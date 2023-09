Trải qua chuyến trăng mật ám ảnh, cô dâu mới chỉ ra 3 sai lầm mà các cặp đôi thường mắc phải

Sau khi tổ chức đám cưới, các cặp vợ chồng son thường sẽ có một chuyến đi du lịch, vừa để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, vừa để hâm nóng tình cảm và đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của cả hai.

Tuần trăng mật vốn không phải là điều gì quá xa lạ, mới mẻ với những cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn là không phải chuyến đi trăng mật nào cũng ngọt ngào, thảnh thơi như những gì người trong cuộc kỳ vọng.

2 cuộc trăng mật, 2 nỗi ám ảnh "chỉ muốn quên đi mà không được"

2 người phụ nữ, 2 cô dâu đã kể những câu chuyện khác nhau về chuyến đi trăng mật của mình mà điểm chung duy nhất chính là: Cả 2 chuyến trăng mật này đều trở thành "cơn ác mộng".

Giống nhiều cặp đôi khác, Leanne Woodward (35 tuổi) và chồng - Matt (37 tuổi), cũng chọn Bali là điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật của họ trong vòng 4 ngày 3 đêm. Cả hai đều tin rằng đây sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất mà họ sẽ có với nhau. Niềm tin này có vẻ đã thành sự thật trong 2 ngày đầu tiên, khi cả hai chỉ loanh quanh trên bãi biển và tắm nắng. Cho tới ngày thứ 3, khi cùng nhau lên du thuyền để khám phá Quần đảo Gili, cơn ác mộng mới ập tới với cặp vợ chồng son này.

Vợ chồng Leanne và chiếc du thuyền đưa họ đi thăm thú Quần đảo Gili

"Ngay khi bước lên du thuyền, tôi đã cảm thấy bất an vì số lượng người quá đông và chẳng ai được trang bị áo phao phòng trường hợp bất trắc. Dẫu vậy, tôi và Matt vẫn tự trấn an nhau rằng có lẽ chẳng sao đâu vì Bali không có sóng to.

Nhưng chúng tôi đã lầm, khi đi được nửa đường, không rõ là đã tới Gili hay chưa, những cơn sóng bắt đầu xuất hiện. Sóng nhỏ thôi nhưng bởi không có áo phao, cộng thêm việc chúng tôi đứng ở gần mũi thuyền nên lúc đó, cả hai vô cùng hoảng sợ. Nước táp vào mặt tôi mạnh đến mức tôi không thể thở nổi. Sau cùng, thật may là chúng tôi đều an toàn nhưng việc phải trải nghiệm cảm giác mạo hiểm này tới 2 lần (chiều đi - chiều về) khiến tôi thực sự bị ám ảnh" - Leanne chia sẻ.

Cũng có chuyến trăng mật "đáng quên" như Leanne, nhưng nguyên nhấn khiến kỳ nghỉ ấy trở thành nỗi ác mộng với Kirsty Baxter (29 tuổi) và chồng - Victor (43 tuổi), lại không phải một yếu tố khách quan.

Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, cặp đôi đã thảo luận về việc sẽ dùng tiền mừng của mọi người để tới Châu Phi làm từ thiện. Đó chính là chuyến trăng mật ý nghĩa mà Kirsty muốn thực hiện.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị đám cưới quá bận rộn khiến cả hai chưa có thời gian để bàn kỹ hơn về chuyến trăng mật này. Vậy mà đùng một cái, trong đám cưới, sau khi trao nhẫn cho nhau, chú rể Victor nói với cô dâu rằng anh đã chuẩn bị một chuyến trăng mật vô cùng táo bạo và đặc sắc. Khoảnh khắc ấy, Kirsty đã chắc mẩm trong lòng về chuyến từ thiện ở Châu Phi sau đám cưới.

Nhưng không! Hóa ra, chuyến trăng mật mà Victor chuẩn bị lại là một cuộc đi phượt bằng xe máy ở một ngọn núi ở Ireland với 15 người khác.

Kirsty, Victor và chuyến trăng mật cùng 15 người hoàn toàn... xa lạ

Kirsty cho biết cô đã vô cùng shock và bực tức khi biết về chuyến trăng mật mà chồng đã chuẩn bị. Và cô càng hối hận hơn khi đã tham gia chuyến đi phượt này vì "nó khiến tôi mệt mỏi vô cùng, đặc biệt là sau khi đã kiệt sức vì nhiều tháng chuẩn bị cho hôn lễ".

3 sai lầm cần tuyệt đối tránh để tuần trăng mật không trở thành sự kiện đáng quên

Sau khi chia sẻ về chuyến trăng mật "đáng quên" của mình, Kirsty và Leanne đã chỉ ra 3 điều mà các cặp vợ chồng son nên cân nhắc, để không có trải nghiệm tồi tệ giống như mình.

1. Hãy bàn bạc kỹ lưỡng với đối phương về kỳ nghỉ trăng mật

"Đó không nên là một sự bất ngờ mà một người dành tặng cho người kia. Trăng mật là sự kiện để cả hai cùng nhau thư giãn, tận hưởng những giây phút thảnh thơi, không cần phải làm gì sau chuỗi ngày chuẩn bị cho đám cưới" - Kirsty chia sẻ.

Cô cũng khẳng định thêm rằng mỗi người có thể sẽ có những kỳ vọng hoặc mong muốn khác nhau về chuyến đi trăng mật, nên việc bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng nếu không muốn phá hỏng bầu không khí ngọt ngào, lâng lâng sau khi về chung một nhà.

2. Đi trăng mật trước đám cưới, tại sao không?

"Tôi nghĩ rằng nếu được làm lại, chúng tôi sẽ đi nghỉ trăng mật trước khi bắt đầu những bước đầu tiên trong việc chuẩn bị tổ chức đám cưới. Mục đích của chuyến đi trăng mật chính là để nghỉ ngơi sau quá trình tổ chức đám cưới, nên tôi nghĩ rằng đi trước hay đi sau, không quan trọng bằng việc chuyến đi ấy tạo cảm hứng như thế nào cho cả hai.

Với tôi, nếu đi trăng mật trước khi tổ chức hôn lễ, có lẽ chúng tôi sẽ bớt cảm thấy mệt và có tinh thần tốt hơn trong quá trình chuẩn bị" - Leanne khẳng định.

Ảnh minh họa

3. Tránh chọn những trải nghiệm quá mới lạ cho kỳ trăng mật

Câu chuyện của Kirsty chính là bằng chứng cho lời khuyên này. Một chuyến đi với những trải nghiệm, hoạt động mới mẻ, kỳ thú có thể sẽ là điều tuyệt vời trong bối cảnh bình thường, còn với một kỳ trăng mật thì không! Lý do ư? Đừng quên rằng cả hai đều đã dồn hết sức lực cho quá trình chuẩn bị hôn lễ, nên một kỳ trăng mật quá "sôi động" có thể sẽ phản tác dụng đấy!