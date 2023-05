Nói đã "mua" giá 13,5 triệu đồng, chủ ép thiếu nữ 16 tuổi phục vụ trong quán karaoke

Cơ quan công an cho biết ngày 17-5, trang Fanpage của Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin nhắn của em T. với nội dung cầu cứu công an tới giải cứu em khỏi quán karaoke L.H. ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.



Em T. (phía ngoài cùng bên trái) được giải cứu đưa về nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Theo em T., chủ quán nói đã "mua" em với số tiền 13,5 triệu đồng, yêu cầu em này phải làm việc để trả nợ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định em T. thường trú tại bản Thèn Thầu, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Vì tin lời tuyển dụng đi làm phục vụ quán ăn lương cao ở trên mạng, thiếu nữ này bị lừa đưa đến một số quán karaoke ở Cao Bằng, Bắc Kạn, sau đó được đưa sang Thái Nguyên.

Ngày 18-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lai Châu đã giải cứu, đưa em T. về với gia đình.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.