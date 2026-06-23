Theo quy định hiện hành, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến, vượt cấp lên tuyến trung ương (trừ một số trường hợp đặc biệt) phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh dù có thẻ BHYT .

Theo Nghị định 188/2025 của Chính phủ, từ ngày 1/7, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến trung ương (hoặc tương đương tuyến trung ương), người tham gia BHYT được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng.

Hiện người tham gia BHYT có các mức hưởng 80%, 95% và 100% chi phí khám chữa bệnh tùy nhóm đối tượng. Số tiền được thanh toán khi khám ngoại trú trái tuyến tại các bệnh viện tuyến trung ương cấp cơ bản được tính theo công thức: Chi phí khám chữa bệnh x mức hưởng BHYT x 50%.

Ví dụ: Một người có mức hưởng BHYT là 80% chi phí khám chữa bệnh. Đi khám trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương được xếp cấp cơ bản có tổng chi phí là 1.000.000 đồng, bệnh nhân sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 400.000 đồng (1.000.000 đồng x 80% x 50%), người bệnh tự trả 600.000 đồng.

Từ 1/7, khám trái tuyến ở Bệnh viện 19-8 và một số bệnh viện trung ương được BHYT trả 50% (Ảnh minh họa)

Danh sách các bệnh viện tuyến trung ương sẽ được BHYT chi trả 50%:

Tại Hà Nội: Bệnh viện Hữu Nghị, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tại Đồng Nai: Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Tại Thanh Hóa: Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương.

Bệnh viện còn lại ở các địa phương như: Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (Huế), Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai), Bệnh viện 74 Trung ương (Phú Thọ), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Nghệ An), Viện Y học biển (Hải Phòng), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Đà Nẵng).

Nhiều bệnh viện thực hành của các trường đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế như: Bệnh viện Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ hay Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng được xếp cấp cơ bản.

Đối với Bộ Công an, 4 bệnh viện trực thuộc Bộ được xếp cấp cơ bản gồm: Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), Bệnh viện 30-4 (TPHCM), Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) và Bệnh viện Y học cổ truyền (Hà Nội).

Việc được thanh toán 50% BHYT chi phí khám chữa bệnh ngoại trong phạm vi được hưởng sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao dễ dàng hơn, giảm mức chi tiền túi, giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.