nghĩa - Nhiên đăng ký kết hôn

Có lẽ chính vì là ngày quan trọng trong đời nên An Nhiên ăn diện rất lộng lẫy với chiếc váy đỏ rực khoe đường cong quyến rũ. Có thể thấy, so với những trang phục nền nã của Ngân Hà, gu thời trang của An Nhiên trong phim khác hẳn, luôn rất "lồng lộn" với những trang phục sắc màu sặc sỡ như hồng, đỏ...

Nghĩa khoe giấy đăng ký kết hôn với An Nhiên

Trong hậu trường, ê kíp cũng chuẩn bị một tờ giấy đăng ký kết hôn đúng với quy cách chuẩn ở ngoài đời, thậm chí còn yêu cầu cả Lương Thu Trang và Quang Sự phải ký giấy "như thật". Thế nhưng sau cùng, có vẻ như nhiệm vụ này hơi khó nên Lương Thu Trang đã yêu cầu thành viên ê kíp... ký thay mình.

Trên phim khiến khán giả phải căm ghét bởi hình tượng những nhân vật thủ đoạn, tàn nhẫn, nhưng ngoài đời, Lương Thu Trang và Quang Sự đều rất gần gũi, vui vẻ. Cả hai không ngừng trò chuyện, tương tác với ống kính hậu trường.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.