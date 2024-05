"Trạm cứu hộ trái tim": An Nhiên lộ bí mật từng "lên giường" với Việt nhưng lại được khán giả khen

Tập 36 Trạm cứu hộ trái tim đã lật mở bí mật của cặp đôi An Nhiên - Việt. Đó là khi An Nhiên đưa Gôn tới chào Việt để chuẩn bị sang nước ngoài sinh sống. Việt rủ An Nhiên đầu tư vào một chi nhánh mới của spa nhưng cô ả từ chối vì chuyện này đã bị Nghĩa phát hiện và khiến hai vợ chồng lục đục nội bộ.

An Nhiên còn đề xuất thời gian tới, khi cô ta sang nước ngoài sinh sống thì cả giữa cô ta và Việt chỉ còn chuyện làm ăn.

Việt cũng đồng ý nhưng sau đó lại nói rằng: "Thực sự đây là một cuộc chia tay vô cùng lạnh lùng với anh. Tối nay, dành cho anh thêm...". Trước đòi hỏi của Việt, An Nhiên vô cùng lo sợ và tuyên bố: "Thái độ của em đã rất rõ ràng rồi đấy chứ!".

Ngay sau đó thì Nghĩa xuất hiện khiến An Nhiên vô cùng hốt hoảng. Vậy là đã rõ, An Nhiên từng "lên giường" với Việt và có mối quan hệ vụng trộm sau lưng Nghĩa.

Dù là nhân vật phản diện với đầy ắp mưu mô, thủ đoạn, nhưng nhân vật An Nhiên lại nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Phần đông người xem cho rằng An Nhiên quả là được ưu ái trong Trạm cứu hộ trái tim khi nhân vật này có rất nhiều đất diễn lẫn màu sắc, để Lương Thu Trang thoải mái sáng tạo và thể hiện khả năng diễn xuất.

Một số bình luận của khán giả Trạm cứu hộ trái tim:

- Riết thích coi An Nhiên hơn Ngân Hà! An Nhiên có nổi giận có vui vẻ còn Ngân Hà mãi sờ bụng! - Phim này Lương Thu Trang đóng nhiều biểu cảm hay thật, ác có, đau khổ có, đểu có… Lại còn mặc đẹp nhất phim nữa! - Chính ra xem An Nhiên là hay nhất phim, không bị nhạt nhẽo, mỗi lúc xuất hiện là 1 mưu kế, 1 màu sắc. - An Nhiên tính ra lại được nhất ở phim này: tiền nhiều, 2 người đàn ông luân phiên, mãi chưa bị quật nhể? - Ghét An Nhiên nhưng lại thích những đoạn có An Nhiên nhất, chưa kể còn mặc đẹp nữa!

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.