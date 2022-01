TP.HCM: Thưởng Tết của công nhân bình quân hơn 8,8 triệu đồng

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn TP Hồ Chí Minh luôn chăm lo chu đáo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

Theo thống kê của Công đoàn cấp trên cơ sở, mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân hơn 4 triệu đồng, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước hơn 2,4 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp dân doanh hơn 2,3 triệu đồng và khu vực doanh nghiệp FDI hơn 5,4 triệu đồng. Đối với thưởng Tết Nguyên đán 2022, mức bình quân hơn 8,8 triệu đồng; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước hơn 7,5 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp dân doanh hơn 7,6 triệu đồng và khu vực doanh nghiệp FDI thưởng hơn 8,9 triệu đồng.

Ông Phạm Chí Tâm cho biết, chỉ còn 1 tháng là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, một số doanh nghiệp vẫn chưa thể công bố kế hoạch thưởng Tết bởi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vẫn cố gắng thực hiện chi trả lương và thưởng cho người lao động theo quy chế và đúng với thỏa thuận đã được ghi nhận trong thỏa ước lao động và hợp đồng lao động.

"Do TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nặng nề nên tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần đã giảm 30 - 50% so với năm 2021. Dệt may và da giày là hai ngành sử dụng nhiều lao động đang cố gắng đảm bảo thưởng Tết khoảng 70 - 75% so với năm trước với khoảng 4-6 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn. Tuy vậy, đây vẫn là nỗ lực lớn của doanh nghiệp", ông Phạm Chí Tâm đánh giá.

Cũng theo ông Phạm Chí Tâm, ngoài tiền thưởng Tết, các doanh nghiệp còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe...). Theo đó, dịp Tết này, một số doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên và có kế hoạch thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động chưa có điều kiện về quê đón Tết. Ngoài ra, dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của người lao động trung bình là 8,5 ngày, trong đó nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí giải quyết phép năm để công nhân, lao động có đủ thời gian về quê thăm gia đình.