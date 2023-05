TP.HCM: Bắt tú ông chuyên mua các cô gái dưới 16 tuổi, ép bán dâm

Sáng 27/5, theo thông tin từ Công an quận 12 (TP.HCM), đơn vị vừa lập hồ sơ, lấy lời khai với Lê Thanh Đoàn (37 tuổi, quê Hà Nội; tạm trú quận 12, TP.HCM) để xử lý về tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 12 xác lập chuyên án mua bán người vào đầu tháng 12/2022. Công an đã giải cứu 11 cô gái, trong đó có người mới 14 tuổi bị giam lỏng, ép bán dâm trừ nợ.

Lê Thành Đoàn thời điểm bị công an bắt giữ.

Trong chuyên án này, Lê Thanh Đoàn được xác định đã mua tổng cộng 5 cô gái với giá 140 triệu đồng, đưa lên TP.HCM ép bán dâm trừ nợ.

Sau khi vào tay Đoàn, các cô gái bị đưa đến quán làm việc hàng ngày nhưng không nhận được đồng tiền công nào. Lý do là bị trừ hết các khoản nợ vô lý như chi phí đưa đón, tiền phạt, tiền xăng xe, thuê mướn người…

Tuy nhiên, Đoàn đã kịp thời trốn thoát khỏi sự truy bắt gắt gao của công an. Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 ra quyết định truy nã đặc biệt với Đoàn.

Mới đây, Công an quận 12 phát hiện Đoàn đang lẩn trốn ở TP Tân An (Long An) nên cử một tổ công tác bí mật xuống địa bàn, mật phục để bắt người này.

23h ngày 25/5, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đã ập vào một nhà trọ tại phường 3 (TP Tân An) bắt Đoàn và dẫn giải về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn khai đã lẩn trốn nhiều nơi, làm nhiều công việc để tránh sự phát hiện, truy bắt của công an.