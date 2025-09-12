Mẹ hai con Phương Oanh vừa có màn tái xuất ấn tượng trong bộ phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh". Không chỉ diễn xuất chín muồi, sắc vóc của cô cũng khiến khán giả phải xuýt xoa. Làn da trắng phát sáng, thần thái rạng rỡ và vóc dáng đầy sức sống khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Bí quyết làm đẹp của Phương Oanh sau sinh con là gì?

Hóa ra, nữ diễn viên không chỉ chú trọng chăm sóc da bên ngoài mà còn nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong bằng những món ăn, thức uống tự nhiên, tốt cho nội tiết. Trong đó, 2 "vũ khí bí mật" mà Phương Oanh chuộng chính là món nước detox chống nắng từ quất - chanh vàng - chanh leo và tổ yến chưng đông trùng hạ thảo.

Phương Oanh chăm dùng 1 loại nước detox chống nắng giúp da trắng phát sáng

Để duy trì làn da mịn màng, sáng khỏe, Phương Oanh thường xuyên tự tay pha chế loại nước detox từ nguyên liệu dễ tìm: Quất, chanh vàng, chanh leo, mật ong nguyên chất và đường phèn.

Cách làm:

- Rửa sạch tất cả nguyên liệu, để ráo nước.

- Cắt nhỏ quất, chanh vàng và chanh leo, loại bỏ hạt để tránh vị đắng.

- Trộn đều với mật ong và đường phèn, đợi đường tan.

- Chia hỗn hợp vào hũ nhỏ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Khi dùng, có thể pha cùng đá lạnh, soda hoặc nước ấm tùy theo mùa.

Công dụng với làn da

Theo Healthline, các loại quả họ cam quýt như chanh, quất, chanh leo chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Chất chống oxy hóa này có tác dụng:

- Làm sáng da tự nhiên: Vitamin C giúp ức chế melanin - sắc tố gây sạm nám, từ đó hỗ trợ làn da đều màu và sáng hơn.

- Tăng cường collagen: Nghiên cứu cho thấy vitamin C là "nguyên liệu" cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, giúp da căng mịn và đàn hồi.

- Chống nắng từ bên trong: Một số nghiên cứu đăng tải trên Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology chỉ ra, vitamin C kết hợp với các chất chống oxy hóa khác giúp giảm tổn thương da do tia UV.

Trong khi đó, mật ong nguyên chất lại giàu khoáng chất, có tính kháng khuẩn nhẹ và giữ ẩm cho da. Đường phèn giúp cân bằng vị chua gắt, tạo cảm giác dễ uống mà không gây tăng đường huyết đột ngột.

Phương Oanh ăn đều tổ yến chưng đông trùng hạ thảo để vừa dưỡng nhan vừa duy trì nội tiết dồi dào

Ngoài nước detox, Phương Oanh còn thường xuyên dùng món tổ yến chưng đông trùng hạ thảo. Đây là món ăn quen thuộc trong giới thượng lưu nhưng ngày nay đã phổ biến hơn nhờ những công dụng vượt trội.

Cách chế biến đơn giản: Yến sào ngâm nở, chưng cách thủy cùng đông trùng hạ thảo. Có thể thêm một ít đường phèn để dễ ăn.

Công dụng với sức khỏe phụ nữ

Theo Webmd:

- Tổ yến: Giàu glycoprotein, axit amin và khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tái tạo tế bào và duy trì làn da tươi trẻ. Một số nghiên cứu còn cho thấy, tổ yến có khả năng cải thiện chức năng sinh lý nữ và hỗ trợ cân bằng nội tiết.

- Đông trùng hạ thảo: Là dược liệu quý trong y học cổ truyền, chứa cordycepin và adenosine, giúp điều hòa hormone, cải thiện chức năng buồng trứng, chống mệt mỏi và làm chậm quá trình lão hóa.

Khi kết hợp, món ăn này không chỉ bổ khí huyết, tăng cường sinh lực mà còn giúp phụ nữ sau sinh, phụ nữ bước vào độ tuổi ngoài 30, phụ nữ tiền mãn kinh... duy trì làn da hồng hào, cơ thể khỏe mạnh, nội tiết ổn định.

Lưu ý khi sử dụng để tránh phản tác dụng

Dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng chị em cũng cần dùng 2 món này một cách khoa học:

Nước detox quất - chanh vàng - chanh leo:

- Không nên uống khi bụng đói để tránh kích ứng dạ dày.

- Người có bệnh dạ dày, viêm loét thực quản, trào ngược axit cần hạn chế.

- Không lạm dụng quá nhiều đường phèn hay mật ong để tránh tăng đường huyết.

Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo:

- Nên dùng 2-3 lần/tuần, mỗi lần 5-10g yến, tránh ăn quá nhiều gây lãng phí và khó tiêu.

- Người có cơ địa dị ứng hải sản cần cẩn trọng.

- Nên chọn nguồn yến và đông trùng hạ thảo uy tín để đảm bảo an toàn.

Kết

Nhờ sự kết hợp chăm sóc cả trong lẫn ngoài, Phương Oanh vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, làn da trắng phát sáng đáng mơ ước. Ly nước detox mát lành và chén tổ yến chưng đông trùng hạ thảo đã trở thành "bí quyết kép": Vừa bảo vệ làn da khỏi tác hại môi trường, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, nội tiết dồi dào.

Với chị em phụ nữ, đặc biệt là sau sinh hoặc bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, đây có thể là gợi ý đơn giản để chăm sóc bản thân mỗi ngày.

