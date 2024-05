Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 31 khiến khán giả đã tức càng thêm tức trước những chiêu trò của An Nhiên. Theo đó, trong tập này, An Nhiên và Nghĩa đã suy tính tới khả năng tay Trần - chuyên gia tài chính từng giúp Nghĩa trong vụ đầm tôm trước đây bị phe Hà nắm thóp. Thế nên, An Nhiên cho rằng cần phải ra tay trước, cần phải làm sao để tay Trần không đến được phiên tòa.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 31

Chẳng những vậy, để cho chắc chắn, ả tiểu tam còn cho rằng nên bổ sung thêm nhân chứng cho phe mình bằng cách mua chuộc, tạo ra nhân chứng giả.

Thế nên, chúng đã đưa đến phiên tòa cô gái từng làm việc ở Lan Hà trước đây. Cô gái này chính là người từng có mặt vào ngày ông Trường phải đi cấp cứu.

Cô ta biết mọi việc Nghĩa làm nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Nay, cô ta tiếp tục tiếp tay cho Nghĩa - Nhiên để làm ra những việc sai trái.

Cô gái này đã bị Nghĩa - Nhiên mua chuộc để làm nhân chứng giả

Phiên tòa ngày thứ 2 đã bắt đầu, nhưng tay Trần mãi không xuất hiện khiến Hà như ngồi trên đống lửa. Trái lại, An Nhiên lại dương dương tự đắc, tay trong tay xuất hiện cùng Nghĩa, còn dẫn theo cô gái nhân chứng mua chuộc. Liệu Hà sẽ thật sự thua trong phiên tòa này?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 31 lên sóng VTV3 tối thứ Hai (20/5) tới.