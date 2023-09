Chi tiết khó hiểu trong màn cầu hôn của Đoàn Văn Hậu, đàn ông nên “khắc cốt ghi tâm”!

Tối 17/9, trên trang cá nhân của cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đồng thời đăng tải hình ảnh khi Văn Hậu cầu hôn Hải My. Cặp đôi tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau. Doãn Hải My giơ bàn tay với ngón áp út có đeo nhẫn và Văn Hậu cần bánh kem in dòng chữ "She said Yes" (Cô ấy nói đồng ý). Thông tin khiến người hâm mộ bóng đá nói riêng và cư dân mạng nói chung ngỡ ngàng. Nhiều người cũng không khỏi xuýt xoa khi nhìn lại hành trình yêu đương ngọt ngào của đôi trai tài gái sắc.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Như vậy, sau 3 năm hẹn hò, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã quyết định về chung một nhà, với tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi luôn được nhận xét xứng đôi vừa lứa khi chàng là hậu vệ xuất sắc của Đội tuyển Việt Nam còn nàng là Người đẹp tài năng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sinh viên trường đại học Luật Hà Nội.

Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc của người thân, bạn bè và cả nhiều người nổi tiếng. Thế nhưng có 1 chi tiết thú vị trong màn cầu hôn là: Chiếc bánh Đoàn Văn Hậu cầm trên tay.

Cầu hôn là khoảnh khắc đánh dấu mốc quan trọng nên các chàng trai đều rất căng thẳng, mọi thứ được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước đó. Có lẽ vì biết chắc chắn câu trả lời là “say yes” nên chiếc bánh chúc mừng cũng đã in luôn “đáp án”.

Có người bình luận: “Rõ ràng quá rồi còn cầu hôn làm gì”.

Anh chàng rất đầu tư cho màn cầu hôn

Người ta vẫn tưởng tượng 1 màn cầu hôn dù ở diễn ra ở đâu thì chàng trai cũng sẽ quỳ gối hỏi cô gái: “Em có đồng ý lấy anh không?” và đối phương hạnh phúc đến phát khóc gật đầu: “Em đồng ý ”. Song cũng có trường hợp đặc biệt khi cô gái chưa sẵn sàng và bị bất ngờ quá mà rụt rè rút tay.

Như chi tiết chiếc bánh Đoàn Văn Hậu cầm trên tay, anh đã biết chắc câu trả lời của Doãn Hải My nhưng vẫn muốn có 1 lễ cầu hôn ngọt ngào, lãng mạn và làm cô ấy hạnh phúc.

Cho đến giờ vẫn không ít người quan niệm cầu hôn là chuyện phù phiếm, màu mè hình thức. Nhưng chúng ta có đang hiểu theo 1 cách tích cực về nghi thức này?

Kim Lý từng gây xúc động mạnh với màn cầu hôn Hồ Ngọc Hà ngay trong bệnh viện khi cô mới sinh con được 2 ngày. Thế mới thấy, cầu hôn thực sự có 1 ý nghĩa nhất định với phụ nữ dù họ đã xác định trong lòng sẽ gắn bó với người đàn ông này suốt đời.

Lời cầu hôn rất quan trọng với phụ nữ. Đó là minh chứng vững chắc nhất cho lời cam kết, khẳng định: Anh đã sẵn sàng để sát vai cùng em trong hành trình tiếp theo. Đó là dấu mốc, là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho cuộc hôn nhân của hai người.

Lưu ý để có màn cầu hôn hoàn hảo:

Để thực hiện lời cầu hôn, người đàn ông có thể lên kế hoạch chu đáo và tinh tế để tạo ra không gian lãng mạn và đầy cảm xúc. Điều quan trọng là phải chọn thời điểm và địa điểm phù hợp để làm điều này. Người đàn ông có thể tổ chức một bữa tiệc hoặc một chuyến du lịch đặc biệt để cầu hôn người phụ nữ mình yêu.

Màn cầu hôn xúc động của Kim Lý ngay tại bệnh viện khi Hà Hồ vừa sinh được 2 ngày

Lời cầu hôn cũng cần được chuẩn bị kỹ càng. Người đàn ông nên thể hiện tình cảm chân thành và những lời yêu thương ngọt ngào đến người phụ nữ mình muốn cầu hôn. Nếu cả hai người đã nói chuyện về tương lai và mong muốn tiến tới hôn nhân, thì lời cầu hôn cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trong quá trình cầu hôn, người đàn ông cần phải chuẩn bị một chiếc nhẫn để trao cho người phụ nữ mình yêu thương. Chiếc nhẫn không nhất thiết phải đắt tiền nhưng nó phải thể hiện được ý nghĩa của tình yêu và sự cam kết của người đàn ông.

Khi trao chiếc nhẫn và hỏi “em có muốn lấy anh không?”, người đàn ông cần phải tỏ ra chân thành và yêu thương. Dù cho câu trả lời của người phụ nữ có phải là “có” hay “không”, người đàn ông cũng nên tôn trọng quyết định của người phụ nữ và không ép buộc hay làm người đó khó xử.